Εκοιμήθη ο Γέροντας Χρυσόστομος, Ηγούμενος της Ιεράς Μονής Αγίου Γερασίμου του Ιορδανίτου

Ο Γέροντας Χρυσόστομος υπηρέτησε επί δεκαετίες ως αφοσιωμένο μέλος της Αγιοταφιτικής Αδελφότητας, συμβάλλοντας ενεργά στη διακονία της Σιωνίτιδας Εκκλησίας και των Πανάγιων Προσκυνημάτων

Δημήτρης Δρίζος

Εκοιμήθη ο Γέροντας Χρυσόστομος, Ηγούμενος της Ιεράς Μονής Αγίου Γερασίμου του Ιορδανίτου
ΕΚΚΛΗΣΙΑ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Εκοιμήθη ο Γέροντας Χρυσόστομος, επί μακρόν Ηγούμενος της Ιεράς Μονής Αγίου Γερασίμου του Ιορδανίτου, μετά από ασθένεια στην Αθήνα.
  • Καταγόμενος από τη Μάνη, υπηρέτησε δεκαετίες ως μέλος της Αγιοταφιτικής Αδελφότητας και ανακαίνισε την Ιερά Μονή σε δύσκολη κατάσταση.
  • Ήταν γνωστός για το φιλανθρωπικό του έργο προς τους φτωχούς και τη διαρκή φροντίδα της Μονής και της περιουσίας του Πατριαρχείου στην περιοχή.
  • Τιμήθηκε από τον Πρόεδρο της Παλαιστινιακής Αρχής για το σημαντικό έργο του στην προστασία και υποστήριξη των μοναστηριών.
  • Το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων ανακοίνωσε την εκδημία του και θα ενημερώσει για τη μεταφορά, την εξόδιο ακολουθία και την ταφή του.
Snapshot powered by AI

Εκοιμήθη ο Γέροντας Χρυσόστομος, επί μακρόν Ηγούμενος της Ιεράς Μονής του Αγίου Γερασίμου του Ιορδανίτου στην Ιεριχώ, όπως ανακοίνωσε το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων με βαθιά λύπη. Ο μακαριστός μοναχός νοσηλευόταν τις τελευταίες μέρες σε νοσοκομείο της πρωτεύουσας, παλεύοντας με υπομονή και πίστη την ασθένεια.

Καταγόμενος από τη Μάνη, ο Γέροντας Χρυσόστομος υπηρέτησε επί δεκαετίες ως αφοσιωμένο μέλος της Αγιοταφιτικής Αδελφότητας, συμβάλλοντας ενεργά στη διακονία της Σιωνίτιδας Εκκλησίας και των Πανάγιων Προσκυνημάτων. Η πολυετής του προσφορά συνδέθηκε άρρηκτα με την Ιερά Μονή του Αγίου Γερασίμου, την οποία παρέλαβε σε δύσκολη κατάσταση και κατάφερε να ανακαινίσει και να αναδείξει με προσωπικό κόπο και διαρκή φροντίδα.

Ο Γέροντας Χρυσόστομος έγινε ευρέως γνωστός στο Ισραήλ και στην Παλαιστίνη για το φιλανθρωπικό του έργο, ιδιαίτερα προς τους φτωχούς, καθώς και για τη διαρκή παρουσία του στην αγιασμένη γη. Η αφοσίωσή του συνέβαλε στη διατήρηση και προστασία της Μονής και της περιουσίας του Ελληνικού Ορθόδοξου Πατριαρχείου μέσα στην έρημο. Για το σημαντικό του έργο, είχε τιμηθεί από τον Πρόεδρο της Παλαιστινιακής Αρχής, Γιάσερ Αραφάτ.

Ο μακαριστός Γέροντας προστάτευσε φτωχές οικογένειες, δημιούργησε θέσεις εργασίας για νέους, φρόντισε ηλικιωμένους μοναχούς και συνέβαλε οικονομικά στην αποκατάσταση ελληνορθόδοξων μοναστηριών. Παρά τις δυσκολίες και τις συγκρούσεις που αντιμετώπισε για τη γη των μοναστηριών και του Πατριαρχείου, παρέμεινε πιστός και αφοσιωμένος στο καθήκον του.

Αναλυτικά το ανακοινωθέν της Αρχιγραμματείας του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων:

«Τὸ Πατριαρχεῖον Ἱεροσολύμων μετὰ βαθυτάτης θλίψεως ἀναγγέλλει τὴν πρὸς Κύριον ἐκδημίαν τοῦ Γέροντος Ἀρχιμανδρίτου Χρυσοστόμου, ἐπὶ μακρὰν σειρὰν ἐτῶν Ἡγουμένου τῆς Ἱερᾶς Μονῆς τοῦ Ἁγίου Γερασίμου τοῦ Ἰορδανίτου, ὁ ὁποῖος ἐκοιμήθη πρὸ ὀλίγης ὥρας εἰς Ἀθήνας, κατόπιν δοκιμασίας τῆς ὑγείας αὐτοῦ.

Ὁ μακαριστὸς Γέρων Χρυσόστομος, καταγόμενος ἐκ Μάνης, ὑπῆρξεν ἐπὶ δεκαετίας ἀφωσιωμένον μέλος τῆς Ἁγιοταφιτικῆς Ἀδελφότητος καὶ διηκόνησε πιστῶς τὴν Σιωνίτιδα Ἐκκλησίαν καὶ τὰ Πανάγια Προσκυνήματα. Ἡ πολυετὴς διακονία αὐτοῦ συνεδέθη κατ᾽ ἐξοχὴν μετὰ τῆς Ἱερᾶς Μονῆς τοῦ Ἁγίου Γερασίμου τοῦ Ἰορδανίτου, τὴν ὁποίαν παρέλαβε εἰς δυσχερῆ κατάστασιν καὶ, διὰ πολλῶν κόπων καὶ προσωπικῆς μερίμνης, ἀνεκαίνισε καὶ ἀνέδειξεν εἰς τὴν σημερινὴν αὐτῆς μορφήν.

Ἡ Αὑτοῦ Μακαριότης, ὁ Πατὴρ ἡμῶν καὶ Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος Γ΄, καὶ ἡ περὶ Αὐτὸν Ἁγιοταφιτικὴ Ἀδελφότης ἀποχαιρετοῦν μετὰ συγκινήσεως τὸν μακαριστὸν Γέροντα, ἐν τῇ ἐλπίδι τῆς Ἀναστάσεως καὶ κατὰ τὸν ἀποστολικὸν λόγον· «ἐάν τε οὖν ζῶμεν, ἐάν τε ἀποθνῄσκωμεν, τοῦ Κυρίου ἐσμέν», (Ρωμ. 14, 8), εὐχόμενοι ὅπως Κύριος ὁ Θεὸς ἀναπαύσῃ τὴν ψυχὴν αὐτοῦ ἐν χώρᾳ ζώντων καὶ ἐν σκηναῖς δικαίων.

Περὶ τῆς μεταφορᾶς τοῦ σκηνώματος, τῆς ἐξοδίου Ἀκολουθίας καὶ τῆς ταφῆς αὐτοῦ τὸ Πατριαρχεῖον θὰ ἐπανέλθῃ διὰ νεωτέρας ἀνακοινώσεως.

Αἰωνία αὐτοῦ ἡ μνήμη.»

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
14:04ΚΟΣΜΟΣ

Νορβηγία: Σήμερα η κηδεία του βασιλιά Χάραλντ - Στο Όσλο βασιλικές οικογένειες από όλη την Ευρώπη

13:58ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Σκηνές Φαρ Ουέστ σε beach bar στη Χαλκιδική: Παρέα «ξάπλωσε» 27χρονο Γερμάνο - Βίντεο

13:50ΕΛΛΑΔΑ

Νέα εξέλιξη στο Απεσωκάρι: Μήνυση από την αδελφή του Αλέκου Δασκαλάκη – Συνελήφθη 27χρονος

13:42ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: Δολοφονήθηκε Σουνίτης Κούρδος κληρικός – Οι Φρουροί της Επανάστασης «δείχνουν» ΗΠΑ και Ισραήλ

13:36ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Καρέτσας: Καθησυχαστικά τα πρώτα νέα για την υγεία του - Αφυδάτωση έδειξαν οι πρώτες εξετάσεις

13:36ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Τουργκούτλουσπορ: Η τουρκική ομάδα που έσπασε τα στερεότυπα και πήρε προπονήτρια μια 22χρονη

13:35ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Λεωφορείο έπεσε σε στάση - Τουλάχιστον 4 τραυματίες

13:25ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Νέος πονοκέφαλος στην ΕΛΑΣ λόγω Σιακαντάρη - Τι απάντησε για το αν τον επέπληξε ο Τσίπρας

13:20ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: Γιατί επιτέθηκε στη δημοσιογράφο Μάγκι Χάμπερμαν για την 11η Σεπτεμβρίου - «Απωθητική εσωτερικά και εξωτερικά»

13:11ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εκοιμήθη ο Γέροντας Χρυσόστομος, Ηγούμενος της Ιεράς Μονής Αγίου Γερασίμου του Ιορδανίτου

13:08ΥΓΕΙΑ

Έγινε ξανά μητέρα στα 54, ένα χρόνο αφού έχασε τον γιο της - Το έμβρυο είχε κρυοσυντηρηθεί πριν από 22 χρόνια

13:05ΕΛΛΑΔΑ

Κως: Συνελήφθη ανήλικος μετά από παράσυρση πεζού

13:02ΚΟΣΜΟΣ

Ελβετία: Έκρηξη κοντά σε υδροηλεκτρικό εργοστάσιο - Αναφορές για πολλούς τραυματίες

13:00ΥΓΕΙΑ

Το τσάι συνδέεται με καρκίνο του οισοφάγου – Μέχρι ποια θερμοκρασία πρέπει να το πίνετε

12:59ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Αγρίνιο: Τρεις συλλήψεις σε προαύλιο σχολείου για κατοχή κάνναβης

12:56ΕΛΛΑΔΑ

Ρεπορτάζ Newsbomb: «Δεν είδαμε, δεν ακούσαμε» - Σιγή ιχθύος για τα ανθελληνικά συνθήματα σε πανηγύρι στη Μελίτη

12:52ΕΛΛΑΔΑ

Δίκη για τα Τέμπη: Διακοπή λόγω έντασης μεταξύ συγγενών θυμάτων

12:50ΕΛΛΑΔΑ

Τανάγρα: Η Βουλή των Ελλήνων «υιοθετεί» τα παιδιά των πιλότων που σκοτώθηκαν με το Phantom

12:49ΚΟΣΜΟΣ

Παιδί στο νοσοκομείο μετά από άγρια επίθεση αλιγάτορα στη Φλόριντα

12:36ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Κυψέλη: Από μια.... στραβοκλωτσιά αποκαλύφθηκε το μακάβριο εύρημα με τον σκελετό στην Αλεπότρυπα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
12:22ΚΑΙΡΟΣ

Έρχεται κακοκαιρία με βροχές και καταιγίδες - Η πρόγνωση του Κλέαρχου Μαρουσάκη

13:35ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Λεωφορείο έπεσε σε στάση - Τουλάχιστον 4 τραυματίες

12:06ΕΛΛΑΔΑ

Λασίθι: Η πρόταση γάμου κατέληξε στην... ΜΕΘ - Του είπε «όχι» και εκείνος έπεσε στη θάλασσα

13:36ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Καρέτσας: Καθησυχαστικά τα πρώτα νέα για την υγεία του - Αφυδάτωση έδειξαν οι πρώτες εξετάσεις

11:30LIFESTYLE

Τηλεθέαση - πρωινή ζώνη: Ποιοι ξεχώρισαν, ποιοι δυσκολεύτηκαν

12:56ΕΛΛΑΔΑ

Ρεπορτάζ Newsbomb: «Δεν είδαμε, δεν ακούσαμε» - Σιγή ιχθύος για τα ανθελληνικά συνθήματα σε πανηγύρι στη Μελίτη

09:45ΕΛΛΑΔΑ

Σκοτώθηκε σε τροχαίο η 21χρονη αθλήτρια Φαίη Δημητριάδου

11:05ΕΛΛΑΔΑ

Φαίη Δημητριάδου: Ποια ήταν η 21χρονη αθλήτρια που σκοτώθηκε στη Ρόδο - Πώς έγινε το μοιραίο τροχαίο - «Για εμάς ήταν παιδί μας», λέει συγκλονισμένος ο προπονητής της στο Newsbomb

13:08ΥΓΕΙΑ

Έγινε ξανά μητέρα στα 54, ένα χρόνο αφού έχασε τον γιο της - Το έμβρυο είχε κρυοσυντηρηθεί πριν από 22 χρόνια

08:23ΥΓΕΙΑ

Τι έγινε με τον Καρέτσα: Τι σημαίνουν τα «προβλήματα στο κυκλοφορικό» που ανακοίνωσε η Ντόρτμουντ

07:25ΕΥ ΖΗΝ

Το λάθος που κάνουμε όλοι με το μαγνήσιο - Τι συμβαίνει όταν το παίρνουμε όλο μαζί

09:00ΚΟΣΜΟΣ

«Με έχουν δει να καταρρέω»: Η Έμμα Χέμινγκ μιλά για τη σκληρή μάχη του Μπρους Γουίλις με την άνοια

12:27LIFESTYLE

Τηλεθέαση: Η μάχη των μεσημεριανών στούντιο - ΣΚΑΪ ή ΕΡΤ βλέπει το κοινό;

06:56ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Αγωνία για την Γιου Τινγκ - Το σκισμένο διαβατήριο, τα οστά σε σακούλα και η μέθοδος της κινεζικής μαφίας

11:41ΚΟΣΜΟΣ

Τραγωδία στην Γαλλία: Βρέφος 11 μηνών πνίγηκε σε κουβά με νερό και χλωρίνη - Οι γονείς χάζευαν στα κινητά τους

10:54LIFESTYLE

Βασίλης Μίχας: Ανέβασε φωτογραφία που κάνει τον αλβανικό αετό και προκαλεί αντιδράσεις στα social

07:42ΕΛΛΑΔΑ

Τανάγρα: «Πάει, σταμάτησε η ζωή μας» – Ραγίζουν καρδιές οι συγγενείς των δύο αδικοχαμένων πιλότων

20:17ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

«Πού να κατέβεις βρε κακομοίρη;» – Νέα κόντρα Μαρίνας Σταυράκη και Γιώργου Πατούλη

06:36ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Η πρόγνωση του ESTOFEX για τη Ελλάδα - Δυσάρεστα νέα για τις βροχές

10:43ΕΛΛΑΔΑ

Χανιά: «Καταστράφηκαν οι διακοπές μου» - Τουρίστας ζητά αποζημίωση επειδή τον τσίμπησαν κουνούπια

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ