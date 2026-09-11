Αποκάλυψη New York Times: Γυναικολόγος έστελνε τους ασθενείς του... φυλακή για ιατρικά χρέη

Snapshot Ο γερουσιαστής Ρότζερ Μάρσαλ μήνυσε πάνω από 700 ασθενείς του για ανεξόφλητα ιατρικά χρέη πριν την πολιτική του καριέρα, οδηγώντας πολλούς στα δικαστήρια και σε συλλήψεις.

Τουλάχιστον 81 ασθενείς συνελήφθησαν επειδή δεν εμφανίστηκαν σε δικαστικές διαδικασίες, πολλές φορές χωρίς να έχουν λάβει ειδοποιήσεις.

Οι αγωγές αφορούσαν χρέη από 101 έως και αρκετές χιλιάδες δολάρια, με επιτόκιο 18% και κατασχέσεις μισθών και τραπεζικών λογαριασμών.

Ο Μάρσαλ διέκοψε την ιατρική πρακτική το 2016, αλλά οι διαδικασίες είσπραξης συνεχίστηκαν κατά τη θητεία του στο Κογκρέσο.

Το 2025, κατέθεσε νομοσχέδιο που απαγορεύει στα νοσοκομεία να μηνύουν ασθενείς αν δεν δημοσιοποιούν τους τιμοκαταλόγους τους. Snapshot powered by AI

Έρευνα των Νew York Times φέρνει στο φως τη σκοτεινή πλευρά της επαγγελματικής διαδρομής του Αμερικανού γερουσιαστή Ρότζερ Μάρσαλ. Πριν εισέλθει στην πολιτική σκηνή, ο Ρεπουμπλικάνος πολιτικός ασκούσε επί δεκαετίες τη μαιευτική στο αγροτικό Κάνσας, προβάλλοντας ένα προφίλ κοινωνικής προσφοράς. Πίσω από αυτή την εικόνα, αποκαλύπτεται μια αμείλικτη τακτική δικαστικών διώξεων απέναντι σε εκατοντάδες ευάλωτους ασθενείς του, η οποία προκαλεί πλέον έντονες πολιτικές αναταράξεις.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της εφημερίδας, ο Μάρσαλ και το ιατρικό του κέντρο κατέθεσαν αγωγές εναντίον 700 και πλέον ασθενών για ανεξόφλητους λογαριασμούς, οδηγώντας συστηματικά στα δικαστήρια ανθρώπους που πάλευαν να καλύψουν βασικές βιοτικές ανάγκες.

Η δράση του αυτή είχε συνέπειες στην τοπική κοινωνία της αγροτικής κομητείας Μπάρτον, όπου τα ποσοστά φτώχειας και ανασφάλιστων πολιτών είναι ιδιαίτερα υψηλά. Σε τουλάχιστον 81 περιπτώσεις, οι ασθενείς συνελήφθησαν από τις αρχές επειδή δεν εμφανίστηκαν στις καθορισμένες δικαστικές συναντήσεις, τις οποίες πολλοί ισχυρίζονται ότι δεν έλαβαν ποτέ.

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Ανάμεσα στους συλληφθέντες βρίσκονταν νέες μητέρες, έγκυες γυναίκες, αλλά και ζευγάρια που προσήχθησαν από την αστυνομία ακόμη και κατά τη διάρκεια οικογενειακών εορταστικών εκδηλώσεων. Παράλληλα, το δικηγορικό γραφείο που εκπροσωπούσε τον γιατρό προχωρούσε σε κατασχέσεις μισθών και τραπεζικών λογαριασμών, επιβαρύνοντας παράλληλα τα αρχικά χρέη με ένα υπέρογκο ετήσιο επιτόκιο 18%, ακόμη και σε περιπτώσεις που η οφειλή δεν ξεπερνούσε τα εκατό δολάρια.

Οι ανεξόφλητοι λογαριασμοί κυμαίνονταν από αρκετές χιλιάδες δολάρια έως και 101 δολάρια. Περίπου οι μισές αγωγές κατατέθηκαν στο όνομα του Μάρσαλ και οι υπόλοιπες από το Heartland Regional OBGYN, το ιατρείο που κατείχε αποκλειστικά από το 1998 έως το 2012 και στο οποίο στη συνέχεια ήταν συνιδιοκτήτης με έναν άλλο γιατρό από το 2013 έως το 2019.

«Είχα κάθε πρόθεση να πληρώσω, απλώς δυσκολευόμουν», είπε η Κέλι Κλατς, την οποία ο Μάρσαλ μήνυσε το 2015 για έναν λογαριασμό 129 δολαρίων. Η Κλατς είπε ότι η χρέωση προήλθε από μια επίσκεψη μετά τον τοκετό λίγο μετά τη γέννηση της κόρης της. Ο Μάρσαλ την μήνυσε όταν το μωρό της ήταν 9 μηνών και τελικά κατάσχεσε τον τραπεζικό της λογαριασμό.«Πρόσφατα πήρα διαζύγιο και προσπαθούσα να κάνω τα πάντα μόνη μου», είπε η 45χρονη γυναίκα. «Τους είπα ότι μπορούσα να κάνω μερικές πληρωμές, αλλά φαινόταν ότι ό,τι και να έλεγα, ήθελαν το πλήρες ποσό αμέσως».

Οι Times πήραν συνέντευξη από οκτώ άτομα που μήνυσε ο Μάρσαλ μεταξύ 2003 και 2015. Οι περισσότεροι περιέγραψαν τους εαυτούς τους ως άτομα που προσπαθούσαν να τα βγάλουν πέρα με τον μισθό τους, αναγκαζόμενοι συχνά να επιλέξουν ανάμεσα στην εξόφληση των ιατρικών τους λογαριασμών και την αγορά των βασικών ειδών διατροφής.

Ο Μάρσαλ σταμάτησε να ασκεί την ιατρική μετά την εκλογή του στο Κογκρέσο το 2016. Ωστόσο, σύμφωνα με τους Times, οι διαδικασίες είσπραξης των οφειλών συνεχίστηκαν και κατά τη διάρκεια της θητείας του στη Βουλή των Αντιπροσώπων, από το 2017 έως το 2021

Ο ίδιος υποστηρίζει ότι προσέφερε φροντίδα σε όλους τους πολίτες ανεξαρτήτως εισοδήματος και επιρρίπτει την ευθύνη των συλλήψεων στους δικαστές και τη συνήθη τακτική των δικηγορικών γραφείων. Ωστόσο, τα δικαστικά αρχεία αποδεικνύουν ότι οι ίδιοι οι εκπρόσωποί του ζητούσαν επίμονα την έκδοση ενταλμάτων σύλληψης, ενώ οι διαδικασίες είσπραξης συνεχίζονταν για χρόνια.

Το 1998, ο Μάρσαλ και οκτώ άλλοι γιατροί άνοιξαν ένα χειρουργικό κέντρο τεσσάρων κλινών στο Γκρέιτ Μπεντ. Αυτό σταδιακά εξελίχθηκε σε νοσοκομείο πλήρους εξυπηρέτησης που απέφερε δεκάδες εκατομμύρια δολάρια σε έσοδα. Διετέλεσε πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου του νοσοκομείου και η οικογένειά του παρέμεινε συνιδιοκτήτης του νοσοκομείου μέχρι τον Μάρτιο του 2017, δύο μήνες μετά την ορκωμοσία του.Ο Μάρσαλ κέρδιζε μισθούς τόσο από το μαιευτικό του ιατρείο όσο και από το νοσοκομείο. Το 2015, τα συνδυασμένα κέρδη του από τα δύο ήταν περίπου 780.000 δολάρια, σύμφωνα με την οικονομική του έκθεση του 2016. Η τρέχουσα περιουσία του κυμαίνεται μεταξύ 3 εκατομμυρίων και 9,8 εκατομμυρίων δολαρίων, σύμφωνα με την πιο πρόσφατη οικονομική του έκθεση .

Όταν ο Μάρσαλ εξελέγη στο Κογκρέσο αξιοποίησε αμέσως την εμπειρία του ως γιατρός και επενδυτής στον χώρο της υγείας, αναλαμβάνοντας πρωταγωνιστικό ρόλο στην προσπάθεια των Ρεπουμπλικανών το 2017 για την κατάργηση του Νόμου περί Προσιτής Φροντίδας (Obamacare). "Ίσως είμαι ο μοναδικός γιατρός στο Κογκρέσο που συμμετέχει στη διοίκηση νοσοκομείου", είχε δηλώσει χαρακτηριστικά. Παράλληλα, τον Ιούλιο του 2025, κατέθεσε νομοσχέδιο που απαγορεύει στα νοσοκομεία να προσφεύγουν δικαστικά κατά ασθενών, εφόσον δεν δημοσιοποιούν προηγουμένως τους τιμοκαταλόγους των ιατρικών τους υπηρεσιών

Όταν εξελέγη στο Κογκρέσο αξιοποίησε γρήγορα την εμπειρία του ως γιατρός και επενδυτής στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης σε κεντρικό ρόλο στην προσπάθεια των Ρεπουμπλικανών το 2017 να καταργήσουν τον Νόμο περί Προσιτής Φροντίδας Υγείας, τον ευρύτερο νόμο περί υγειονομικής περίθαλψης που θεσπίστηκε υπό τον Πρόεδρο Μπαράκ Ομπάμα. «Ίσως να είμαι ο μόνος γιατρός στο Κογκρέσο που θα βοηθήσει στη λειτουργία ενός νοσοκομείου», είπε.Τον Ιούλιο του 2025, εισήγαγε νομοθεσία που θα απαγόρευε στα νοσοκομεία να μηνύουν ασθενείς εάν δεν δημοσιεύουν δημόσια τις ιατρικές τους τιμές.