Μαρκόπουλο Αττικής: Υπό έλεγχο μέσα σε 40 λεπτά η φωτιά

Επίγειες και εναέριες δυνάμεις περιόρισαν άμεσα τη φωτιά

Ελένη Ευστρατίου

Μαρκόπουλο Αττικής: Υπό έλεγχο μέσα σε 40 λεπτά η φωτιά
ΕΛΛΑΔΑ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Η φωτιά στο Μαρκόπουλο Αττικής ξέσπασε λίγο μετά τις 13:00 και τέθηκε υπό έλεγχο μέσα σε 40 λεπτά.
  • Στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετείχαν 45 πυροσβέστες με 12 οχήματα, δύο πεζοπόρα τμήματα και δύο ελικόπτερα.
  • Σημαντική ήταν η συνδρομή εθελοντών πυροσβεστών και υδροφόρων ΟΤΑ.
  • Η κατάσταση στην περιοχή δεν παρουσιάζει πλέον ανησυχία, όμως δυνάμεις παραμένουν για την αποτροπή αναζωπυρώσεων.
Snapshot powered by AI

Μέσα σε 40 λεπτά κατάφερε η Πυροσβεστική να θέσει υπό έλεγχο τη φωτιά που ξέσπασε λίγο μετά τις 13:00 σήμερα, Παρασκευή, στο Μαρκόπουλο Αττικής.

Άμεσα κινητοποιήθηκαν 45 πυροσβέστες με 12 οχήματα και δύο ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 1ης ΕΜΟΔΕ. Παράλληλα, δύο ελικόπτερα απογειώθηκαν προκειμένου να πραγματοποιήσουν ρίψεις νερού, ενώ σημαντική ήταν η αρωγή από εθελοντές πυροσβέστες και υδροφόρων ΟΤΑ.

Όπως αναφέρει η επίσημη ενημέρωση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας: «Η φωτιά εκδηλώθηκε περίπου στις 13:00 και τέθηκε υπό έλεγχο από τις πυροσβεστικές δυνάμεις σε 40 λεπτά».

Η κατάσταση στην περιοχή πλέον δεν εμπνέει ανησυχία, ωστόσο δυνάμεις παραμένουν στο σημείο για την πλήρη αποσόβηση τυχόν αναζωπυρώσεων.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
16:54ΕΛΛΑΔΑ

«Ήταν νεκρός, δεν είχε καρδιακό παλμό, δεν έγινε ηλεκτροσόκ, είναι κομπογιαννίτες», ξεσπά ο Γιαννάκος για τους 2 κατηγορούμενους γιατρούς

16:51ΕΛΛΑΔΑ

Μαζωνάκης: «Δεν υπάρχει έμφραγμα του μυοκαρδίου», είπε ο ιατροδικαστής -

16:46ΕΛΛΑΔΑ

Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς το Σάββατο σε πολλές περιοχές της χώρας - Ανάμεσά τους και η Αττική

16:45ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Ήταν νεκρός ο Μαζωνάκης όταν έφτασε το ΕΚΑΒ στο ιατρείο του Κολωνακίου; Τα κρίσιμα σημεία που καλούνται να εξηγήσουν οι γιατροί - Κρατούνται ως την απολογία τους - Στη σύζυγό του «τα ρίχνει» ο Θεοδωρόπουλος

16:41ΚΟΣΜΟΣ

Αλάσκα: 15χρονος ναυαγός 3 μέρες επέπλεε μόνος στη θάλασσα στους 4°C

16:39ΕΛΛΑΔΑ

Κίνηση: Στο «κόκκινο» ο Κηφισός - Καθυστερήσεις και στην Αττική οδό

16:36ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Τζαμάλ Μουσιάλα, αυτή ήταν επιστροφή: Γκολ, αποθέωση και… πεντάρα για τη Μπάγερν Μονάχου

16:33ANNOUNCEMENTS

Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός: Πρώτες βοήθειες για την αντιμετώπιση πνιγμονής σε βρέφος

16:33ΜΠΑΣΚΕΤ

«Βόμβες» στο σκεπτικό της ΕΕΑ: Ανακαλεί το πιστοποιητικό του Προμηθέα, στα αρμόδια όργανα ο Λιόλιος!

16:22ΚΟΣΜΟΣ

Νορβηγία: Πέθανε η πριγκίπισσα Άστριντ

16:16ΚΟΣΜΟΣ

«Δεν μπορείς να τον σπρώξεις από το παράθυρο»: Viral ο ογκώδης αξιωματούχος του Πούτιν

16:16NEWSBOMB

Ινδία: Επιστήμονες δημιούργησαν ανθεκτικότερο σκυρόδεμα χρησιμοποιώντας ανθρώπινα περιττώματα

16:15ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κεραμέως: Σε ποσοστό 7,9% υποχώρησε η ανεργία - Το χαμηλότερο της τελευταίας 18ετίας

16:06ΕΛΛΑΔΑ

Θάνατος Γιώργου Μαζωνάκη: Εντοπίστηκε και καταθέτει τη Δευτέρα ο οδηγός ταξί που μετέφερε τον τραγουδιστή στο ιατρείο

16:01ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Παππάς στη ΔΕΘ 2026: «Ο ΣΥΡΙΖΑ δε χρειάζεται αλλαγή εταιρικής ταυτότητας»

15:58ΕΛΛΑΔΑ

Μαρκόπουλο Αττικής: Υπό έλεγχο μέσα σε 40 λεπτά η φωτιά

15:41ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΑΑΔΕ: Διπλό χτύπημα στο «Ελ. Βενιζέλος»-Μία σύλληψη και κατάσχεση 477.000 λαθραίων τσιγάρων

15:32ΕΛΛΑΔΑ

Γιώργος Μαζωνάκης: Έλαβαν προθεσμία για τη Δευτέρα οι δύο γιατροί που διώκονται για τον θάνατό του

15:32ΚΟΣΜΟΣ

Το θρυλικό «φόρεμα εκδίκησης» της πριγκίπισσας Νταϊάνα βγαίνει σε δημοπρασία - Η Eλληνίδα σχεδιάστρια και η ιστορία προδοσίας που το συνοδεύει

15:30ΕΛΛΑΔΑ

Αλλαγή ώρας 2026: Νωρίτερα γυρίζουμε φέτος τα ρολόγια μας στη χειμερινή ώρα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
08:29ΕΛΛΑΔΑ

Γιώργος Μαζωνάκης: Αυτή είναι η τεράστια περιουσία του τραγουδιστή - Ποιος θα την κληρονομήσει

16:06ΕΛΛΑΔΑ

Θάνατος Γιώργου Μαζωνάκη: Εντοπίστηκε και καταθέτει τη Δευτέρα ο οδηγός ταξί που μετέφερε τον τραγουδιστή στο ιατρείο

15:30ΕΛΛΑΔΑ

Αλλαγή ώρας 2026: Νωρίτερα γυρίζουμε φέτος τα ρολόγια μας στη χειμερινή ώρα

16:22ΚΟΣΜΟΣ

Νορβηγία: Πέθανε η πριγκίπισσα Άστριντ

11:09LIFESTYLE

Γιώργος Μαζωνάκης: «Ώρες Μικρές» – Η ιστορία του τραγουδιού που σαρώνει

13:22ΕΛΛΑΔΑ

Τι ποινή προβλέπεται για τους δύο γιατρούς που κατηγορούνται για «θανατηφόρα έκθεση» που προκάλεσε τον θάνατο Μαζωνάκη

11:47LIFESTYLE

Αθηνά Οικονομάκου: Συγκινήθηκε με την έναρξη της σχολικής χρονιάς - «Καλή δύναμη σε όλους»

11:19ΕΛΛΑΔΑ

«Μου είπαν πως έχω ζουζούνια στο αίμα»: Νέες καταγγελίες για την κλινική που πέθανε ο Μαζωνάκης

15:32ΕΛΛΑΔΑ

Γιώργος Μαζωνάκης: Έλαβαν προθεσμία για τη Δευτέρα οι δύο γιατροί που διώκονται για τον θάνατό του

11:32ΕΛΛΑΔΑ

«Υπό εργαστηριακή διερεύνηση» η αιτία θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη - Τι έδειξε η νεκροτομή από τρεις ιατροδικαστές - Αναμένονται οι τοξικολογικές και ιστολογικές εξετάσεις

10:12ΕΛΛΑΔΑ

Πατούλης για την υποτιθέμενη κλινική στο Κολωνάκι: «Είναι απατεώνες και έκαναν τεράστιες απάτες»

09:50ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Βαρομετρικό χαμηλό από την Ιταλία φέρνει βροχές και καταιγίδες - Πότε ξεκινούν

06:52ΕΛΛΑΔΑ

Γιώργος Μαζωνάκης: «Μόνο έτσι θα μπορούσε να σωθεί» - Η εξομολόγηση φίλου του

03:18ΚΑΙΡΟΣ

Αρναούτογλου: Βαλκανική ζώνη βροχών θα επηρεάσει τη χώρα – Ευνοείται η δημιουργία ενός «φθινοπωρινού» βαρομετρικού χαμηλού

13:59ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Γιώργος Μαζωνάκης: Υποβαλλόταν σε πλασμαφαίρεση για 42 λεπτά πριν πάθει ανακοπή

16:16ΚΟΣΜΟΣ

«Δεν μπορείς να τον σπρώξεις από το παράθυρο»: Viral ο ογκώδης αξιωματούχος του Πούτιν

19:03ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Το σούπερ Ελ Νίνιο θα είναι το ισχυρότερο που έχουμε δει ποτέ - Ο κόσμος δεν είναι έτοιμος»

15:27ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Βαρουφάκης για το ενδεχόμενο συμμετοχής σε κυβέρνηση υπό τον Τσίπρα: «Προτιμώ το θάνατο»

16:33ΜΠΑΣΚΕΤ

«Βόμβες» στο σκεπτικό της ΕΕΑ: Ανακαλεί το πιστοποιητικό του Προμηθέα, στα αρμόδια όργανα ο Λιόλιος!

11:38ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Πώς θα κυλήσει το επόμενο τριήμερο - Η πρόγνωση Ζιακόπουλου

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ