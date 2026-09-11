Μαρκόπουλο Αττικής: Υπό έλεγχο μέσα σε 40 λεπτά η φωτιά

Snapshot Η φωτιά στο Μαρκόπουλο Αττικής ξέσπασε λίγο μετά τις 13:00 και τέθηκε υπό έλεγχο μέσα σε 40 λεπτά.

Στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετείχαν 45 πυροσβέστες με 12 οχήματα, δύο πεζοπόρα τμήματα και δύο ελικόπτερα.

Σημαντική ήταν η συνδρομή εθελοντών πυροσβεστών και υδροφόρων ΟΤΑ.

Η κατάσταση στην περιοχή δεν παρουσιάζει πλέον ανησυχία, όμως δυνάμεις παραμένουν για την αποτροπή αναζωπυρώσεων. Snapshot powered by AI

Μέσα σε 40 λεπτά κατάφερε η Πυροσβεστική να θέσει υπό έλεγχο τη φωτιά που ξέσπασε λίγο μετά τις 13:00 σήμερα, Παρασκευή, στο Μαρκόπουλο Αττικής.

Άμεσα κινητοποιήθηκαν 45 πυροσβέστες με 12 οχήματα και δύο ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 1ης ΕΜΟΔΕ. Παράλληλα, δύο ελικόπτερα απογειώθηκαν προκειμένου να πραγματοποιήσουν ρίψεις νερού, ενώ σημαντική ήταν η αρωγή από εθελοντές πυροσβέστες και υδροφόρων ΟΤΑ.

Όπως αναφέρει η επίσημη ενημέρωση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας: «Η φωτιά εκδηλώθηκε περίπου στις 13:00 και τέθηκε υπό έλεγχο από τις πυροσβεστικές δυνάμεις σε 40 λεπτά».

Η κατάσταση στην περιοχή πλέον δεν εμπνέει ανησυχία, ωστόσο δυνάμεις παραμένουν στο σημείο για την πλήρη αποσόβηση τυχόν αναζωπυρώσεων.

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