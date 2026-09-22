Τσίπρας: Πλαφόν στα 1,40 ευρώ για το πετρέλαιο θέρμανσης και στα 1,80 ευρώ για το κίνησης

Snapshot Ο Τσίπρας καταγγέλλει ότι η κυβέρνηση Μητσοτάκη ψεύδεται σχετικά με τους περιορισμούς της ΕΕ για τη μείωση του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης.

Προτείνει τέσσερα μέτρα για τη μείωση των τιμών καυσίμων, μεταξύ των οποίων πλαφόν στα κέρδη των διυλιστηρίων, έκτακτη φορολογία υπερκερδών, μείωση ΕΦΚ στο μισό και μείωση ΦΠΑ στο 13%.

Κατηγορεί την κυβέρνηση για έλλειψη θάρρους να συγκρουστεί με τα καρτέλ και να προστατεύσει τα συμφέροντα της κοινωνίας. Snapshot powered by AI

Συγκεκριμένα μέτρα για τη μείωση των τιμών των καυσίμων προτείνει ο Αλέξης Τσίπρας, ζητώντας η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης να μην ξεπερνά τα 1,40 ευρώ το λίτρο και του πετρελαίου κίνησης τα 1,80 ευρώ. Σε βιντεοσκοπημένη δήλωσή του, ο πρόεδρος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης παρουσιάζει τέσσερις παρεμβάσεις που, όπως υποστηρίζει, μπορεί να οδηγήσουν σε σημαντική αποκλιμάκωση των τιμών στην αντλία.

Παράλληλα, ασκεί κριτική στον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη για τη θέση ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν παρέχει περιθώριο για μείωση του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης, ενώ υποστηρίζει ότι η κυβέρνηση διαθέτει τα απαραίτητα εργαλεία για την άμεση παρέμβαση στην αγορά καυσίμων.

Ολόκληρη η βιντεοσκοπημένη δήλωση του Αλ. Τσίπρα έχει ως εξής:

«Ο πρωθυπουργός, τη περασμένη βδομάδα δεσμεύθηκε για τιμή στο πετρέλαιο θέρμανσης στα 1,75 ευρώ το λίτρο. Μόνο που αυτή η τιμή είναι ήδη κατά 50% ακριβότερη από αυτήν του περσινού Οκτώβρη. Ταυτόχρονα μας είπε ότι η ΕΕ δεν του δίνει την ευελιξία να μειώσει τον ΕΦΚ. Είπε ψέματα.

Η κυβέρνηση έχει 4 διαφορετικά εργαλεία στη διάθεσή της για δραστικότερη μείωση των τιμών στην αντλία.

-Επιβολή πλαφόν περιθωρίου κέρδους και στα διυλιστήρια, όχι μόνο στα πρατήρια.

-Έκτακτη φορολογία των υπερκερδών των διυλιστηρίων που το περασμένο εξάμηνο ξεπέρασαν το 1,5 δισ.

-Μείωση του ΕΦΚ στο μισό, δηλαδή στο ελάχιστο επιτρεπτό όριο που προβλέπει η ΕΕ.

-Μείωση του ΦΠΑ στα καύσιμα στο 13%, όπως έκανε η Ισπανία.

Ας διαλέξει ποιο από όλα τα εργαλεία, ή ποιο συνδυασμό τους θα επιβάλει», καλεί τον πρωθυπουργό ο πρόεδρος της ΕΛΑΣ και καταλήγει:

«Σε κάθε περίπτωση η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης δεν δικαιολογείται να υπερβαίνει τα 1,4 ευρώ το λίτρο. Και το πετρέλαιο κίνησης το 1,8 ευρώ το λίτρο.

Τι λείπει; Μια κυβέρνηση που θα έχει το θάρρος να συγκρουστεί με τα καρτέλ και τη βούληση να υπερασπιστεί τα συμφέροντα της κοινωνίας».

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