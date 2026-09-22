Τσίπρας: Πλαφόν στα 1,40 ευρώ για το πετρέλαιο θέρμανσης και στα 1,80 ευρώ για το κίνησης

Ο Αλέξης Τσίπρας προτείνει πλαφόν στα 1,40 ευρώ το λίτρο για το πετρέλαιο θέρμανσης και στα 1,80 ευρώ το λίτρο για το πετρέλαιο κίνησης

Αναστασία - Βασιλική Γκολέμη, Επιμέλεια

Τσίπρας: Πλαφόν στα 1,40 ευρώ για το πετρέλαιο θέρμανσης και στα 1,80 ευρώ για το κίνησης
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Ο Τσίπρας καταγγέλλει ότι η κυβέρνηση Μητσοτάκη ψεύδεται σχετικά με τους περιορισμούς της ΕΕ για τη μείωση του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης.
  • Προτείνει τέσσερα μέτρα για τη μείωση των τιμών καυσίμων, μεταξύ των οποίων πλαφόν στα κέρδη των διυλιστηρίων, έκτακτη φορολογία υπερκερδών, μείωση ΕΦΚ στο μισό και μείωση ΦΠΑ στο 13%.
  • Κατηγορεί την κυβέρνηση για έλλειψη θάρρους να συγκρουστεί με τα καρτέλ και να προστατεύσει τα συμφέροντα της κοινωνίας.
Snapshot powered by AI

Συγκεκριμένα μέτρα για τη μείωση των τιμών των καυσίμων προτείνει ο Αλέξης Τσίπρας, ζητώντας η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης να μην ξεπερνά τα 1,40 ευρώ το λίτρο και του πετρελαίου κίνησης τα 1,80 ευρώ. Σε βιντεοσκοπημένη δήλωσή του, ο πρόεδρος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης παρουσιάζει τέσσερις παρεμβάσεις που, όπως υποστηρίζει, μπορεί να οδηγήσουν σε σημαντική αποκλιμάκωση των τιμών στην αντλία.

Παράλληλα, ασκεί κριτική στον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη για τη θέση ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν παρέχει περιθώριο για μείωση του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης, ενώ υποστηρίζει ότι η κυβέρνηση διαθέτει τα απαραίτητα εργαλεία για την άμεση παρέμβαση στην αγορά καυσίμων.

Ολόκληρη η βιντεοσκοπημένη δήλωση του Αλ. Τσίπρα έχει ως εξής:

«Ο πρωθυπουργός, τη περασμένη βδομάδα δεσμεύθηκε για τιμή στο πετρέλαιο θέρμανσης στα 1,75 ευρώ το λίτρο. Μόνο που αυτή η τιμή είναι ήδη κατά 50% ακριβότερη από αυτήν του περσινού Οκτώβρη. Ταυτόχρονα μας είπε ότι η ΕΕ δεν του δίνει την ευελιξία να μειώσει τον ΕΦΚ. Είπε ψέματα.

Η κυβέρνηση έχει 4 διαφορετικά εργαλεία στη διάθεσή της για δραστικότερη μείωση των τιμών στην αντλία.

-Επιβολή πλαφόν περιθωρίου κέρδους και στα διυλιστήρια, όχι μόνο στα πρατήρια.

-Έκτακτη φορολογία των υπερκερδών των διυλιστηρίων που το περασμένο εξάμηνο ξεπέρασαν το 1,5 δισ.

-Μείωση του ΕΦΚ στο μισό, δηλαδή στο ελάχιστο επιτρεπτό όριο που προβλέπει η ΕΕ.

-Μείωση του ΦΠΑ στα καύσιμα στο 13%, όπως έκανε η Ισπανία.

Ας διαλέξει ποιο από όλα τα εργαλεία, ή ποιο συνδυασμό τους θα επιβάλει», καλεί τον πρωθυπουργό ο πρόεδρος της ΕΛΑΣ και καταλήγει:

«Σε κάθε περίπτωση η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης δεν δικαιολογείται να υπερβαίνει τα 1,4 ευρώ το λίτρο. Και το πετρέλαιο κίνησης το 1,8 ευρώ το λίτρο.

Τι λείπει; Μια κυβέρνηση που θα έχει το θάρρος να συγκρουστεί με τα καρτέλ και τη βούληση να υπερασπιστεί τα συμφέροντα της κοινωνίας».

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
09:18LIFESTYLE

«Άξιζες περισσότερη ζωή»: Η συγκινητική ανάρτηση της πρώην συντρόφου του Πρίσλεϊ Γκέρμπερ

09:17ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Απλήρωτα τέλη κυκλοφορίας του 2021: Μαζική αποστολή ειδοποιήσεων στους ξεχασιάρηδες

09:16ΚΟΣΜΟΣ

Ο Τραμπ πάει τον Ζελένσκι στα Ηνωμένα Έθνη: «Ο γελοίος πόλεμος με τη Ρωσία πρέπει να τελειώσει»

09:14ΕΛΛΑΔΑ

Νάσος Κομιανός: Ο άνθρωπος με τα 1000 πρόσωπα - Νέες καταγγελίες για τον υπνοθεραπευτή του Μαζωνάκη

09:13LIFESTYLE

Τζορτζ Κλούνεϊ: «Είμαι 65 χρονών και όλα είναι μια μελαγχολία» - Η εξομολόγηση για τα χρόνια που περνούν

09:08ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Οργανώνεται και δεύτερο κύμα κακοκαιρίας - Έρχονται καταιγίδες και στην Αθήνα

08:58ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τσίπρας: Πλαφόν στα 1,40 ευρώ για το πετρέλαιο θέρμανσης και στα 1,80 ευρώ για το κίνησης

08:56LIFESTYLE

Στο GNTM ο γιος της Αγγελικής Ηλιάδη - Τον αποθέωσε η Ηλιάνα Παπαγεωργίου

08:46ΕΛΛΑΔΑ

Φθιώτιδα: Στη φυλακή ο 46χρονος που χαστούκισε 10χρονο και απείλησε με σουγιά και τη μητέρα του

08:43LIFESTYLE

Αιχμές Γιοκαρίνη για θάνατο Μαζωνάκη: «Τον φάγανε τον Γιώργο, δεν ήξερε πού πήγαινε»

08:35ΕΛΛΑΔΑ

Ιωάννα Γάκα: Οι πρώτες ημέρες στον Κορυδαλλό – Ο βιολογικός καθαρισμός και η αντίδραση στα τραγούδια του Μαζωνάκη που βάζουν οι κρατούμενες - Το ψευδώνυμο που της έβγαλαν στη φυλακή

08:29LIFESTYLE

Η συγκίνηση της Νατάσας Θεοδωρίδου για τον Μαζωνάκη: «Εύχομαι να δικαιωθεί, ήταν πολύ καλός άνθρωπος»

08:22ΕΛΛΑΔΑ

Ρόδος: Νεκρός 54χρονος σε ξενοδοχειακό συγκρότημα κοντά στη Λίνδο

08:19ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Έγκλημα στην Ηγουμενίτσα: Σεσημασμένος ο φονιάς της Πηνελόπης - Κοιμάται επί ώρες στο νοσοκομείο

08:17ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Οι κόκκινες γραμμές της Αθήνας και οι τρεις πόλεμοι στον ΟΗΕ

08:11ΕΛΛΑΔΑ

Κίνηση: Καθυστερήσεις σε Κηφισό και Αθηνών-Κορίνθου - Δυσκολίες λόγω σύγκρουσης οχημάτων

08:10LIFESTYLE

Η Μέγκαν Μαρκλ εθεάθη στη Βρετανία για πρώτη φορά μετά τη μετακόμισή της – Η συνάντηση με διάσημη σταρ

07:58ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Η Ducati γιορτάζει τα 100 χρόνια της με ένα σκάφος 1.500 ίππων

07:53ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επίδομα 400 ευρώ: Η ημερομηνία πληρωμής και οι συνταξιούχοι που θα το λάβουν

07:52ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές ρεύματος την Τρίτη (22/9) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
08:35ΕΛΛΑΔΑ

Ιωάννα Γάκα: Οι πρώτες ημέρες στον Κορυδαλλό – Ο βιολογικός καθαρισμός και η αντίδραση στα τραγούδια του Μαζωνάκη που βάζουν οι κρατούμενες - Το ψευδώνυμο που της έβγαλαν στη φυλακή

08:19ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Έγκλημα στην Ηγουμενίτσα: Σεσημασμένος ο φονιάς της Πηνελόπης - Κοιμάται επί ώρες στο νοσοκομείο

07:00ΕΛΛΑΔΑ

Θάνατος Γιώργου Μαζωνάκη: Θεοδωρόπουλος και Γάκα έστελναν δείγματα ασθενών σε εταιρεία στην Ελβετία για εξειδικευμένες εξετάσεις

07:40ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: Αφαιρέθηκε η κάλτσα από το στομάχι 14χρονου

23:48ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ομπράντοβιτς: Δεν μπορώ να επιτρέψω στον εαυτό μου να έρθει ένας παίκτης και να μην έχω την απάντηση

06:52LIFESTYLE

Το «Voice» ξεκινά γυρίσματα και τα «βαριά πυροβολικά» των σόου ετοιμάζονται

06:52LIFESTYLE

Οι κόρες επωνύμων που ξεχωρίζουν στις νέες σειρές

06:53ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Η πρώτη εκτίμηση ECMWF και GFS για τις αρχές Οκτώβρη - Από τη ζέστη στην... ανατροπή

07:46ΕΛΛΑΔΑ

Πέθανε ο φωτογράφος Ηλίας Σωτηρόπουλος

08:11ΕΛΛΑΔΑ

Κίνηση: Καθυστερήσεις σε Κηφισό και Αθηνών-Κορίνθου - Δυσκολίες λόγω σύγκρουσης οχημάτων

07:15ΕΛΛΑΔΑ

Χάος σε κηδεία στο Μενίδι: Άνδρας εισέβαλε μεθυσμένος και γυμνός σε εκκλησία -Χτύπησε τον επίτροπο, λιποθύμησε γυναίκα!

17:34ΕΛΛΑΔΑ

Τα δύο άτομα που βρίσκονταν στο ιατρείο όταν έφτασε ο Μαζωνάκης - Η μία έκανε πλασμαφαίρεση

07:06ΚΟΣΜΟΣ

«Ανατολίτικο παζάρι» Τουρκίας – ΗΠΑ: «Κόλλησαν» τα F-35, αλλά ξανάρχισαν οι συζητήσεις για τα F-16

08:56LIFESTYLE

Στο GNTM ο γιος της Αγγελικής Ηλιάδη - Τον αποθέωσε η Ηλιάνα Παπαγεωργίου

08:43LIFESTYLE

Αιχμές Γιοκαρίνη για θάνατο Μαζωνάκη: «Τον φάγανε τον Γιώργο, δεν ήξερε πού πήγαινε»

07:24ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις: Τα ποσά που θα πληρωθούν οι συνταξιούχοι τον Δεκέμβριο και οι αναμενόμενες αυξήσεις

07:53ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επίδομα 400 ευρώ: Η ημερομηνία πληρωμής και οι συνταξιούχοι που θα το λάβουν

13:35ΕΛΛΑΔΑ

Κραουνάκης για τον θάνατο Μαζωνάκη: «Ποιο μηχάνημα; Όλοι ξέρουμε και κανείς δεν μιλάει»

08:46ΕΛΛΑΔΑ

Φθιώτιδα: Στη φυλακή ο 46χρονος που χαστούκισε 10χρονο και απείλησε με σουγιά και τη μητέρα του

08:22ΕΛΛΑΔΑ

Ρόδος: Νεκρός 54χρονος σε ξενοδοχειακό συγκρότημα κοντά στη Λίνδο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ