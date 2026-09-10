ΑΑΔΕ - Έκρυβαν 84 κιλά κοκαΐνης από την Κολομβία μέσα σε τριαντάφυλλα σε Μαραθώνα και Αρτέμιδα

Οι ελεγκτές της ΑΑΔΕ εντόπισαν κύκλωμα, το οποίο εισήγαγε κοκαΐνη από την Κολομβία, μέσα σε τριαντάφυλλα

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ΑΑΔΕ - Έκρυβαν 84 κιλά κοκαΐνης από την Κολομβία μέσα σε τριαντάφυλλα σε Μαραθώνα και Αρτέμιδα
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  • Η ΑΑΔΕ εντόπισε κύκλωμα που εισήγαγε 84 κιλά κοκαΐνης από την Κολομβία μέσα σε τριαντάφυλλα.
  • Η κοκαΐνη κρυβόταν σε 15 από τα 80 κιβώτια τριαντάφυλλων με τεχνητό μίσχο σε ανθοπωλείο στην Αρτέμιδα Αττικής.
  • Συνελήφθησαν τέσσερα άτομα στο ανθοπωλείο και άλλοι δύο, μεταξύ αυτών ένας κακοποιός με κατηγορίες για ανθρωποκτονία, σε σπίτι στον Μαραθώνα.
  • Στην οικία βρέθηκαν 2 κιλά κοκαΐνης, παρασκευαστήριο ναρκωτικών και ένα όπλο, ενώ κατασχέθηκε πολυτελές αυτοκίνητο.
  • Η υπόθεση διερευνάται με σχηματισμένη δικογραφία που θα υποβληθεί στον εισαγγελέα, ενώ αναζητούνται ακόμη δύο άτομα.
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Ακόμα μία σημαντική υπόθεση εμπορίου ναρκωτικών έφερε στο φως η ομάδα ΔΕΟΣ της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ). Συγκεκριμένα, αξιοποιώντας πληροφορίες από την Ελλάδα και το εξωτερικό, οι ελεγκτές εντόπισαν κύκλωμα, το οποίο εισήγαγε κοκαΐνη από την Κολομβία, μέσα σε τριαντάφυλλα.

Η παρτίδα αφορούσε 80 κιβώτια με τριαντάφυλλα, που είχαν φύγει από την Μπογκοτά και είχαν φτάσει σε ανθοπωλείο στην Αρτέμιδα (Λούτσα) Αττικής. Από τα 80 κιβώτια, οι ελεγκτές - με τη βοήθεια ειδικού σκύλου ανιχνευτή - βρήκαν στα 15 από αυτά ότι τα τριαντάφυλλα είχαν τεχνητό μίσχο, ο οποίος περιείχε την κοκαΐνη.

ΑΑΔΕ - Τριαντάφυλλα

Στο ανθοπωλείο συνελήφθησαν τέσσερα άτομα, τα οποία ετοιμάζονταν να πάρουν την κοκαΐνη και να την συσκευάσουν σε ειδικό χώρο, στον Μαραθώνα.

Οι ελεγκτές, με τη συνδρομή των ΕΚΑΜ και της ΔΑΟΕ της Ελληνικής Αστυνομίας, επισκέφτηκαν την συγκεκριμένη οικία και συνέλαβαν εκεί έναν κακοποιό αλλοδαπής καταγωγής - που κατηγορείται και για ανθρωποκτονία - και τον γιο του.

Εκεί, αφού έκαναν «φύλλο και φτερό» όλες τις εγκαταστάσεις, βρήκαν 2 κιλά κοκαΐνης, ένα ολόκληρο παρασκευαστήριο, και ένα όπλο θαμμένο στην αυλή του σπιτιού.

ΑΑΔΕ - Τριαντάφυλλα

Η συνολική ποσότητα της κοκαΐνης έφτασε τα 84 κιλά. Οι ελεγκτές κατάσχεσαν και ένα πολυτελές αυτοκίνητο και αναζητούν και άλλα δύο άτομα, έναν άνδρα και μια γυναίκα, η οποία εμφανίζεται ως υπεύθυνη του ανθοπωλείου.

Για την υπόθεση έχει σχηματιστεί δικογραφία που θα διαβιβαστεί στον αρμόδιο εισαγγελέα.

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