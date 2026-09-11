Μυτιλήνη: Καλύτερη η εικόνα της φωτιάς στον Παλαιόκηπο - Έρευνα για εμπρησμό από αμέλεια

Σε καλύτερη κατάσταση είναι η φωτιά που ξέσπασε νωρίτερα το μεσημέρι της Παρασκευής στον Παλαιόκηπο Μυτιλήνης.

Σύμφωνα με τον αντιδήμαρχο Γέρας, Παναγιώτη Σεκερτζή και τον πρόεδρο της κοινότητας Παλαιόκηπου, οι οποίοι μίλησαν στο τοπικό μέσο «Στο Νησί», η φωτιά έχει οριοθετηθεί και σύντομα πρόκειται να τεθεί υπό έλεγχο.

Σημειώνεται ότι η φωτιά ξέσπασε σε ελαιώνα, από άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία και προκάλεσε ενεργοποίηση του 112 προς τους κατοίκους της περιοχής, ώστε να βρίσκονται σε ετοιμότητα εκκένωσης.

Η άμεση επιχείρηση των πυροσβεστικών δυνάμεων με 36 πυροσβέστες, 2 ομάδες πεζοπόρων, 9 οχήματα και 4 εναέρια μέσα, καθώς και εθελοντές και δυνάμεις της τοπικής Πολιτικής Προστασίας, έθεσαν γρήγορα τη φωτιά σε περιορισμό προκειμένου να αποφευχθούν τα χειρότερα .

Την ίδια ώρα κλιμάκιο της Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Μυτιλήνης που μετέβη στο σημείο να καταλήγει στην εμπλοκή ενός άνδρα ο οποίος φέρεται να έβαλε τη φωτιά από αμέλεια. Ωστόσο, αναμένεται να εξεταστούν προσεκτικά τα στοιχεία προκειμένου να ολοκληρωθεί το τελικό πόρισμα.

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