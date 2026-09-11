Κουφονικολάκου: «Κανείς δε θέλει να κάνει τους πλούσιους με το ζόρι πατριώτες»

Snapshot Η Θεώνη Κουφονικολάκου τόνισε την ανάγκη για ολοκληρωμένο περιουσιολόγιο που θα αποτυπώνει πλήρως τα χρηματοοικονομικά στοιχεία και θα εντοπίζει το 1% του πληθυσμού.

Το περιουσιολόγιο στοχεύει στην κοινωνική ανταποδοτικότητα και δεν έχει ως σκοπό να επιβάλει πατριωτισμό στους πλούσιους.

Η πατριωτική εισφορά δεν είναι φόρος και αφορά επίσης μετοχές και ομόλογα, ενώ επισημάνθηκε η ανάγκη αποκατάστασης της αδικίας στη φορολογία τετραμελούς οικογένειας.

Η ΕΛ.Α.Σ. προτείνει έναν ολιστικό και μη τιμωρητικό μηχανισμό για το περιουσιολόγιο που ενθαρρύνει επενδύσεις και επιχειρηματικότητα.

Υπογραμμίστηκε η ανάγκη δημιουργίας ενός ισχυρού και υγιούς επιχειρηματικού περιβάλλοντος με περισσότερες υγιείς επιχειρήσεις και καλές δουλειές στην Ελλάδα. Snapshot powered by AI

«Η χώρα έχει ανάγκη από ένα ολοκληρωμένο περιουσιολόγιο. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει πλήρης αποτύπωση των χρηματοοικονομικών στοιχείων και, μέσω αυτής της διαδικασίας, θα μπορέσει να εντοπιστεί το 1% του πληθυσμού» είπε η Θεώνη Κουφονικολάκου σε ραδιοφωνική της συνέντευξη.

«Στόχος είναι η κοινωνική ανταποδοτικότητα. Κανείς δεν θέλει να κάνει τους πλούσιους με το ζόρι πατριώτες», πρόσθεσε η εκπρόσωπος Τύπου της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης και υπογράμμισε πως «δεν πρόκειται για επικοινωνιακό τέχνασμα», αλλά για μια πραγματική οικονομική συνθήκη.

Όπως ανέφερε, «αυτή τη στιγμή υπάρχει ένας ρυθμός μεγέθυνσης της τάξης του 2%, ο οποίος όμως αναμένεται να υποχωρήσει. Ως εκ τούτου, η ολοκλήρωση του σχεδίου για το περιουσιολόγιο είναι επιτακτική, προκειμένου να εξευρεθούν οι απαραίτητοι πόροι».

Η πατριωτική εισφορά

Αναφερόμενη στην πατριωτική εισφορά, η κυρία Κουφονικολάκου μιλώντας στον Status FM, διευκρίνισε ότι «μπορεί τα χρήματα που έχει καταθέσει κάποιος στην τράπεζα να έχουν ήδη φορολογηθεί, όμως η πατριωτική εισφορά δεν είναι φόρος». Όπως σημείωσε, «μετοχές και ομόλογα, για παράδειγμα, είναι αντικείμενο του περιουσιολογίου».

Παράλληλα, τόνισε ότι, ιδιαίτερα σε περιόδους κρίσης, «πρέπει να δούμε ποιο είναι το δημόσιο συμφέρον και σε ποιους μπορεί να επιτευχθεί φορολογική ελάφρυνση». «Στον ΟΟΣΑ είμαστε η τέταρτη υψηλότερη χώρα σε φορολογία τετραμελούς οικογένειας. Υπάρχει μια αδικία και αυτή πρέπει να αποκατασταθεί», δήλωσε χαρακτηριστικά η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.Α.Σ.

«Δεν είναι τιμωρητικό το σχέδιο»

Ερωτηθείσα για τις 12 χώρες που, σύμφωνα με την ίδια, εφάρμοσαν το μέτρο του περιουσιολογίου και στη συνέχεια το ήραν, η Θεώνη Κουφονικολάκου απάντησε ότι η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη προτείνει έναν διαφορετικό μηχανισμό.

«Προτείνουμε έναν διαφορετικό μηχανισμό. Πρόκειται για ένα ολιστικό πρόγραμμα, το οποίο δεν είναι τιμωρητικό. Έχουμε ανάγκη από επενδύσεις, έχουμε ανάγκη από κερδοφορία και, παράλληλα, πρέπει να ενθαρρύνουμε την επιχειρηματικότητα», ανέφερε.

Κλείνοντας, υπογράμμισε την ανάγκη δημιουργίας ενός πιο ισχυρού και υγιούς επιχειρηματικού περιβάλλοντος στη χώρα: «Θέλουμε περισσότερες υγιείς επιχειρήσεις στη χώρα, θέλουμε πολλές και καλές δουλειές στην Ελλάδα και πρέπει όλοι να βάλουμε πλάτη σε αυτό».