Κρήτη: Νέα επιχείρηση διάσωσης νότια των Καλών Λιμένων – Εντοπίστηκαν 57 μετανάστες

Snapshot Οι αρχές πραγματοποίησαν δύο επιχειρήσεις διάσωσης 97 μεταναστών στη θαλάσσια περιοχή νότια των Καλών Λιμένων Ηρακλείου.

Εναέριο μέσο της Frontex εντόπισε λέμβο με 57 μετανάστες 55 ναυτικά μίλια νότια-νοτιοανατολικά των Καλών Λιμένων.

Οι 57 επιβαίνοντες περισυνελέγησαν από φορτηγό πλοίο με σημαία Παναμά και μεταφέρονται στους Καλούς Λιμένες.

Το βράδυ της Τρίτης, περιπολικό πλοίο του Λιμενικού διέσωσε 40 μετανάστες σε λέμβο 10 ναυτικά μίλια νότια των Καλών Λιμένων.

Όλοι οι διασωθέντες μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στο λιμάνι των Καλών Λιμένων. Snapshot powered by AI

Σε δύο επιχειρήσεις εντοπισμού και διάσωσης συνολικά 97 μεταναστών προχώρησαν τις τελευταίες ώρες οι αρμόδιες αρχές στη θαλάσσια περιοχή νότια των Καλών Λιμένων Ηρακλείου, υπό τον συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΕΚΣΕΔ).

Σύμφωνα με το Λιμενικό Σώμα, εναέριο μέσο της Frontex εντόπισε σήμερα το πρωί λέμβο με περίπου 57 αλλοδαπούς, σε απόσταση 55 ναυτικών μιλίων νότια-νοτιοανατολικά των Καλών Λιμένων. Οι επιβαίνοντες περισυνελέγησαν από παραπλέον φορτηγό πλοίο με σημαία Παναμά και μεταφέρονται στους Καλούς Λιμένες. Στην περιοχή επικρατούσαν βόρειοι άνεμοι έντασης 6 μποφόρ.

Είχε προηγηθεί, το βράδυ της Τρίτης, ακόμη μία επιχείρηση στην ίδια ευρύτερη θαλάσσια περιοχή. Περιπολικό πλοίο του Λιμενικού Σώματος εντόπισε και διέσωσε 40 αλλοδαπούς, οι οποίοι επέβαιναν σε λέμβο περίπου 10 ναυτικά μίλια νότια των Καλών Λιμένων.

Οι διασωθέντες μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στο λιμάνι των Καλών Λιμένων.

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