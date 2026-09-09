Εκοιμήθη ο Γέροντας Χρυσόστομος, Ηγούμενος της Ιεράς Μονής Αγίου Γερασίμου του Ιορδανίτου

Snapshot Εκοιμήθη ο Γέροντας Χρυσόστομος, επί μακρόν Ηγούμενος της Ιεράς Μονής Αγίου Γερασίμου του Ιορδανίτου, μετά από ασθένεια στην Αθήνα.

Καταγόμενος από τη Μάνη, υπηρέτησε δεκαετίες ως μέλος της Αγιοταφιτικής Αδελφότητας και ανακαίνισε την Ιερά Μονή σε δύσκολη κατάσταση.

Ήταν γνωστός για το φιλανθρωπικό του έργο προς τους φτωχούς και τη διαρκή φροντίδα της Μονής και της περιουσίας του Πατριαρχείου στην περιοχή.

Τιμήθηκε από τον Πρόεδρο της Παλαιστινιακής Αρχής για το σημαντικό έργο του στην προστασία και υποστήριξη των μοναστηριών.

Το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων ανακοίνωσε την εκδημία του και θα ενημερώσει για τη μεταφορά, την εξόδιο ακολουθία και την ταφή του. Snapshot powered by AI

Εκοιμήθη ο Γέροντας Χρυσόστομος, επί μακρόν Ηγούμενος της Ιεράς Μονής του Αγίου Γερασίμου του Ιορδανίτου στην Ιεριχώ, όπως ανακοίνωσε το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων με βαθιά λύπη. Ο μακαριστός μοναχός νοσηλευόταν τις τελευταίες μέρες σε νοσοκομείο της πρωτεύουσας, παλεύοντας με υπομονή και πίστη την ασθένεια.

Καταγόμενος από τη Μάνη, ο Γέροντας Χρυσόστομος υπηρέτησε επί δεκαετίες ως αφοσιωμένο μέλος της Αγιοταφιτικής Αδελφότητας, συμβάλλοντας ενεργά στη διακονία της Σιωνίτιδας Εκκλησίας και των Πανάγιων Προσκυνημάτων. Η πολυετής του προσφορά συνδέθηκε άρρηκτα με την Ιερά Μονή του Αγίου Γερασίμου, την οποία παρέλαβε σε δύσκολη κατάσταση και κατάφερε να ανακαινίσει και να αναδείξει με προσωπικό κόπο και διαρκή φροντίδα.

Ο Γέροντας Χρυσόστομος έγινε ευρέως γνωστός στο Ισραήλ και στην Παλαιστίνη για το φιλανθρωπικό του έργο, ιδιαίτερα προς τους φτωχούς, καθώς και για τη διαρκή παρουσία του στην αγιασμένη γη. Η αφοσίωσή του συνέβαλε στη διατήρηση και προστασία της Μονής και της περιουσίας του Ελληνικού Ορθόδοξου Πατριαρχείου μέσα στην έρημο. Για το σημαντικό του έργο, είχε τιμηθεί από τον Πρόεδρο της Παλαιστινιακής Αρχής, Γιάσερ Αραφάτ.

Ο μακαριστός Γέροντας προστάτευσε φτωχές οικογένειες, δημιούργησε θέσεις εργασίας για νέους, φρόντισε ηλικιωμένους μοναχούς και συνέβαλε οικονομικά στην αποκατάσταση ελληνορθόδοξων μοναστηριών. Παρά τις δυσκολίες και τις συγκρούσεις που αντιμετώπισε για τη γη των μοναστηριών και του Πατριαρχείου, παρέμεινε πιστός και αφοσιωμένος στο καθήκον του.

Αναλυτικά το ανακοινωθέν της Αρχιγραμματείας του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων:

«Τὸ Πατριαρχεῖον Ἱεροσολύμων μετὰ βαθυτάτης θλίψεως ἀναγγέλλει τὴν πρὸς Κύριον ἐκδημίαν τοῦ Γέροντος Ἀρχιμανδρίτου Χρυσοστόμου, ἐπὶ μακρὰν σειρὰν ἐτῶν Ἡγουμένου τῆς Ἱερᾶς Μονῆς τοῦ Ἁγίου Γερασίμου τοῦ Ἰορδανίτου, ὁ ὁποῖος ἐκοιμήθη πρὸ ὀλίγης ὥρας εἰς Ἀθήνας, κατόπιν δοκιμασίας τῆς ὑγείας αὐτοῦ.

Ὁ μακαριστὸς Γέρων Χρυσόστομος, καταγόμενος ἐκ Μάνης, ὑπῆρξεν ἐπὶ δεκαετίας ἀφωσιωμένον μέλος τῆς Ἁγιοταφιτικῆς Ἀδελφότητος καὶ διηκόνησε πιστῶς τὴν Σιωνίτιδα Ἐκκλησίαν καὶ τὰ Πανάγια Προσκυνήματα. Ἡ πολυετὴς διακονία αὐτοῦ συνεδέθη κατ᾽ ἐξοχὴν μετὰ τῆς Ἱερᾶς Μονῆς τοῦ Ἁγίου Γερασίμου τοῦ Ἰορδανίτου, τὴν ὁποίαν παρέλαβε εἰς δυσχερῆ κατάστασιν καὶ, διὰ πολλῶν κόπων καὶ προσωπικῆς μερίμνης, ἀνεκαίνισε καὶ ἀνέδειξεν εἰς τὴν σημερινὴν αὐτῆς μορφήν.

Ἡ Αὑτοῦ Μακαριότης, ὁ Πατὴρ ἡμῶν καὶ Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος Γ΄, καὶ ἡ περὶ Αὐτὸν Ἁγιοταφιτικὴ Ἀδελφότης ἀποχαιρετοῦν μετὰ συγκινήσεως τὸν μακαριστὸν Γέροντα, ἐν τῇ ἐλπίδι τῆς Ἀναστάσεως καὶ κατὰ τὸν ἀποστολικὸν λόγον· «ἐάν τε οὖν ζῶμεν, ἐάν τε ἀποθνῄσκωμεν, τοῦ Κυρίου ἐσμέν», (Ρωμ. 14, 8), εὐχόμενοι ὅπως Κύριος ὁ Θεὸς ἀναπαύσῃ τὴν ψυχὴν αὐτοῦ ἐν χώρᾳ ζώντων καὶ ἐν σκηναῖς δικαίων.

Περὶ τῆς μεταφορᾶς τοῦ σκηνώματος, τῆς ἐξοδίου Ἀκολουθίας καὶ τῆς ταφῆς αὐτοῦ τὸ Πατριαρχεῖον θὰ ἐπανέλθῃ διὰ νεωτέρας ἀνακοινώσεως.

Αἰωνία αὐτοῦ ἡ μνήμη.»