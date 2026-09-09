Μεγάλη δημοπρασία: Στο «σφυρί» σχεδόν 3.000 ηλεκτρικά ποδήλατα και 459 ηλεκτρικά πατίνια (πίνακας)

Το 1ο Τελωνείο Πειραιά προχωρά σε δημοπρασία αζήτητων εμπορευμάτων στις 16 Σεπτεμβρίου, με χιλιάδες ηλεκτρικά ποδήλατα και εκατοντάδες ηλεκτρικά πατίνια να περιλαμβάνονται στη λίστα.

Γιάννης Φιλιππάκος

Μεγάλη δημοπρασία: Στο «σφυρί» σχεδόν 3.000 ηλεκτρικά ποδήλατα και 459 ηλεκτρικά πατίνια (πίνακας)
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Το 1ο Τελωνείο Πειραιά διοργανώνει δημοπρασία αζήτητων εμπορευμάτων στις 16 Σεπτεμβρίου 2026, με σχεδόν 3.000 ηλεκτρικά ποδήλατα και 459 ηλεκτρικά πατίνια προς πώληση.
  • Η δημοπρασία θα πραγματοποιηθεί στις εγκαταστάσεις του Τελωνείου στο Νέο Ικόνιο από τις 11:00 έως τις 12:00, με δυνατότητα παράτασης αν υπάρχουν υψηλές προσφορές.
  • Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δουν τα εμπορεύματα στις 14 και 15 Σεπτεμβρίου, από τις 09:00 έως τις 14:00, στο Τελωνείο Πειραιά.
  • Για συμμετοχή απαιτείται εγγύηση 10% της αρχικής τιμής κάθε παρτίδας και η τήρηση των νόμιμων προϋποθέσεων αγοράς και διακίνησης.
  • Οι τιμές επιβαρύνονται με δασμούς και φόρους, ενώ το Δημόσιο δεν εγγυάται την ποιότητα ή κατάσταση των προϊόντων.
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Σε πλειοδοτική δημοπρασία βγάζει το 1ο Τελωνείο Πειραιά μεγάλη ποσότητα αζήτητων εμπορευμάτων που παραμένουν αποθηκευμένα στην Ελεύθερη Ζώνη του λιμανιού.

Η δημοπρασία της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου 2026, από τις 11:00 έως τις 12:00, στις εγκαταστάσεις του 1ου Τελωνείου Πειραιά στο Νέο Ικόνιο. Η διαδικασία μπορεί να παραταθεί εφόσον συνεχίζονται οι υψηλότερες προσφορές.

Σχεδόν 3.000 ηλεκτρικά ποδήλατα

Στον κατάλογο περιλαμβάνονται συνολικά 2.980 ηλεκτρικά ποδήλατα, κατανεμημένα σε διαφορετικά εμπορευματοκιβώτια. Ανάμεσά τους βρίσκονται μοντέλα και μάρκες όπως DUOTTS, HIDOES, HITWAY, Pedelec, Elekgo, FIIDO και HILL MILES, αλλά και μεγάλες παρτίδες ποδηλάτων χωρίς αναγραφόμενη μάρκα.

Ξεχωρίζει επίσης παρτίδα με 459 ηλεκτρικά πατίνια KUKIRIN G2PRO, η οποία περιλαμβάνεται αυτοτελώς στη δημοπρασία.

Σε ορισμένες παρτίδες υπάρχουν ακόμη ανταλλακτικά και εξαρτήματα ποδηλάτων, όπως λάστιχα, σαμπρέλες και ζάντες.

Πότε μπορούν να τα δουν οι ενδιαφερόμενοι

Όσοι εξετάζουν το ενδεχόμενο συμμετοχής έχουν τη δυνατότητα να δουν προηγουμένως τα εμπορεύματα τη Δευτέρα 14 και την Τρίτη 15 Σεπτεμβρίου, από τις 09:00 έως τις 14:00, στις εγκαταστάσεις του Τελωνείου.

Για τη συμμετοχή στη δημοπρασία απαιτείται εγγύηση ίση με το 10% της τιμής πρώτης προσφοράς κάθε παρτίδας, ενώ οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να πληρούν τις νόμιμες προϋποθέσεις για την αγορά και διακίνηση των συγκεκριμένων εμπορευμάτων.

Οι τιμές επιβαρύνονται επιπλέον με τους αναλογούντες δασμούς και φόρους, ενώ το Δημόσιο δεν αναλαμβάνει ευθύνη για την ποιότητα, την κατάσταση ή τυχόν ελαττώματα των προϊόντων.

Τα κενά εμπορευματοκιβώτια μπορούν επίσης να πωληθούν χωριστά από τα εμπορεύματα, με τιμή 2.500 ευρώ συν ΦΠΑ το καθένα.

Δείτε στον πίνακα που ακολουθεί, τα εκποιούμενα εμπορεύματα.

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