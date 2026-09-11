Αστυνομική επιχείρηση στη Φυλή: 14 συλλήψεις για ρευματοκλοπές - Ξηλώθηκαν 2.380 μέτρα καλωδίων

Snapshot Συνολικά ξηλώθηκαν 2.380 μέτρα καλωδίων που χρησιμοποιούνταν για ρευματοκλοπές από συνεργείο του ΔΕΔΔΗΕ.

Βεβαιώθηκαν 26 παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας και αφαιρέθηκαν 4 άδειες οδήγησης.

Στην επιχείρηση συμμετείχαν πολλαπλές αστυνομικές υπηρεσίες της Δυτικής Αττικής, μαζί με αστυνομικό σκύλο και drone.

Η δικογραφία υποβλήθηκε στην αρμόδια Εισαγγελική Αρχή. Snapshot powered by AI

Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση πραγματοποιήθηκε το πρωί της Πέμπτης (10/09), σε οικισμούς της Φυλής, με στόχο την αντιμετώπιση παράνομων δραστηριοτήτων.

Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης συνελήφθησαν 14 άτομα, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκαν δικογραφίες για κλοπή ηλεκτρικής ενέργειας.

Παράλληλα, συνεργείο του ΔΕΔΔΗΕ εντόπισε και ξήλωσε συνολικά 2.380 μέτρα καλωδίων, τα οποία χρησιμοποιούνταν για ρευματοκλοπές.

Συνεργείο του ΔΕΔΔΗΕ εντόπισε και ξήλωσε συνολικά 2.380 μέτρα καλωδίων, τα οποία χρησιμοποιούνταν για ρευματοκλοπές.

Στο πλαίσιο των ελέγχων βεβαιώθηκαν επίσης 26 παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, μεταξύ άλλων για οδήγηση χωρίς δίπλωμα, μη χρήση ζώνης ασφαλείας και έλλειψη ΚΤΕΟ. Αφαιρέθηκαν ακόμη 4 άδειες οδήγησης.

Στην επιχείρηση συμμετείχαν αστυνομικοί από διάφορες υπηρεσίες της Δυτικής Αττικής, η ΟΠΚΕ, η ΟΠΔΙ, η ομάδα ΔΙ.ΑΣ., η Τροχαία, καθώς και αστυνομικός σκύλος και drone.

Η δικογραφία που σχηματίστηκε υποβλήθηκε στην αρμόδια Εισαγγελική Αρχή.

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