Κύπρος: Λήξη συναγερμού στο αεροδρόμιο της Λάρνακας μετά την απειλή για βόμβα

Snapshot Έληξε ο συναγερμός στο αεροδρόμιο Λάρνακας μετά από απειλή για βόμβα σε πτήση προς Ρώμη.

Περίπου 190 επιβάτες αποβιβάστηκαν και υποβλήθηκαν ξανά σε ελέγχους ασφαλείας πριν την επιβίβαση.

Η απειλή ήρθε μέσω φαξ με μήνυμα στην αγγλική γλώσσα που ανέφερε ύπαρξη βόμβας σε αποσκευή με χρονικό όριο 20 λεπτών.

Ισχυρές δυνάμεις της Αστυνομίας, Πυροσβεστικής και ειδικά εκπαιδευμένοι σκύλοι συμμετείχαν στους ελέγχους.

Η Wizz Air επιβεβαιώνει τη συνεργασία με τις αρχές και την τήρηση όλων των πρωτοκόλλων ασφαλείας. Snapshot powered by AI

Έληξε ο συναγερμός στο αεροδρόμιο Λάρνακας, μετά την απειλή για βόμβα που προηγήθηκε την Παρασκευή σε πτήση η οποία επρόκειτο να αναχωρήσει για τη Ρώμη.

Όπως αναφέρει το philenews.com, οι διαδικασίες ασφαλείας που είχαν ενεργοποιηθεί, ολοκληρώθηκαν και αναμένεται να αρχίσει εκ νέου η επιβίβαση των επιβατών στο αεροσκάφος, προκειμένου να αναχωρήσει για τον προορισμό του.

Προηγήθηκε απειλητικό μήνυμα μέσω φαξ για ύπαρξη βόμβας σε αποσκευή του αεροσκάφους.

Στο σημείο βρέθηκαν ισχυρές δυνάμεις της Αστυνομίας και της Πυροσβεστικής, καθώς και ειδικά εκπαιδευμένοι σκύλοι. Οι περίπου 190 επιβάτες που αποβιβάστηκαν από το αεροσκάφος προκειμένου να ελεγχθεί.

Το μήνυμα ήταν στην αγγλική γλώσσα και έλεγε ότι εντός αποσκευής στο αεροσκάφος υπάρχει βόμβα, η οποία θα εκραγεί σε 20 λεπτά. Αμέσως ενεργοποιήθηκαν τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα ασφαλείας στο αεροδρόμιο Λάρνακας.

Οι επιβάτες υποβλήθηκαν εκ νέου σε ελέγχους και πέρασαν εκ νέου από το σύστημα ελέγχου με ακτίνες, χωρίς ωστόσο να εντοπιστεί κάτι ύποπτο.

Τι λέει η Wizz Air

Η Wizz Air επιβεβαιώνει ότι ακολουθεί όλα τα καθιερωμένα πρωτόκολλα ασφάλειας και προστασίας και συνεργάζεται πλήρως με τις τοπικές αρμόδιες αρχές.

Η ασφάλεια και η προστασία των επιβατών, του πληρώματος και των αεροσκαφών μας παραμένουν η προτεραιότητα για τη Wizz Air.