Ζευγάρι αγόρασε εκκλησία για να φτιάξει το «σπίτι των ονείρων» του και έφτασε κοντά στο διαζύγιο

Snapshot Ο Simon και η Gilly Steel αγόρασαν ένα παλιό παρεκκλήσι 119 ετών για να το μετατρέψουν σε οικογενειακό σπίτι, αλλά η ανακαίνιση αποδείχθηκε πολύ πιο περίπλοκη και δαπανηρή από ό,τι περίμεναν.

Η διαδικασία περιλάμβανε γραφειοκρατία, ειδικούς ελέγχους για νυχτερίδες, αντιμετώπιση του ιαπωνικού πολύγονου και την κατεδάφιση μιας προβληματικής προσθήκης.

Ο αρχικός προϋπολογισμός ξεπεράστηκε σημαντικά, αναγκάζοντας το ζευγάρι να πάρει επιπλέον δάνειο και να αντιμετωπίσει οικονομικό άγχος.

Η ανακαίνιση δοκίμασε τη σχέση τους, καθώς το έργο απαιτούσε πολύ χρόνο και ενέργεια παράλληλα με τις κανονικές τους δουλειές.

Παρά τις δυσκολίες, το ζευγάρι επιδιώκει να διατηρήσει τον ιστορικό χαρακτήρα του κτιρίου και να το μετατρέψει σε ένα ζεστό, σύγχρονο σπίτι με σεβασμό στην τοπική κοινότητα. Snapshot powered by AI

Στα χαρτιά, η πρόταση έμοιαζε σχεδόν… θεόσταλτη: ένα ακίνητο με ξεχωριστό χαρακτήρα, εντυπωσιακά ψηλά ταβάνια και μεγάλο οικόπεδο, σε τιμή αισθητά χαμηλότερη από εκείνη που θα απαιτούσε ένα συμβατικό σπίτι.

Ακριβώς αυτή η ασυνήθιστη ευκαιρία κέντρισε το ενδιαφέρον του Simon και της Gilly Steel, ενός ζευγαριού από το Lincolnshire της Αγγλίας. Έχοντας επισκεφθεί ήδη 22 διαφορετικά σπίτια χωρίς να μπορούν να φανταστούν τον εαυτό τους να ζει σε κανένα από αυτά, αποφάσισαν να δώσουν μια ευκαιρία σε κάτι εντελώς διαφορετικό: ένα παλιό παρεκκλήσι των Wesleyans, ηλικίας 119 ετών, στο χωριό Humberston, κοντά στο παραθαλάσσιο θέρετρο Cleethorpes.

Παρότι το ακίνητο βρισκόταν προς την αντίθετη κατεύθυνση από την περιοχή όπου αναζητούσαν αρχικά σπίτι, η πρώτη τους επίσκεψη ήταν αρκετή για να αλλάξει τα πάντα.

«Τη στιγμή που μπήκαμε μέσα, κοιταχτήκαμε και είπαμε και οι δύο: “Ωχ, θα το αγοράσουμε, έτσι δεν είναι;”», θυμάται το ζευγάρι.

Ο Simon και η Gilly δεν ήταν αρχάριοι στις απαιτητικές ανακαινίσεις. Η Gilly μεγάλωσε σε αγρόκτημα που, όπως λέει, «χρειαζόταν συνεχώς επισκευές», ενώ ο 50χρονος Simon είναι ιδιαίτερα ικανός στις κατασκευές και στις χειρονακτικές εργασίες.

Παράλληλα, η επαγγελματική του εμπειρία ως διευθυντή σε εταιρεία που ειδικεύεται στις θεμελιώσεις κτιρίων τού έχει προσφέρει βαθιά γνώση γύρω από τις οικοδομικές εργασίες.

Πρόκειται για τον δεύτερο γάμο και για τους δύο, ενώ στο παρελθόν είχαν ήδη ολοκληρώσει μαζί μία απαιτητική ανακαίνιση. Για επτά χρόνια εργάζονταν πάνω στην αποκατάσταση μιας μεγάλης βικτωριανής κατοικίας, την οποία κατάφεραν να επαναφέρουν στην παλιά της αίγλη.

Στη συνέχεια μετακόμισαν σε ένα νεόδμητο σπίτι, όμως σύντομα διαπίστωσαν ότι η επιλογή αυτή δεν τους ταίριαζε.

Ένιωθαν πως ζούσαν, όπως χαρακτηριστικά αναφέρουν, μέσα σε «ένα τετράγωνο κουτί», χωρίς ιδιαίτερο χαρακτήρα και χωρίς τη δυνατότητα να αφήσουν τη δική τους δημιουργική σφραγίδα.

Έτσι, όταν άρχισαν και πάλι να αναζητούν ακίνητο, είχαν έναν αρκετά συγκεκριμένο στόχο: ήθελαν μέσα από μια νέα ανακαίνιση να αποκτήσουν ένα ξεχωριστό σπίτι, να περιορίσουν το στεγαστικό τους δάνειο και –όπως αστειεύονταν– να έχουν περισσότερα χρήματα για διακοπές.

«Ανατριχιάσαμε μόλις μπήκαμε μέσα»

Η 45χρονη Gilly, η οποία εργάζεται ως νοσηλεύτρια ψυχικής υγείας αλλά και σε φιλανθρωπικό οργανισμό που δραστηριοποιείται στον αγροτικό τομέα, θυμάται έντονα την πρώτη φορά που μπήκαν στο παλιό παρεκκλήσι.

Περπατώντας ανάμεσα στα ξύλινα στασίδια, και οι δύο ένιωσαν ανατριχίλα από την ιδιαίτερη ατμόσφαιρα του χώρου.

Το πρώην μεθοδιστικό παρεκκλήσι κατασκευάστηκε το 1907 και για περισσότερο από έναν αιώνα αποτέλεσε τόπο λατρείας για την τοπική κοινότητα. Την άνοιξη του 2023, ωστόσο, έκλεισε οριστικά τις πόρτες του, καθώς ο αριθμός των πιστών που το επισκέπτονταν είχε μειωθεί σημαντικά.

Για τον Simon και την Gilly, όμως, το τέλος της ζωής του ως εκκλησία έμελλε να αποτελέσει την αρχή ενός εντελώς διαφορετικού κεφαλαίου: της φιλόδοξης προσπάθειας να μεταμορφώσουν το ιστορικό κτίριο σε ένα σύγχρονο οικογενειακό σπίτι, χωρίς να χαθεί ο ιδιαίτερος χαρακτήρας του.

Από τον ενθουσιασμό στη δύσκολη πραγματικότητα της ανακαίνισης

«Ήταν συναρπαστικό, πραγματικά ενθουσιαστήκαμε. Πρόκειται για ένα πανέμορφο κτίριο που είχε διατηρήσει όλα τα χαρακτηριστικά του, ανάμεσά τους και τα βιτρό. Είχε επίσης αρκετή γη – κάτι που δεν συναντάς συχνά σε παλιές εκκλησίες, όπου συνήθως δεν υπάρχει αρκετός χώρος για να δημιουργηθεί ένας κανονικός κήπος», λέει η Gilly.

Ο αρχικός ενθουσιασμός, ωστόσο, γρήγορα έδωσε τη θέση του σε πιο ψύχραιμους υπολογισμούς.

Το ζευγάρι άρχισε να εξετάζει αναλυτικά το κόστος, γνωρίζοντας από την προηγούμενη εμπειρία του ότι κα

μία ανακαίνιση δεν εξελίσσεται ακριβώς όπως έχει σχεδιαστεί.

«Κάναμε έρευνα και υπολογισμούς, γιατί ξέρουμε ότι οι ανακαινίσεις ποτέ δεν κυλούν ομαλά. Η μεγάλη ερώτηση που κάναμε πολλές φορές στον εαυτό μας ήταν: αν δεν το αγοράσουμε, θα μετανιώσουμε που αφήσαμε αυτή την ευκαιρία να περάσει; Γιατί τέτοια ακίνητα δεν εμφανίζονται συχνά».

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Το παρεκκλήσι των 170.000 λιρών

Τα περισσότερα πρώην εκκλησιαστικά ακίνητα πωλούνται συνήθως στην αρχική ζητούμενη τιμή, χωρίς ιδιαίτερο περιθώριο διαπραγμάτευσης, ενώ αρκετές φορές απαιτείται και αγορά με μετρητά.

Ο Simon και η Gilly κατάφεραν, ωστόσο, να εξασφαλίσουν στεγαστικό δάνειο για το ακίνητο που σχεδιάζουν να μετατρέψουν σε μια κατοικία με τέσσερα υπνοδωμάτια και περίπου 325 τετραγωνικά μέτρα εσωτερικού χώρου.

Τον Μάρτιο του 2025 πήραν τελικά τη μεγάλη απόφαση και αγόρασαν το παρεκκλήσι έναντι 170.000 λιρών. Ακολούθησαν έξι ολόκληροι μήνες γραφειοκρατίας, εγκρίσεων και διαδικασιών.

Το ζευγάρι καταγράφει έκτοτε όλα τα καλά και τα δύσκολα της ανακαίνισης στον λογαριασμό του στο Instagram, με το εύστοχο όνομα Saints and Sledgehammers.

«Το δάνειο δεν έχει καμία σχέση με μια συνηθισμένη αγορά σπιτιού»

Η Gilly τονίζει ότι ένα από τα πράγματα που δεν αντιλαμβάνεται εύκολα κάποιος πριν ξεκινήσει ένα τέτοιο εγχείρημα είναι το πόσο περίπλοκη μπορεί να γίνει η χρηματοδότησή του.

«Ο δανεισμός για ένα τέτοιο πρότζεκτ είναι πολύ, πολύ διαφορετικός από ένα συνηθισμένο στεγαστικό δάνειο και αυτό είναι κάτι που οι περισσότεροι δεν υπολογίζουν», εξηγεί.

«Η γραφειοκρατία είναι πολύ πιο σύνθετη και πρέπει να είσαι πραγματικά οργανωμένος. Δεν έχεις μόνο να διαχειριστείς όλες τις πρακτικές εργασίες μέσα στο παρεκκλήσι, αλλά και ένα τεράστιο διοικητικό κομμάτι παράλληλα».

Και μετά ήρθαν… οι νυχτερίδες

Αν και το παρεκκλήσι βρίσκεται μέσα σε προστατευόμενη περιοχή, δεν είναι διατηρητέο κτίριο. Παράλληλα, επειδή δεν επρόκειτο για ενοριακό ναό, δεν υπήρχαν νεκροταφείο ή πολεμικά μνημεία που θα μπορούσαν να περιπλέξουν ακόμη περισσότερο τη διαδικασία.

Υπήρχε, όμως, ένα απρόσμενο πρόβλημα: οι νυχτερίδες.

Το ζευγάρι έπρεπε να αποδείξει ότι δεν υπήρχαν νυχτερίδες που ζούσαν στη στέγη του κτιρίου.

«Έχω μάθει πάρα πολλά για τις νυχτερίδες», λέει γελώντας η Gilly. «Η περίοδος κατά την οποία μπορούν να γίνουν οι έλεγχοι είναι πολύ συγκεκριμένη και μετά πέφτουν σε χειμερία νάρκη. Χρειάστηκε λοιπόν να κάνουμε εξειδικευμένη έρευνα μέσα σε λίγες εβδομάδες, αλλά δεν υπάρχουν πολλοί επαγγελματίες στην περιοχή που ασχολούνται με αυτό».

Αν έχαναν το συγκεκριμένο χρονικό περιθώριο, ολόκληρο το έργο θα μπορούσε να καθυστερήσει κατά έξι μήνες.

Όταν τοποθετήθηκαν κάμερες για να παρακολουθηθεί η περιοχή, καταγράφηκε μία μοναχική νυχτερίδα να περνά μπροστά από το κτίριο. Το περιστατικό ήταν αρκετό για να απαιτηθεί δεύτερη εξειδικευμένη έρευνα, κόστους 2.000 λιρών.

Τελικά, η έρευνα έδειξε ότι η νυχτερίδα δεν ζούσε μέσα στο παρεκκλήσι, αλλά είχε τη φωλιά της σε ένα κοντινό δέντρο.

Και σαν να μην έφταναν όλα αυτά, το ζευγάρι ήρθε σύντομα αντιμέτωπο και με έναν από τους μεγαλύτερους εφιάλτες κάθε ιδιοκτήτη ακινήτου.

Σαν να μην έφταναν οι έλεγχοι για τις νυχτερίδες, ο Simon και η Gilly βρέθηκαν αντιμέτωποι και με ένα ακόμη πρόβλημα που μπορεί να μετατρέψει την αγορά ενός ακινήτου στη Βρετανία σε πραγματικό πονοκέφαλο: το ιαπωνικό πολύγονο.

«Στο διπλανό ακίνητο υπήρχε Japanese knotweed και είχε φτάσει μέχρι τα όριά μας, οπότε χρειάστηκε να πληρώσουμε επιπλέον για εξειδικευμένους ελέγχους. Διαφορετικά, υπήρχε κίνδυνος να χάσουμε το στεγαστικό δάνειο», εξηγεί η Gilly.

Ευτυχώς για το ζευγάρι, επειδή το φυτό βρισκόταν ουσιαστικά στα σύνορα των δύο ιδιοκτησιών και είχε ήδη τεθεί σε εφαρμογή σχέδιο αντιμετώπισης από τους γείτονες, τυχόν μελλοντικά προβλήματα θα βάρυναν εκείνους. Παρ’ όλα αυτά, οι Steel χρειάστηκε και πάλι να πληρώσουν για σχετική πραγματογνωμοσύνη ώστε να αποσαφηνιστεί επίσημα η κατάσταση.

Το ζευγάρι παρέλαβε τελικά τα κλειδιά του παρεκκλησιού τον Οκτώβριο. Σχεδόν έναν χρόνο αργότερα, όμως, η προσπάθεια να μετατρέψουν τον παλιό χώρο λατρείας σε σπίτι έχει δοκιμάσει τις αντοχές τους με τρόπους που δεν θα μπορούσαν να έχουν προβλέψει.

Πλέον, εκτιμούν ότι δεν θα μπορέσουν να μετακομίσουν πριν από κάποια στιγμή μέσα στην επόμενη χρονιά.

Μέχρι και πριν από περίπου οκτώ εβδομάδες, οι ίδιοι είχαν αναλάβει το μεγαλύτερο μέρος των εργασιών καθαρισμού, αποξήλωσης και οικοδομικών παρεμβάσεων, ενώ παράλληλα συνέχιζαν κανονικά τις καθημερινές δουλειές τους. Τα βράδια και τα Σαββατοκύριακα ήταν αφιερωμένα σχεδόν αποκλειστικά στην ανακαίνιση.

«Όλη η αποξήλωση έγινε από εμάς. Χρειάστηκε επίσης να κατεδαφίσουμε μια πλαϊνή προσθήκη, κάτι που δεν υπήρχε καθόλου στο αρχικό σχέδιο, επειδή ανακαλύψαμε ότι παρουσίαζε καθίζηση», περιγράφει η Gilly.

Το πρόβλημα ήταν αρκετά σοβαρό ώστε η μόνη λύση να είναι η πλήρης κατεδάφιση και στη συνέχεια η ανοικοδόμησή της από την αρχή.

Η ανατροπή αυτή ανάγκασε τον Simon να αποκτήσει ακόμη μία δεξιότητα στην πορεία.

«Ο Simon έμαθε πολύ γρήγορα να χειρίζεται εκσκαφέα, παρότι δεν είχε χρησιμοποιήσει ποτέ ξανά στη ζωή του», λέει η Gilly.

Έτσι, το όνειρο ενός ιδιαίτερου σπιτιού με βιτρό, ψηλά ταβάνια και ιστορία μεγαλύτερη του ενός αιώνα αποδεικνύεται πολύ πιο απαιτητικό από όσο φαντάζονταν. Κάθε νέο στάδιο της ανακαίνισης φαίνεται να κρύβει και μία καινούργια έκπληξη, επιβεβαιώνοντας ότι η μεταμόρφωση ενός παλιού παρεκκλησιού σε σύγχρονη κατοικία απέχει πολύ από τη ρομαντική εικόνα που μπορεί να δημιουργήσει κανείς στην αρχή.

Ένα ακόμη έξοδο που αποδείχθηκε πολύ μεγαλύτερο από όσο περίμεναν ήταν η απομάκρυνση των μπάζων. Κάθε φορτηγό κόστιζε περίπου 140 λίρες, όμως οι διαδρομές άρχισαν γρήγορα να πολλαπλασιάζονται.

«Έχουμε χρειαστεί περίπου 30 με 40 φορτηγά», λέει η Gilly, εξηγώντας ότι μόνο αυτή η διαδικασία έχει κοστίσει πλέον χιλιάδες λίρες.

Ένα ολόκληρο Σαββατοκύριακο αφιερώθηκε στο να περνούν τα μπάζα μέσα από βιομηχανικό θραυστήρα. Το υλικό που προέκυψε αξιοποιήθηκε τελικά για τις εσωτερικές θεμελιώσεις αλλά και για τη διαμόρφωση του δρόμου πρόσβασης.

Ο Simon, πάντως, έχει ένα σοβαρό μειονέκτημα σε αυτού του είδους τις εργασίες: φοβάται πολύ τα ύψη. Έτσι, η Gilly, με τη βοήθεια συγγενών και φίλων, ανέλαβε να ανέβει μέχρι τα δοκάρια της οροφής με ανυψωτικά μηχανήματα για να τα ξαναβάψει.

«Τώρα ξέρω πώς ένιωθε ο Ίκαρος όταν πετούσε προς τον ήλιο. Εκεί πάνω έκανε απίστευτη ζέστη», λέει χαριτολογώντας. «Περάσαμε Σαββατοκύριακα δουλεύοντας εξαντλητικά και νιώθαμε σαν πατατάκια που λιώνουν από τη ζέστη».

Η Gilly προειδοποιεί ότι η ανακαίνιση μιας εκκλησίας ή ενός παλιού παρεκκλησιού δεν είναι κάτι που μπορεί να αντιμετωπιστεί ελαφρά τη καρδία.

«Χρειάζεται τεράστιο κίνητρο, εκτός αν έχεις πάρα πολλά χρήματα. Πρέπει συνεχώς να θυμάσαι τον τελικό στόχο, αλλιώς απογοητεύεσαι και σε καταπίνει όλη η διαδικασία», εξηγεί.

Και γνωρίζει καλά πόσο εύκολα μια ανακαίνιση μπορεί να δοκιμάσει ακόμη και μια ισχυρή σχέση. Άλλωστε, εκτός από τη δουλειά της στον χώρο της ψυχικής υγείας, διατηρεί και δική της εταιρεία εκπαίδευσης και relationship coaching.

«Είσαι εξαντλημένος, βρώμικος, πεινασμένος, δεν βλέπεις τους φίλους σου, χάνεις κοινωνικές εκδηλώσεις επειδή κυνηγάς συνεχώς προθεσμίες», λέει.

«Αν δεν είχαμε τον σταθερό γάμο που έχουμε, είναι πολύ πιθανό αυτή η ανακαίνιση να μας είχε οδηγήσει σε διαζύγιο. Κάθε βράδυ, οι συζητήσεις μας περιστρέφονται γύρω από το παρεκκλήσι».

Παράλληλα με το τεράστιο πρότζεκτ, και οι δύο συνεχίζουν να εργάζονται σε πλήρη απασχόληση. Ο Simon φεύγει από το σπίτι στις 5 το πρωί, ενώ κάθε απόγευμα και κάθε Σαββατοκύριακο το ζευγάρι επιστρέφει στο παρεκκλήσι για να συνεχίσει τις εργασίες.

Μέχρι τώρα ζουν σε ένα «πολύ μικρό» νοικιασμένο μπανγκαλόου μαζί με τα τρία σκυλιά τους, ενώ τα μισά τους πράγματα βρίσκονται σε αποθήκη. Σε περίπου έναν μήνα σκοπεύουν να μετακομίσουν προσωρινά σε τροχόσπιτο μέσα στον χώρο του ακινήτου.

Ο προϋπολογισμός «τινάχτηκε στον αέρα»

Το οικονομικό κομμάτι αποτελεί πλέον μία από τις μεγαλύτερες πηγές άγχους.

Ο αρχικός προϋπολογισμός, όπως παραδέχονται, έχει ξεφύγει εντελώς, με αποτέλεσμα να χρειαστούν επιπλέον δανεισμό.

Και πλέον υπάρχει μια σκέψη που τους ακολουθεί διαρκώς: «Κι αν, όταν τελειώσει, δεν έχουμε την οικονομική δυνατότητα να ζήσουμε μέσα στο ίδιο μας το σπίτι;»

Η Gilly παραδέχεται ότι υπήρξαν στιγμές κατά τις οποίες και οι δύο αναρωτήθηκαν αν θα έπρεπε απλώς να τα παρατήσουν.

«Υπήρξαν στιγμές που καθίσαμε και είπαμε: “Πόσο να αξίζει άραγε έτσι όπως είναι τώρα; Μήπως να το πουλήσουμε;”».

Οι φήμες που τους εξόργισαν

Πέρα από τα οικονομικά και την εξάντληση, ένα από τα πιο δυσάρεστα κομμάτια της εμπειρίας ήταν οι φήμες που άρχισαν να κυκλοφορούν γύρω από το έργο.

Οι περισσότεροι κάτοικοι του χωριού, αρκετοί από τους οποίους είχαν εκκλησιαστεί στο παρεκκλήσι επί δεκαετίες, περιορίστηκαν σε φυσιολογική περιέργεια για το τι επρόκειτο να γίνει με το κτίριο.

Στα social media, όμως, κυκλοφόρησαν και ιδιαίτερα κακόβουλες φήμες, με ορισμένους να ισχυρίζονται ότι το ακίνητο επρόκειτο να χρησιμοποιηθεί για τη στέγαση μεταναστών που φτάνουν με μικρά σκάφη στη Βρετανία ή ακόμη και ότι θα μετατρεπόταν σε τζαμί.

«Έχουν γραφτεί απαίσια πράγματα στα social media – όχι στις δικές μας σελίδες, αλλά αλλού. Είναι εντελώς ανυπόστατα και πραγματικά στενάχωρα», λέει η Gilly.

Μέσα σε όλες τις δυσκολίες, υπήρξε και ένα στοιχείο που λειτούργησε υπέρ τους: το γεγονός ότι αγόρασαν μεθοδιστικό παρεκκλήσι και όχι ενοριακή εκκλησία της Εκκλησίας της Αγγλίας.

Ο ειδικός Simon Linford, ο οποίος διευθύνει την εταιρεία Church Converts και ασχολείται με την αξιοποίηση παλιών εκκλησιαστικών κτιρίων, εξηγεί ότι η αγορά ενοριακών ναών είναι πολύ πιο σύνθετη υπόθεση.

Τα στεγαστικά δάνεια για τέτοιου είδους ακίνητα είναι εξαιρετικά σπάνια, ενώ υπάρχουν επιπλέον περιορισμοί που σχετίζονται με πολεοδομικές εγκρίσεις, καθεστώς διατηρητέου κτιρίου και, σε ορισμένες περιπτώσεις, ακόμη και με νεκροταφεία.

Ο ίδιος έχει εμπλακεί σε έργα τόσο περίπλοκα ώστε χρειάστηκε ακόμη και να μετακινηθούν 94 ανθρώπινα λείψανα από εκκλησία στο Μάντσεστερ.

«Το να σταματήσει μια εκκλησία να χρησιμοποιείται για λατρευτικούς σκοπούς είναι μια αρκετά μακρά διαδικασία στην Εκκλησία της Αγγλίας, επειδή πρόκειται για τον ενοριακό ναό και άρα έχει σημασία πολύ πέρα από το αν είναι απλώς ένα διατηρητέο κτίριο», εξηγεί ο Linford.

Για τον Simon και την Gilly, πάντως, το μεγάλο στοίχημα παραμένει το ίδιο: να καταφέρουν να φτάσουν μέχρι το τέλος και να δουν το παλιό παρεκκλήσι να μεταμορφώνεται επιτέλους στο σπίτι που είχαν φανταστεί από την πρώτη στιγμή που πέρασαν την πόρτα του.

Ο Simon Linford εξηγεί ότι στην περίπτωση των ενοριακών ναών της Εκκλησίας της Αγγλίας, η διαδικασία μπορεί να είναι εξαιρετικά χρονοβόρα.

«Το να αποδειχθεί ότι μια εκκλησία δεν χρειάζεται πλέον μπορεί να πάρει έως και δέκα χρόνια και είναι η επισκοπή εκείνη που αναλαμβάνει τη διαδικασία. Συνήθως υπάρχει ένας υπεύθυνος, συχνά ο γραμματέας της επισκοπής, που χειρίζεται το κλείσιμο, στη συνέχεια βρίσκει τον μεσίτη και ακολουθεί όλη τη μακρά και περίπλοκη διαδικασία πώλησης του κτιρίου», εξηγεί.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η μετατροπή μιας ενοριακής εκκλησίας σε κατοικία είναι ουσιαστικά ένα εγχείρημα για όσους διαθέτουν σημαντικά κεφάλαια.

«Είναι σχεδόν αδύνατο να εξασφαλίσεις στεγαστικό δάνειο για να αγοράσεις εξαρχής την εκκλησία. Και στη συνέχεια, για τις εργασίες, εκτός αν έχεις πολύ μεγάλη εμπειρία, είναι δύσκολο να πάρεις και δάνειο αυτοκατασκευής. Στην πράξη, χρειάζεσαι έναν προϋπολογισμό επιπέδου developer για να ξεκινήσεις», σημειώνει.

Ο Linford έχει εργαστεί στο παρελθόν σε γενικότερες ανακαινίσεις ιστορικών κτιρίων, όμως πλέον ειδικεύεται αποκλειστικά στις εκκλησίες.

Παρότι, όπως λέει, δεν είναι ιδιαίτερα θρησκευόμενος, κατανοεί απόλυτα γιατί η Gilly και ο Simon γοητεύτηκαν από την ιδέα να δώσουν νέα ζωή σε ένα παλιό παρεκκλήσι.

«Αγαπώ τα εκκλησιαστικά κτίρια και θέλω να βοηθήσω να λυθεί το πρόβλημα του τι γίνεται με τις εκκλησίες που κλείνουν. Είναι ένα ιδιαίτερα δύσκολο πρόβλημα και ακριβώς αυτό είναι που με ελκύει», λέει.

Μια στάση που μοιάζει αρκετά με τον τρόπο που αντιμετωπίζουν και οι ίδιοι οι Steel το δικό τους μεγάλο εγχείρημα.

Έπειτα από μήνες ατελείωτης δουλειάς, ανατροπών και επιπλέον εξόδων, το εσωτερικό του παρεκκλησιού έχει αρχίσει πλέον, όπως λένε, «να μοιάζει περισσότερο με σπίτι».

Ίσως, αστειεύονται, να υπάρχει τελικά κάποιος που τους κοιτάζει από ψηλά.

Όταν ολοκληρωθεί η μεταμόρφωση, σκοπεύουν να διοργανώσουν μια ημέρα ανοιχτών θυρών, ώστε οι κάτοικοι της περιοχής –πολλοί από τους οποίους είχαν περάσει χρόνια μέσα σε αυτόν τον χώρο– να μπορέσουν να δουν από κοντά τη νέα του μορφή.

Για τη Gilly και τον Simon, αυτό είναι σημαντικό, καθώς δεν θέλουν απλώς να αποκτήσουν ένα εντυπωσιακό σπίτι. Θέλουν να διατηρήσουν ζωντανό ένα κτίριο που διαφορετικά θα μπορούσε να εγκαταλειφθεί.

«Είμαστε πραγματικά ενθουσιασμένοι που δίνουμε ξανά ζωή σε αυτό το κτίριο, έστω και με διαφορετική μορφή. Η εκκλησία έκλεισε επειδή το εκκλησίασμα είχε μειωθεί τόσο πολύ και το κτίριο δεν δεχόταν πλέον την αγάπη και τη φροντίδα που είχε κάποτε», λέει η Gilly.

«Θέλουμε να γίνει ένα ζεστό, οικογενειακό σπίτι»

Παρά την εξάντληση, τα απρόοπτα, τα επιπλέον δάνεια και τις στιγμές που σκέφτηκαν ακόμη και να τα παρατήσουν, το ζευγάρι εξακολουθεί να κρατά στο μυαλό του την εικόνα που είχε από την πρώτη ημέρα.

«Θέλουμε να δημιουργήσουμε ένα πραγματικά ζεστό, γεμάτο αγάπη οικογενειακό σπίτι. Και κάθε φορά που κοιτάζουμε το όμορφο βιτρό, αυτό είναι που μας δίνει δύναμη να συνεχίσουμε».

Για τον Simon και την Gilly, λοιπόν, το παλιό μεθοδιστικό παρεκκλήσι δεν είναι απλώς ένα ακόμη project ανακαίνισης. Είναι μια προσπάθεια να γραφτεί ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία ενός κτιρίου 119 ετών – όχι πια ως χώρος λατρείας, αλλά ως ένα σπίτι που θα συνεχίσει να γεμίζει με ζωή.

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