Η πρώτη αντίδραση Αμβρόσιου στην απόφαση της ΔΙΣ για ακύρωση της βράβευσης

Snapshot Η Διαρκής Ιερά Σύνοδος ακύρωσε ομόφωνα την απόφαση απονομής του Χρυσού Σταυρού του Αποστόλου Παύλου στον πρώην Μητροπολίτη Αμβρόσιο.

Η αρχική απόφαση για την τιμητική διάκριση είχε ληφθεί στις 26 Αυγούστου 2026, με αφορμή τα 50 χρόνια αρχιερωσύνης του Αμβροσίου.

Η ακύρωση βασίστηκε σε επιστολή του Αμβροσίου που θεωρήθηκε προσβλητική από το σώμα της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου.

Ο Αμβρόσιος δήλωσε ότι δεν ενοχλήθηκε από την απόφαση και ανακοίνωσε ότι θα δημοσιοποιήσει σύντομα την πολυσέλιδη επιστολή του προς τη Σύνοδο.

Η παρασημοφόρηση είχε προγραμματιστεί για τις 6 Οκτωβρίου, στην πρώτη ημέρα εργασιών της Ιεραρχίας. Snapshot powered by AI

Τριγμούς και αναστάτωση στους εκκλησιαστικούς κύκλους έχει προκαλέσει η χθεσινή απόφαση της Διαρκούςς Ιεράς Συνόδου, η οποία ακύρωσε ομόφωνα την απονομή του Χρυσού Σταυρού του Αποστόλου Παύλου στον Μητροπολίτη πρώην Καλαβρύτων Αμβρόσιο.

Η αρχική απόφαση για την τιμητική διάκριση είχε ληφθεί στις 26 Αυγούστου 2026, με αφορμή τα 50 χρόνια αρχιερωσύνης του Αμβροσίου. Η παρασημοφόρηση αναμενόταν να πραγματοποιήθει την πρώτη ημέρα εργασιών της Ιεραρχίας, δηλαδή την Τρίτη 6 Οκτωβρίου.

Σε μια πρώτη αντίδραση μετά την ανάκληση της απόφασης για την παρασημοφόρησή του ο Μητροπολίτης πρώην Καλαβρύτων και Αιγιαλείας κ. Αμβρόσιος μίλησε στο ΒΗΜΑ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ αναφέροντας τα εξής: «Δεν με ενόχλησε καθόλου η απόφαση της Ιεράς Συνόδου. Είμαι απολύτως ήρεμος».

Παράλληλα, προαναγγέλλει ότι σύντομα θα δοθεί στη δημοσιότητα η πολυσέλιδη επιστολή του (44 σελίδες) προς τα μέλη της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου, η οποία φέρεται να διαδραμάτισε καθοριστικό ρόλο στις τελευταίες εξελίξεις.

«Σε λίγες ώρες θα έχετε την επιστολή στα χέρια σας», υπογραμμίζει ο πρώην Καλαβρύτων προς το ΒΗΜΑ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ, αφήνοντας να εννοηθεί ότι μετά τη δημοσιοποίησή της θα παρουσιαστεί αναλυτικά και η δική του θέση για όσα διαδραματίστηκαν στο εσωτερικό της Ιεράς Συνόδου.

Τι ανέφερε η ανακοίνωση της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου

Στη χθεσινή της ανακοίνωση η ΔΙΣ ανέφερε χαρακτηριστικά:

Λαβούσα υπ' όψιν την εσχάτως αποσταλείσα επιστολή του Σεβ. Μητροπολίτου πρώην Καλαβρύτων και Αιγιαλείας κ. Αμβροσίου προς τα μέλη της νέας 170ής Συνοδικής Περιόδου και θεωρήσασα το περιεχόμενο αυτής προσβλητικό προς το σώμα της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου, αλλά και της Ιεράς Συνόδου της Ιεραρχίας της Εκκλησίας της Ελλάδος, κατόπιν γενομένης ονομαστικής ψηφοφορίας, ομοφώνως αποφάσισε όπως ανακαλέσει την απόφαση της Δ.Ι.Σ. της 26ης Αυγούστου ε.έ. περί απονομής τιμής στον Σεβ. Μητροπολίτη πρώην Καλαβρύτων και Αιγιαλείας κ. Αμβρόσιο με τον Χρυσούν Σταυρό μετ' αστέρος του Παρασήμου του Αποστόλου Παύλου της Εκκλησίας της Ελλάδος.

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