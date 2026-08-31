ΑΑΔΕ: Ο αλγόριθμος αποκάλυψε λαθρεμπόριο παπουτσιών 2,7 εκατ. ευρώ

Οι ελεγκτές της ΑΑΔΕ εντόπισαν λαθρεμπόριο και φοροδιαφυγή σε επιχείρηση χονδρικού εμπορίου παπουτσιών μέσω ειδικού αλγορίθμου ανάλυσης κινδύνου

Αναστασία - Βασιλική Γκολέμη, Επιμέλεια

ΑΑΔΕ: Ο αλγόριθμος αποκάλυψε λαθρεμπόριο παπουτσιών 2,7 εκατ. ευρώ
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Η επιχείρηση εισήγαγε πάνω από 1,2 εκατομμύρια ζευγάρια παπούτσια, εκ των οποίων για περίπου 970.000 δεν εκδόθηκαν τα απαραίτητα τιμολόγια.
  • Τα έσοδα που φέρεται να αποκρύφθηκαν ξεπερνούν τα 2,7 εκατομμύρια ευρώ, με τους μη αποδοθέντες φόρους να υπερβαίνουν το 1 εκατομμύριο ευρώ.
  • Δεσμεύτηκαν έξι εμπορευματοκιβώτια της επιχείρησης που βρίσκονταν στο λιμάνι του Πειραιά.
  • Η διαχειρίστρια της επιχείρησης είναι γυναίκα κινεζικής καταγωγής με σύνδεση σε παρόμοια υπόθεση που είχε απασχολήσει προηγουμένως τις αρχές.
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Μια μεγάλη υπόθεση λαθρεμπορίας και φοροδιαφυγής αποκάλυψαν οι ελεγκτές του ΔΕΟΣ της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), αξιοποιώντας τα στοιχεία που έδωσε ο ειδικός αλγόριθμος ανάλυσης κινδύνου.

Οι έλεγχοι έγιναν σε επιχείρηση που δραστηριοποιείται στο χονδρικό εμπόριο αποσκευών, τσαντών και παρόμοιων ειδών και είχε ξεκινήσει τη λειτουργία της μέσα στο 2026.

Οι ελεγκτές εντόπισαν μεγάλες ποσότητες παπουτσιών, τις οποίες η εταιρεία φέρεται να εισήγαγε και στη συνέχεια να πούλησε χωρίς να εκδώσει τα απαραίτητα τιμολόγια. Με τον τρόπο αυτό, σύμφωνα με τα ευρήματα του ελέγχου, αποκρύφθηκαν σημαντικά έσοδα.

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Πάνω από 1,2 εκατ. ζευγάρια παπούτσια

Από την επεξεργασία των στοιχείων για τις εισαγωγές, τις αγορές, τις πωλήσεις και τα αποθέματα της επιχείρησης, οι ελεγκτές διαπίστωσαν ότι είχαν εισαχθεί περισσότερα από 1,2 εκατομμύρια ζευγάρια παπούτσια.

Από αυτή την ποσότητα, περίπου 230.000 ζευγάρια εμφανίζονται να έχουν πουληθεί με την έκδοση των προβλεπόμενων τιμολογίων.

Για τα υπόλοιπα 970.000 ζευγάρια, όμως, δεν είχαν εκδοθεί τα απαραίτητα παραστατικά, σύμφωνα με τα στοιχεία του ελέγχου.

Τα έσοδα που φέρεται να αποκρύφθηκαν ξεπερνούν τα 2,7 εκατομμύρια ευρώ, ενώ ο ΦΠΑ που αντιστοιχεί στις συγκεκριμένες πωλήσεις υπολογίζεται σε περίπου 648.000 ευρώ.

Συνολικά, οι φόροι που δεν έχουν αποδοθεί στο Δημόσιο εκτιμάται ότι ξεπερνούν το 1 εκατομμύριο ευρώ.

Δεσμεύθηκαν έξι κοντέινερ στον Πειραιά

Παράλληλα, οι αρχές προχώρησαν στη δέσμευση έξι εμπορευματοκιβωτίων που ανήκουν στην επιχείρηση και βρίσκονται στο λιμάνι του Πειραιά.

Η υπόθεση βρίσκεται πλέον στο μικροσκόπιο των ελεγκτικών αρχών, ενώ ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και το πρόσωπο που εμφανίζεται ως διαχειρίστρια της επιχείρησης.

Πρόκειται για γυναίκα κινεζικής καταγωγής, η οποία, σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, έχει στενή σχέση με άλλη γυναίκα από την ίδια χώρα. Η δεύτερη είχε απασχολήσει πρόσφατα τους ελεγκτές του ΔΕΟΣ για παρόμοια υπόθεση.

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