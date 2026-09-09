Ιερέας «διαμάντι» της ουκρανικής κοινότητας στις ΗΠΑ: Έκλεψε από την εκκλησία μέχρι και τη μάνα του

Snapshot Ο πρώην ιερέας Γκρέγκορι Άλεν Μαντέγια κατηγορείται για υπεξαίρεση άνω των 740.000 δολαρίων από εκκλησίες, οργανισμούς και τη μητέρα του στην Πενσυλβάνια.

Η έρευνα αποκάλυψε κατάχρηση χρημάτων από ενορίες της ουκρανικής καθολικής κοινότητας και προσωπικές δαπάνες, όπως ταξίδια, αγορές αυτοκινήτου και πώληση θρησκευτικών αντικειμένων.

Ο Μαντέγια φέρεται να εκμεταλλεύτηκε οικονομικά τη μητέρα του, λαμβάνοντας σχεδόν 250.000 δολάρια χωρίς να καλύπτονται οι ανάγκες φροντίδας της.

Εντοπίστηκαν αναλήψεις και μη καταβληθείσες φορολογικές υποχρεώσεις ύψους περίπου 248.000 δολαρίων που συνδέονται με τις παράνομες συναλλαγές.

Ο κατηγορούμενος συνελήφθη στη Φλόριντα, εκδόθηκε στην Πενσυλβάνια και αναμένεται να δικαστεί τον Οκτώβριο. Snapshot powered by AI

Ένας πρώην ιερέας από την Πενσυλβάνια κατηγορήθηκε ότι έκλεψε περισσότερα από 740.000 δολάρια από εκκλησίες, καθολικούς οργανισμούς και την ίδια τη μητέρα του, σε μια υπόθεση που εκτείνεται σε διάστημα αρκετών ετών και περιλαμβάνει χρηματοοικονομικούς ελιγμούς, κατάχρηση νομικών εξουσιών και προσωπικές δαπάνες με ξένα χρήματα.

Ο κατηγορούμενος ταυτοποιήθηκε ως ο Γκρέγκορι Άλεν Μαντέγια, 69 ετών, ο οποίος είχε υπηρετήσει ως ιερέας σε διάφορες ενορίες της ουκρανικής καθολικής κοινότητας της δυτικής Πενσυλβανία.

Η έρευνα ξεκίνησε από το γραφείο του γενικού εισαγγελέα της πολιτείας, το οποίο τον κατηγόρησε για φερόμενα αδικήματα που σχετίζονται με κλοπή, απάτη, οικονομική εκμετάλλευση ηλικιωμένου ατόμου και διαχείριση κεφαλαίων παράνομης προέλευσης. Η πληροφορία δημοσιοποιήθηκε από το περιοδικό People και αναπαράχθηκε από άλλα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης με βάση δικαστικά έγγραφα και επίσημες δηλώσεις.

"It is unconscionable to see a supposed man of God exploiting not only the churches he served, but his own mother," Pennsylvania Attorney General Dave Sunday said. "This defendant abused the trust of those around him, and left them to recover from mammoth financial losses."… pic.twitter.com/4WNGRNjly2 — Fox News US (@FoxUSNews) September 8, 2026

Η έρευνα υποστηρίζει ότι ο Μαντέγια φέρεται να έχει καταχραστεί 740.409,96 δολάρια από το 2018. Από το συνολικό αυτό ποσό, περίπου 320.000 δολάρια φέρεται να προέρχονται από εκκλησίες, φορείς που σχετίζονται με τη θρησκευτική κοινότητα και δωρητές, ενώ περισσότερα από 230.000 δολάρια φέρεται να έχουν αφαιρεθεί από επενδυτικούς λογαριασμούς της μητέρας του. Σε αυτά προστίθενται μη καταβληθείσες φορολογικές υποχρεώσεις ύψους 248.663,43 δολαρίων, όπως ανέφερε η εισαγγελία της Πενσυλβανία.

Οι αρχές επιβεβαίωσαν ότι ο πρώην ιερέας εργάστηκε σε τουλάχιστον τρεις εκκλησίες που συνδέονται με την επαρχία του Άγιος Ιωάσαφ, μια δικαιοδοσία της Ουκρανικής Καθολικής Εκκλησίας στην εν λόγω περιοχή. Μεταξύ των αναφερόμενων τόπων περιλαμβάνονται ενορίες στο Derry Township, στο McKeesport και στο Jeannette. Σύμφωνα με την αγωγή, κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, ο κληρικός είχε πρόσβαση σε τραπεζικούς λογαριασμούς, εισφορές των πιστών και άλλα περιουσιακά στοιχεία της ενορίας, τα οποία στη συνέχεια φέρεται να χρησιμοποίησε για προσωπικούς σκοπούς.

Oι ερευνητές εξέτασαν τραπεζικές συναλλαγές, ηλεκτρονικές συσκευές και οικονομικά έγγραφα. Η έρευνα, όπως δήλωσε η εισαγγελία, επέτρεψε την ανασύνθεση συναλλαγών που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια αρκετών ετών και τον εντοπισμό μεταφορών, αναλήψεων και δαπανών που δεν είχαν καμία σχέση με τις δραστηριότητες της ενορίας, ούτε με τη φροντίδα της μητέρας του.

Η εισαγγελία δήλωσε ότι χρησιμοποίησε επίσης τα χρήματα της μητέρας της, βάσει της εξουσιοδότησης που τoυ είχε δοθεί.

Ένα από τα πιο ευαίσθητα σημεία της υπόθεσης αφορά στη μητέρα του κατηγορουμένου. Η εισαγγελία υποστήριξε ότι ο Μαντέγια είχε εξουσία εκπροσώπησης όσον αφορά στα οικονομικά της γυναίκας και ότι, στο πλαίσιο αυτό, θα είχε πάρει σχεδόν 250.000 δολάρια από μια ηλικιωμένη που δεν ήταν πλέον σε θέση να διαχειρίζεται μόνη της τις οικονομικές της υποθέσεις.

Σύμφωνα με τα αμερικανικά ΜΜΕ, η γυναίκα φέρεται μάλιστα να υπέστη άμεσες συνέπειες λόγω της μη πληρωμής των εξόδων που σχετίζονταν με τη φροντίδα και τη διαμονή της. Αυτό το μέρος της υπόθεσης αποτελεί τη βάση για μία από τις κατηγορίες για οικονομική εκμετάλλευση ηλικιωμένης γυναίκας.

Η έρευνα αποκάλυψε επίσης ότι ο κατηγορούμενος φέρεται να χρησιμοποίησε τα χρήματα αυτά για προσωπικές αγορές, ταξίδια και άλλες δαπάνες. Ορισμένα δημοσιογραφικά ρεπορτάζ ανέφεραν ότι μέρος των κεφαλαίων φέρεται να διατέθηκε για διακοπές στο εξωτερικό, κρουαζιέρες και για την αγορά ενός αυτοκινήτου Ford Mustang του 2018, αξίας 35.500 δολαρίων. Τα στοιχεία αυτά δημοσιεύθηκαν από τοπικά και εθνικά μέσα ενημέρωσης που παρακολούθησαν την υπόθεση μετά την επίσημη ανακοίνωση.

Μεταξύ των ενεργειών αυτών περιλαμβάνεται η πώληση ενός χρυσού δισκοπότηρου μιας ενορίας

Ένα άλλο περιστατικό που αναφέρεται στον φάκελο της υπόθεσης είναι η φερόμενη πώληση θρησκευτικών αντικειμένων. Οι αρχές ανέφεραν ότι ένα από τα χρυσά δισκοπότηρα μιας εκκλησίας πωλήθηκε σε έναν τοπικό κοσμηματοπώλη έναντι 19.440 δολαρίων και ότι τα χρήματα αυτά δεν επιστράφηκαν στον θρησκευτικό οργανισμό. Η συναλλαγή αυτή αναφέρθηκε σε δημοσιεύματα διαφόρων μέσων ενημέρωσης που είχαν πρόσβαση στις λεπτομέρειες της υπόθεσης.

Η εισαγγελία διαβεβαίωσε επίσης ότι πραγματοποιήθηκαν αναλήψεις άνω των 75.000 δολαρίων από τρεχούμενους και αποταμιευτικούς λογαριασμούς μιας από τις ενορίες μεταξύ του 2021 και του 2022. Παράλληλα, οι ερευνητές φέρεται να εντόπισαν φακέλους με εισπράξεις από την εκκλησία στα σκουπίδια του κατηγορουμένου, καθώς και φωτογραφίες χρεωστικών καρτών και τραπεζικών εγγράφων στις προσωπικές του συσκευές.

Ο Μαντέγια συνελήφθη στο Vero Beach της Φλόριντα και στη συνέχεια εκδόθηκε στην Πενσυλβάνια για να δικαστεί. Διάφορα μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι παραιτήθηκε από την προκαταρκτική ακρόαση και ότι η επόμενη δικαστική του εμφάνιση ορίστηκε για τον Οκτώβριο, οπότε και θα προχωρήσει η επίσημη διαδικασία της υπόθεσης.