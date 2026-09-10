Η Εκκλησία της Ελλάδος ανακάλεσε την τιμητική διάκριση στον πρώην Καλαβρύτων Αμβρόσιο

Η ΔΙΣ αποφάσισε ομόφωνα να ακυρώσει την απονομή του Χρυσού Σταυρού του Αποστόλου Παύλου 

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Η Εκκλησία της Ελλάδος ανακάλεσε την τιμητική διάκριση στον πρώην Καλαβρύτων Αμβρόσιο
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  • Η Διαρκής Ιερά Σύνοδο (ΔΙΣ ακύρωσε ομόφωνα την απονομή του Χρυσού Σταυρού του Αποστόλου Παύλου στον πρώην Μητροπολίτη Καλαβρύτων Αμβρόσιο.
  • Η αρχική απόφαση για την τιμητική διάκριση είχε ληφθεί στις 26 Αυγούστου 2026, με αφορμή τα 50 χρόνια αρχιερωσύνης του Αμβροσίου.
  • Η ανάκληση αποφασίστηκε μετά την εξέταση επιστολής του Αμβροσίου που κρίθηκε προσβλητική προς τα συνοδικά όργανα της Εκκλησίας.
  • Η τελετή απονομής που είχε προγραμματιστεί για τις 6 Οκτωβρίου 2026 ακυρώθηκε και η υπόθεση παραμένει ανοιχτή ως προς την αντίδραση του Αμβροσίου.
  • Η απόφαση ελήφθη στη συνεδρίαση της 170ής ΔΙΣ, υπό την προεδρία του Αρχιεπισκόπου Ιερωνύμου και με ονομαστική ψηφοφορία.
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Νέα τροπή πήρε η υπόθεση της τιμητικής διάκρισης του πρώην Μητροπολίτη Καλαβρύτων και Αιγιαλείας Αμβροσίου, καθώς η νέα σύνθεση της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου (ΔΙΣ) αποφάσισε να ανακαλέσει την απόφαση για την απονομή του Χρυσού Σταυρού του Αποστόλου Παύλου.

Η απόφαση ελήφθη ομόφωνα κατά τη συνεδρίαση της 170ής Συνοδικής Περιόδου, η οποία πραγματοποιήθηκε στις 9 και 10 Σεπτεμβρίου υπό την προεδρία του Αρχιεπισκόπου Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ. Ιερωνύμου.

Η συγκεκριμένη διάκριση είχε αποφασιστεί στις 26 Αυγούστου από την προηγούμενη σύνθεση της ΔΙΣ, με αφορμή τη συμπλήρωση 50 ετών από την αρχιερωσύνη του πρώην Μητροπολίτη. Η τελετή απονομής είχε προγραμματιστεί για τις 6 Οκτωβρίου, όμως πλέον δεν πρόκειται να πραγματοποιηθεί.

Το ιστορικό της απόφασης

Η προηγούμενη ΔΙΣ είχε αποφασίσει να απονείμει στον Αμβρόσιο τον Χρυσούν Σταυρόν μετά Αστέρος του Παρασήμου του Αποστόλου Παύλου της Εκκλησίας της Ελλάδος, τιμώντας με αυτόν τον τρόπο τη συμπλήρωση πέντε δεκαετιών από την αρχιερωσύνη του.

Η απονομή επρόκειτο να γίνει κατά την πρώτη συνεδρίαση της Ιεράς Συνόδου της Ιεραρχίας, στις 6 Οκτωβρίου 2026.

Η απόφαση είχε γίνει δεκτή θετικά από την Ιερά Μητρόπολη Καλαβρύτων και Αιγιαλείας. Ο σημερινός Μητροπολίτης κ. Ιερώνυμος είχε εκφράσει, μαζί με τον κλήρο και τους πιστούς της Μητρόπολης, τις ευχαριστίες του προς τον Αρχιεπίσκοπο και τα μέλη της τότε ΔΙΣ.

Η εξέλιξη αυτή, ωστόσο, άλλαξε μέσα σε λίγες ημέρες, καθώς η νέα σύνθεση της Συνόδου επανεξέτασε το ζήτημα.

Η επιστολή που άλλαξε τα δεδομέναΚαθοριστικό παράγοντα για την ανάκληση της διάκρισης αποτέλεσε, σύμφωνα με τη ΔΙΣ, επιστολή που απέστειλε ο Αμβρόσιος προς τα μέλη της νέας Συνοδικής Περιόδου.

Όπως αναφέρεται στο σχετικό ανακοινωθέν, η ΔΙΣ εξέτασε το περιεχόμενο της επιστολής και έκρινε ότι περιείχε αναφορές προσβλητικές προς τα συνοδικά όργανα της Εκκλησίας της Ελλάδος.

Μετά την εξέταση του θέματος πραγματοποιήθηκε ονομαστική ψηφοφορία. Η απόφαση για την ανάκληση της τιμητικής διάκρισης ήταν ομόφωνη, με αποτέλεσμα να ακυρώνεται και η τελετή που είχε προγραμματιστεί για τον Οκτώβριο.

Το πλήρες περιεχόμενο της επιστολής δεν έχει δημοσιοποιηθεί από τη ΔΙΣ.

Η νέα σύνθεση της ΔΙΣ

Η απόφαση για τον Αμβρόσιο ελήφθη κατά την πρώτη συνεδρίαση της νέας 170ής Διαρκούς Ιεράς Συνόδου για τον Σεπτέμβριο.

Η νέα συνοδική περίοδος ξεκίνησε με ειδική Ιερά Ακολουθία, ενώ ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος καλωσόρισε τα νέα μέλη και αναφέρθηκε στην ανάγκη συνεργασίας κατά τη διάρκεια της νέας περιόδου.

Παράλληλα, συγκροτήθηκαν τα Συνοδικά Δικαστήρια και καθορίστηκαν οι Συνοδικοί Σύνδεσμοι και οι επιτροπές της ΔΙΣ. Εκπρόσωπος Τύπου ορίστηκε ο Μητροπολίτης Μεσσηνίας κ. Χρυσόστομος.

Η υπόθεση της ανάκλησης της διάκρισης προς τον πρώην Καλαβρύτων ήταν μία από τις αποφάσεις που ξεχώρισαν κατά τη συνεδρίαση.

Ποιος είναι ο Αμβρόσιος

Ο Αμβρόσιος, κατά κόσμον Αθανάσιος Λενής, υπηρέτησε ως Μητροπολίτης Καλαβρύτων και Αιγιαλείας από το 1988 έως το 2019, όταν και υπέβαλε την παραίτησή του.

Κατά τη διάρκεια της εκκλησιαστικής του πορείας είχε έντονη δημόσια παρουσία και είχε προχωρήσει σε παρεμβάσεις για ζητήματα της επικαιρότητας, οι οποίες κατά καιρούς είχαν προκαλέσει αντιδράσεις και συζητήσεις.

Η διάκριση που είχε αποφασιστεί τον Αύγουστο αφορούσε αποκλειστικά τη συμπλήρωση 50 ετών αρχιερωσύνης και αποτελούσε τιμητική αναγνώριση της μακράς εκκλησιαστικής του πορείας.

Το χρονικό της υπόθεσης

Στις 26 Αυγούστου 2026, η 169η Διαρκής Ιερά Σύνοδος αποφάσισε να τιμήσει τον πρώην Μητροπολίτη Αμβρόσιο με τον Χρυσό Σταυρό μετά Αστέρος του Παρασήμου του Αποστόλου Παύλου.

Η επίσημη απονομή είχε οριστεί για τις 6 Οκτωβρίου 2026, κατά την πρώτη συνεδρίαση της Ιεράς Συνόδου της Ιεραρχίας.

Στις 9 και 10 Σεπτεμβρίου συνεδρίασε η νέα 170ή ΔΙΣ. Κατά την εξέταση της υπόθεσης τέθηκε στο επίκεντρο η επιστολή του πρώην Μητροπολίτη προς τη νέα σύνθεση της Συνόδου.

Η ΔΙΣ έκρινε ότι το περιεχόμενο της επιστολής ήταν προσβλητικό για τα συνοδικά όργανα και, μετά από ονομαστική ψηφοφορία, ανακάλεσε ομόφωνα την προηγούμενη απόφαση.

Έτσι, η προγραμματισμένη τελετή απονομής της 6ης Οκτωβρίου ακυρώνεται. Η υπόθεση παραμένει πλέον ανοιχτή ως προς την αντίδραση του ίδιου του Αμβροσίου στην απόφαση της νέας Διαρκούς Ιεράς Συνόδου.

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