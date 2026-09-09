Ηράκλειο: Αστυνομική έφοδος σε σπίτια στη Μεσαρά

Σε δύο συλλήψεις προχώρησε η ΕΛ.ΑΣ. στην περιοχή του Δήμου Γόρτυνας στο Ηράκλειο, ύστερα από αστυνομικές έρευνες σε δύο σπίτια.

Έρευνα σε δύο κατοικίες σε περιοχή του Δήμου Γόρτυνας πραγματοποίησαν οι αστυνομικές Αρχές, με αποτέλεσμα να εντοπιστούν δενδρύλλια κάνναβης, φυσίγγια, μαχαίρια και ένα αεροβόλο όπλο.

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