Ο συγκινητικός επικήδειος ενός άνδρα για τη γυναίκα του έπειτα από 36 χρόνια γάμου

Διακεκριμένος επιστήμονας πληροφορικής και επιχειρηματίας στον χώρο της τεχνολογίας συγκίνησε το διαδίκτυο με έναν επικήδειο λόγο που έγραψε για την αγαπημένη του σύζυγο. «Η γενική μου σκέψη ήταν: “Η Ελίζ έφυγε. Αυτό είναι τρομερό. Δεν θέλω όμως να χαθεί και η ιστορία της. Οπότε πρέπει να προσπαθήσω να γράψω ό,τι μπορώ γι’ αυτήν”», ανέφερε ο Στίβεν Γουόλφραμ, ιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος της Wolfram Research, μιλώντας στο People.

Ακολούθησε ένα κείμενο – αφιέρωμα έκτασης σχεδόν 4.800 λέξεων στη μαθηματικό και ακαδημαϊκό, Ελίζ Κόλεϊ, το οποίο περιλάμβανε και μία φωτογραφία της τραβηγμένη μόλις λίγες ώρες πριν από τον θάνατό της, την 25η Ιουλίου, σε ηλικία 64 ετών.

«Μέσα στο σοκ όλων όσων συνέβησαν, αισθάνομαι σαν να γνώρισα μόλις την Ελίζ και τώρα εκείνη να έφυγε. Στην πραγματικότητα, όμως, μεσολάβησαν 36 υπέροχα χρόνια, κατά τα οποία η ζωή μου φωτίστηκε από τη διανόηση, την αγάπη και την ενέργεια της Ελίζ», έγραψε μεταξύ άλλων.

Ο Γουόλφραμ, ο οποίος στο παρελθόν έχει μοιραστεί διαδικτυακά τις σκέψεις του για τον επιστημονικό του κλάδο, σπάνια αναφερόταν στην οικογενειακή του ζωή, επιλέγοντας να την κρατά μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας. Αυτό άλλαξε μετά τον ξαφνικό θάνατο της Κόλεϊ, καθώς εκείνη ανάρρωνε από επέμβαση στην καρδιά.

«Η αντίδραση του κόσμου ήταν, γενικά, εκπληκτικά θετική. Δεν είναι ότι γράφω για πρώτη φορά, αλλά πρόκειται για ένα εντελώς διαφορετικό είδος γραφής από αυτό που έχω συνηθίσει», ανέφερε ο 66άχρονος Γουόλφραμ, ο οποίος ζει στο Κόνκορντ της Μασαχουσέτης.

Το κείμενο μοιάζει περισσότερο με ερωτική ιστορία παρά με έναν τυπικό επικήδειο και περιγράφει τόσο τη ζωή που μοιράστηκαν οι δυο τους όσο και το διαχρονικό πάθος της Κόλεϊ για τα μαθηματικά.

«Της άρεσε η αφηρημένη αισθητική των μαθηματικών. Τα μαθηματικά είναι πολύ καθαρά και όμορφα για τους ανθρώπους που ασχολούνται μαζί τους ως μία αφηρημένη δραστηριότητα», εξήγησε ο Γουόλφραμ.

«Τα στοιχειώδη μαθηματικά που διδάσκονται στο σχολείο, δεν είναι έτσι. Όταν όμως φτάσεις σε ένα συγκεκριμένο επίπεδο, τα μαθηματικά μετατρέπονται σε μία κομψή, αισθητική δραστηριότητα», προσέθεσε.

Η γνωριμία τους και τα 36 χρόνια μαζί

Οι δύο τους γνωρίστηκαν για πρώτη φορά το 1990, στο διαμέρισμα ενός κοινού φίλου στη Νέα Υόρκη. Η σχέση τους πήρε σταθερή μορφή όταν ο Γουόλφραμ ταξίδεψε από τη Νέα Υόρκη στο Ιλινόι για να συναντήσει την Κόλεϊ, έπειτα από ένα ατύχημα που είχε με υγρό φακών επαφής και υπεροξείδιο του υδρογόνου.

«Σκέφτηκα: “ΟΚ, τότε θα έρθω να σε σώσω”. Μάλλον ακούγεται πιο ιπποτικό απ’ ό,τι ήταν στην πραγματικότητα», θυμάται.

Το ζευγάρι παντρεύτηκε το 1994 και απέκτησε τέσσερα παιδιά.

Πέρα από τα μαθηματικά, η Κόλεϊ διέπρεπε και στον σχεδιασμό εσωτερικών χώρων· είχε καθοριστικό ρόλο στη διαμόρφωση του πρώτου οικογενειακού τους σπιτιού στο Χίνσντεϊλ του Ιλινόι, καθώς και μίας ακόμη κατοικίας τους, όταν αργότερα μετακόμισαν στο Κόνκορντ της Μασαχουσέτης.

Μία από τις ιστορίες που δεν συμπεριέλαβε στον επικήδειο, αφορά μία ολική έκλειψη Ηλίου που ήταν ορατή από το Μεξικό το 1991 και αποτέλεσε αφορμή για να ταξιδέψει εκεί το ζευγάρι μαζί με αρκετούς φίλους.

«Προσγειωθήκαμε σε έναν μικρό αεροδιάδρομο και υπήρχε μπροστά μας μία πανέμορφη παραλία, χωρίς κανέναν πάνω της. Καθίσαμε στην παραλία και παρακολουθήσαμε την έκλειψη, κάτι που ήταν πραγματικά υπέροχο», περιέγραψε.

Ωστόσο, μία συζήτηση που ακολούθησε, ήταν εκείνη που έκανε την ανάμνηση να ξεχωρίζει για εκείνον.

«Η Ελίζ με πείραζε γι’ αυτό για χρόνια και χρόνια. Μόλις τελείωσε η έκλειψη, ήταν σαν να είπε: “ΟΚ, πάμε σπίτι”, αντί για “Ας μείνουμε λίγο ακόμα σε αυτή την πανέμορφη παραλία στις ακτές του Μεξικού”», επεσήμανε.

Με τη βοήθεια της μικρότερης κόρης τους, Ελίζαμπεθ, ο Γουόλφραμ χρειάστηκε περίπου τρεις ημέρες για να γράψει τον επικήδειο της Κόλεϊ.

Λέει ότι ήταν όμορφο να βλέπει ανθρώπους να γράφουν πόσο σπουδαία ήταν η Ελίζ και μάλιστα, να μοιράζονται μαζί του ιστορίες για τη γυναίκα του που εκείνος δεν γνώριζε.

«Φυσικά, αυτό σε κάνει να σκέφτεσαι: “Θα ήταν ωραίο να τα είχε ακούσει όλα αυτά όσο ήταν ακόμη ζωντανή”. Αλλά έτσι είναι η ζωή. Θα ήθελα πολύ να είχα γράψει αυτό το κείμενο όσο εκείνη ήταν ακόμη εδώ, αλλά θα είχε νιώσει τρομερά αμήχανα», τόνισε ακόμη.

Επιπλέον, λέει ότι αισθάνεται όμορφα γνωρίζοντας ότι τα λόγια του είχαν θετική επίδραση σε άλλους ανθρώπους. «Αυτό μου κάνει καλό και αρκετά από τα σχόλια ήταν του τύπου: “Τώρα θα δίνω περισσότερη προσοχή στον / στη γυναίκα μου”», συμπλήρωσε.

Παρ’ ότι ο Γουόλφραμ υποστηρίζει ότι προσπαθεί να μην επηρεάζεται από το τι είναι δημοφιλές στα κοινωνικά δίκτυα, παραδέχεται ότι διάβασε εκατοντάδες σχόλια. Υπάρχει, όμως, ένας συγκεκριμένος λόγος.

«Τα συλλέγω για τα παιδιά μου», εξηγεί.

Για τον Γουόλφραμ, ο θάνατος της Κόλεϊ αποτελεί τη μεγαλύτερη τραγωδία που έχει βιώσει κι όπως ελπίζει, θα είναι και η μοναδική. Όπως ξεκαθαρίζει στο αφιέρωμα, τα 36 χρόνια του γάμου τους ήταν γεμάτα όμορφες στιγμές.

«Η Ελίζ με πείραζε επί δεκαετίες επειδή δεν διαβάζω λογοτεχνία. Πάντα έλεγα: “Έχω κάτι άλλο να κάνω. Δεν πρόκειται να κάτσω να το διαβάσω”. Εκείνη ενδιαφερόταν για τις περιγραφές των ανθρώπων και όλα αυτά. Αν κατάφερα να την αποτυπώσω σωστά σε αυτό το κείμενο, θα είμαι ευτυχισμένος. Από τις αντιδράσεις πολλών ανθρώπων που τη γνώριζαν, φαίνεται πως τα κατάφερα κι αυτό είναι όμορφο», είπε ακόμη.