Επιχείρηση «Άνθη του Κακού»: Νέα στοιχεία από την ΑΑΔΕ - Η συνεργασία με την DEA

Snapshot Συνελήφθησαν έξι μέλη διεθνούς κυκλώματος ναρκωτικών σε κοινή επιχείρηση της ΑΑΔΕ και της DEA με φορτίο κοκαΐνης αξίας 2,4 εκατομμυρίων ευρώ.

Η κοκαΐνη κρυβόταν μέσα σε 1.058 τεχνητές βέργες τοποθετημένες σε εισαγόμενα τριαντάφυλλα, αποσταλμένα από την Κολομβία σε ανθοπωλείο στην Αρτέμιδα.

Σε μονοκατοικία στον Μαραθώνα βρέθηκε εργαστήριο παρασκευής κοκαΐνης, όπου συνελήφθησαν δύο άτομα και κατασχέθηκαν επιπλέον ναρκωτικά, εξοπλισμός και ένα θαμμένο όπλο.

Οι έρευνες συνεχίζονται για τη σύλληψη δύο ακόμη μελών της σπείρας, συμπεριλαμβανομένης της ιδιοκτήτριας του ανθοπωλείου.

Η επιχείρηση «Άνθη του Κακού» βασίστηκε σε στενή συνεργασία και ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ της ΑΑΔΕ και της αμερικανικής DEA. Snapshot powered by AI

Σε μία από τις πιο ευφάνταστες μεθόδους απόκρυψης ναρκωτικών που έχουν εντοπιστεί στα ελληνικά χρονικά, διεθνές κύκλωμα επιχείρησε να διοχετεύσει στην αγορά 84 κιλά κοκαΐνης, τοποθετώντας τη δραστική ουσία μέσα σε ειδικά διαμορφωμένους τεχνητούς μίσχους εισαγόμενων λουλουδιών.

Η επιχείρηση με τη χαρακτηριστική κωδική ονομασία «Τα άνθη του κακού» στήθηκε με χειρουργική ακρίβεια από την ειδική επιχειρησιακή ομάδα ΔΕΟΣ της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων. Οι κρίσιμες πληροφορίες που άνοιξαν τον δρόμο για το ξετύλιγμα της υπόθεσης προήλθαν από τη στενή συνεργασία των στελεχών του ΔΕΟΣ με τη Δίωξη Ναρκωτικών των ΗΠΑ, τη γνωστή DEA. Οι ελεγκτές είχαν θέσει υπό στενή παρακολούθηση ένα ύποπτο φορτίο 80 κιβωτίων με τριαντάφυλλα, το οποίο είχε αποσταλεί αεροπορικώς από την Μπογκοτά της Κολομβίας και είχε τελικό προορισμό ένα ανθοπωλείο στην περιοχή της Αρτέμιδας.

Το κόλπο με τις 1.058 βέργες

Μόλις τα κιβώτια εκφορτώθηκαν στο ανθοπωλείο, οι ελεγκτές της ΑΑΔΕ επενέβησαν συνοδευόμενοι από ειδικά εκπαιδευμένο σκύλο ανιχνευτή ναρκωτικών ουσιών. Το εκπαιδευμένο ζώο έδωσε άμεσα θετική ένδειξη.

Από τον εξονυχιστικό έλεγχο διαπιστώθηκε πως μέσα στα 14 από τα 80 κιβώτια τα τριαντάφυλλα ήταν τοποθετημένα πάνω σε τεχνητά στελέχη. Συνολικά καταμετρήθηκαν 1.058 πλαστικές βέργες άριστης κατασκευής, κάθε μία από τις οποίες έκρυβε στο εσωτερικό της 79 γραμμάρια καθαρής κοκαΐνης. Σύμφωνα με τις επίσημες εκτιμήσεις των αρχών, η συνολική αξία της κατασχεθείσας παρτίδας αγγίζει τα 2,4 εκατομμύρια ευρώ. Στον χώρο του ανθοπωλείου συνελήφθησαν τέσσερα άτομα, τα οποία εκείνη την ώρα ετοιμάζονταν να παραλάβουν τις κούτες και να μεταφέρουν την κοκαΐνη σε άλλη τοποθεσία για την τελική επεξεργασία και συσκευασία.

Το εργαστήριο στον Μαραθώνα και το θαμμένο όπλο

Το δεύτερο σκέλος του σχεδίου εξελίχθηκε σε μονοκατοικία στον Μαραθώνα, που λειτουργούσε ως το βασικό παρασκευαστήριο της οργάνωσης. Εκεί εισέβαλαν πάνοπλοι άνδρες της ΕΚΑΜ και κλιμάκιο της ΔΑΟΕ της Ελληνικής Αστυνομίας σε συντονισμό με τους τελωνειακούς ελεγκτές.

Στο σημείο συνελήφθησαν δύο άτομα αλλοδαπής καταγωγής, ένας πατέρας με βαρύ ποινικό μητρώο, κατηγορούμενος στο παρελθόν για ανθρωποκτονία, μαζί με τον γιο του. Κατά την έρευνα στους εσωτερικούς χώρους εντοπίστηκαν ακόμη 2 κιλά κοκαΐνης, ζυγαριές ακριβείας, χημικές ουσίες και πλήρης εξοπλισμός παρασκευής. Την ίδια ώρα, μετά από έρευνα στον προαύλιο χώρο, οι αστυνομικοί εντόπισαν ένα πυροβόλο όπλο επιμελώς θαμμένο στο χώμα της αυλής κάτω από συνθετικό χλοοτάπητα. Κατασχέθηκε επίσης ένα πολυτελές αυτοκίνητο.

Η δικογραφία που σχηματίστηκε οδηγείται στον αρμόδιο εισαγγελέα, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται για τη σύλληψη ακόμη δύο μελών της σπείρας, ενός άνδρα και μιας γυναίκας που εμφανίζεται ως η ιδιοκτήτρια του ανθοπωλείου.

Δείτε το οπτικό υλικό από τις εφόδους και τον εντοπισμό των ναρκωτικών:

Βίντεο από το εργαστήριο στον Μαραθώνα:

Βίντεο από την αποσυναρμολόγηση των τεχνητών μίσχων:

Βίντεο από το άνοιγμα των κιβωτίων με τα τριαντάφυλλα:

Βίντεο από την έρευνα στον αύλειο χώρο:

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