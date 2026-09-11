Τουρκία: Μαύρη προπαγάνδα για δήθεν φρικαλεότητες του ελληνικού στρατού κατά Τούρκων αμάχων το 1922

Το υπουργείο Εξωτερικών της Τουρκίας δημοσίευσε υλικό από μάχη σε χωριό της Προύσας την περίοδο της Μικρασιατικής καταστροφής

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Τουρκία: Μαύρη προπαγάνδα για δήθεν φρικαλεότητες του ελληνικού στρατού κατά Τούρκων αμάχων το 1922
ΚΟΣΜΟΣ
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Σε μία προκλητική ανάρτηση προχώρησε το υπουργείο Εξωτερικών της Τουρκίας την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου, δημοσιεύοντας φωτογραφίες αρχείου από την περίοδο πολέμου του ελληνικού στρατού με τις δυνάμεις του Κεμάλ την περίοδο 1919-1922, που οδήγησαν στη σφαγή του Ελληνισμού και τη Μικρασιατική Καταστροφή.

Στην ανάρτηση προβάλλονται έγγραφα και φωτογραφίες από ένα χωριό κοντά στην Προύσα στο οποίο σημειώθηκαν μάχες, με αποτέλεσμα τον θάνατο και αμάχων. Τις φωτογραφίες συνοδεύουν λεζάντες με την αναφορά ότι ο ελληνικός στρατός διέπραξε «φρικαλεότητες» στην Ανατολία, κατά τη διάρκεια κατοχής περιοχών πριν την υποχώρησή τους.

Προσθέτει μάλιστα ότι οι ελληνικές δυνάμεις εφάρμοσαν «συστηματική πολιτική καταστροφής που αναγνωρίζεται στη Συνθήκη Ειρήνης της Λωζάνης» και παραθέτει ορισμένες φωτογραφίες από τα αποτελέσματα μαχών σε χωριό της Ανατολίας.

«Τα αρχεία που δημοσιοποιούμε με την παρούσα ανακοίνωση αποτελούν ένα συγκλονιστικό παράδειγμα σφαγής που διαπράχθηκε εναντίον του τουρκικού άμαχου πληθυσμού σε ένα χωριό κοντά στην Προύσα», είναι η φράση με την οποία κλείνει η ανακοίνωση του υπουργείου, ενώ στις λεζάντες των φωτογραφιών αναφέρεται ότι οι μάχες αυτές σημειώθηκαν κατά την υποχώρηση του ελληνικού στρατού.

Αυτό που όμως δεν αναφέρεται στην ανάρτηση του υπουργείου είναι ότι στον νομό της Προύσας ζούσαν περίπου 280.000 Έλληνες οι οποίοι υπέστησαν σφοδρούς διωγμούς και σφαγές ήδη από το 1912, που τους ανάγκασαν να μεταναστεύσουν προς τα παράλια, μέχρι να περάσουν στην Ελλάδα. Οι μαζικές σφαγές του στρατού του Κεμάλ που κυνήγησαν τον ελληνισμό μέχρι τη θάλασσα και οδήγησαν στη μαζική σφαγή της Μικρασιατικής καταστροφής ήταν αυτές που έφεραν τον ελληνικό στρατό στα παράλια, με τα χωριά των Ελλήνων στην περιοχή να υποδέχονται τα ελληνικά στρατεύματα ως απελευθερωτές.

Η σφαγή που διέπραξαν τα τουρκικά στρατεύματα εναντίον του ελληνικού πληθυσμού αλλά και των στρατευμάτων οδήγησε σε εκατοντάδες χιλιάδες νεκρούς και περισσότερους από 1,5 εκατ. πρόσφυγες. Ο άμαχος πληθυσμός ήταν αυτός που υπέστη τις χειρότερες συνέπειες των τουρκικών βιαοτήτων, με τις περιγραφές να είναι γνωστές παγκοσμίως και να έχουν αναγνωριστεί διεθνώς με τον όρο «γενοκτονία» από πολλά κράτη.

Το τουρκικό κράτος όχι μόνο αρνείται να αναγνωρίσει τη γενοκτονία, αλλά προκαλεί και την ιστορική μνήμη με τέτοιου είδους αναρτήσεις που προσβάλλουν κυρίως τη μνήμη των θυμάτων.

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