Ηράκλειο: Αστυνομική έφοδος σε σπίτια στη Μεσαρά
Δύο συλλήψεις
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Σε δύο συλλήψεις προχώρησε η ΕΛ.ΑΣ. στην περιοχή του Δήμου Γόρτυνας στο Ηράκλειο, ύστερα από αστυνομικές έρευνες σε δύο σπίτια.
Έρευνα σε δύο κατοικίες σε περιοχή του Δήμου Γόρτυνας πραγματοποίησαν οι αστυνομικές Αρχές, με αποτέλεσμα να εντοπιστούν δενδρύλλια κάνναβης, φυσίγγια, μαχαίρια και ένα αεροβόλο όπλο.
Διαβάστε περισσότερα στο daynight.gr
Διαβάστε επίσης
Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
00:07 ∙ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Champions League: «Άλωσε» τη Νάπολι με ασίστ Τζόλη - «Πάρτι» η Παρί (vids)
23:59 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Ηράκλειο: Αστυνομική έφοδος σε σπίτια στη Μεσαρά
22:39 ∙ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ