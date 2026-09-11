Αδιανόητο τροχαίο έξω από το προπονητικό κέντρο της Χαλ: Αναποδογύρισε αυτοκίνητo ποδοσφαιριστή

Snapshot Ο Σορμπά Τόμας ενεπλάκη σε τροχαίο έξω από το προπονητικό κέντρο της Χαλ, όπου το αυτοκίνητό του αναποδογύρισε.

Ο ποδοσφαιριστής βγήκε μόνος του από το όχημα και δεν τραυματίστηκε.

Η Χαλ επιβεβαίωσε ότι ο Τόμας είναι σώος και αβλαβής και καθησύχασε τους οπαδούς.

Το περιστατικό προκάλεσε αρχικά αναστάτωση, αλλά η κατάσταση του παίκτη είναι καλή σύμφωνα με την ομάδα.

Ο Τόμας υπέγραψε με τη Χαλ την τελευταία μέρα της μεταγραφικής περιόδου. Snapshot powered by AI

Τροχαίο ατύχημα έξω από το προπονητικό κέντρο της Χαλ είχε ο συμπαίκτης του Κωνσταντίνου Τζολάκη και του Χρήστου Μουζακίτη, Σορμπά Τόμας.

Η είδηση προκάλεσε αρχικά αναστάτωση στις τάξεις της Χαλ, η οποία ωστόσο γρήγορα μετατράπηκε σε ανακούφιση καθώς ο Σορμπά Τόμας δεν τραυματίστηκε ενώ ο ποδοσφαιριστής κατάφερε να βγει μόνος του από το αυτοκίνητο.

Το ατύχημα σημειώθηκε έξω από το προπονητικό κέντρο της ομάδας με το όχημα του ποδοσφαιριστή να αναποδογυρίζει. Η εικόνα με το αναποδογυρισμένο αυτοκίνητο έκανε γρήγορα των γύρω του διαδικτύου.

«Ο Σόρμπα Τόμας είναι σώος και αβλαβής»

Ο Ουαλός εξτρέμ που υπέγραψε με τη Χαλ την τελευταία μέρα της μεταγραφικής περιόδου, δεν υπέστη κάποιον τραυματισμό όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή της αγγλικής ομάδας η οποία θέλησε να καθησυχάσει τον κόσμο για το περιστατικό.

«Είμαστε ανακουφισμένοι που επιβεβαιώνουμε ότι ο Σόρμπα Τόμας είναι σώος και αβλαβής μετά από ένα τροχαίο ατύχημα κοντά στο προπονητικό κέντρο του συλλόγου στο Cottingham.

Ο σύλλογος έχει λάβει γνώση των εικόνων από το αυτοκίνητο του Σόρμπα που κυκλοφορούν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και μπορεί να διαβεβαιώσει τους οπαδούς ότι δεν έχει υποστεί τραυματισμούς και βγήκε από το όχημά του εντελώς αλώβητος», σημείωσε σε ανάρτηση στα sovial media η Χαλ.