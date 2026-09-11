Ντακότα Τζόνσον: Εντυπωσίασε με το αποκαλυπτικό μαύρο φόρεμά της στη Νέα Υόρκη

Snapshot Η Ντακότα Τζόνσον παραβρέθηκε στο «Caring for Women Dinner της Kering» στη Νέα Υόρκη κατά τη διάρκεια της Εβδομάδας Μόδας.

Φόρεσε ένα μακρύ μαύρο φόρεμα με μακριά μανίκια και ιδιαίτερα κοψίματα στο μπροστινό μέρος.

Το φόρεμα είχε εντυπωσιακή ουρά και συνδυάστηκε με ένα κολιέ στο κέντρο του στήθους.

Η ηθοποιός επέλεξε διακριτικό μακιγιάζ και διατήρησε τα μακριά σκούρα μαλλιά της ανέπαφα.

Η εμφάνισή της ξεχώρισε και επιβεβαίωσε την αισθητική της στο κόκκινο χαλί. Snapshot powered by AI

Το «παρών» έδωσε η Ντακότα Τζόνσον στο «Caring for Women Dinner» της Kering στη Νέα Υόρκη, στο πλαίσιο της Εβδομάδας Μόδας, και όπως ήταν αναμενόμενο, η εμφάνισή της δεν πέρασε απαρατήρητη.

Η ηθοποιός επέλεξε μια εντυπωσιακή μαύρη δημιουργία με μακριά μανίκια και ιδιαίτερα κοψίματα στο μπροστινό μέρος, δημιουργώντας ένα look που συνδύαζε κομψότητα και πιο τολμηρές λεπτομέρειες.

Το μακρύ φόρεμα αγκάλιαζε τη σιλουέτα της και κατέληγε σε εντυπωσιακή ουρά, ενώ το look ολοκλήρωσε με ένα κολιέ που έπεφτε στο κέντρο του στήθους.

Η Ντακότα Τζόνσον, με τα χαρακτηριστικά μακριά σκούρα μαλλιά της και διακριτικό μακιγιάζ, πόζαρε στον φωτογραφικό φακό στο λαμπερό event, επιβεβαιώνοντας για ακόμη μία φορά την ιδιαίτερη αισθητική της στο κόκκινο χαλί.

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