Μεσολόγγι: «Άδειασε» από ψάρια και γέμισε από λύματα η λιμνοθάλασσα

Snapshot Στη λιμνοθάλασσα του Μεσολογγίου καταλήγουν ανεξέλεγκτα βιομηχανικά απόβλητα, αστικά λύματα και φυτοφάρμακα, προκαλώντας σοβαρή οικολογική καταστροφή.

Η ρύπανση δημιουργεί έντονη δυσοσμία, στρώμα λάσπης στο νερό και απειλεί την πανίδα της περιοχής με αφανισμό.

Κονδύλι 21,4 εκατομμυρίων ευρώ που εγκρίθηκε το 2015 για τη σωτηρία της λιμνοθάλασσας δεν αξιοποιήθηκε ποτέ.

Τα ιστορικά γεφύρια του Αιτωλικού έχουν υποστεί καθίζηση, εμποδίζοντας την ανακυκλοφορία του νερού και επιδεινώνοντας τη μόλυνση.

Οι φορείς δείχνουν αδιαφορία απέναντι στην περιβαλλοντική κρίση που πλήττει τη λιμνοθάλασσα. Snapshot powered by AI

Σοβαρή είναι η οικολογική καταστροφή που συντελείται στην λιμνοθάλασσα του Μεσολογγίου.

Όπως καταγγέλλεται, στη λιμνοθάλασσα καταλήγουν ανεξέλεγκτα βιομηχανικά απόβλητα από εργοστάσια, αστικά λύματα λόγω του χαλασμένου βιολογικού καθαρισμού, καθώς και φυτοφάρμακα από τις καλλιέργειες.

Η κατάσταση αυτή προκαλεί έντονη δυσοσμία που φτάνει μέχρι τα σπίτια των κατοίκων, δημιουργεί ένα στρώμα λάσπης στο νερό και απειλεί άμεσα με αφανισμό την πλούσια πανίδα της περιοχής.

«Το πρόβλημά μας είναι εδώ και μια πενταετία ότι το Αιτωλικό βουλιάζει σιγά σιγά και τώρα έφτασε στο τέλος. Το πρώτο πρόβλημα που έχουμε στη λιμνοθάλασσα ότι πέφτουν μέσα όλα τα απόβλητα από εργοστάσια, από το βιολογικό που είναι χαλασμένο εδώ και πολλά χρόνια και πέφτουν όλα μέσα στο λιμνοθάλασσα του Αιτωλικού», είπε ο Νίκος Κράνης, πρόεδρος του Συλλόγου Αλιέων Μεσολογγίου – Αιτωλικού «Αχελώος».

Όπως καταγγέλλουν οι ψαράδες, κονδύλι ύψους 21,4 εκατομμυρίων ευρώ, το οποίο εγκρίθηκε το 2015 για τη σωτηρία της λιμνοθάλασσας, δεν αξιοποιήθηκε ποτέ για τον σκοπό αυτό, με τους αρμόδιους φορείς να δείχνουν πλήρη αδιαφορία.

Επιπλέον, τα ιστορικά γεφύρια του Αιτωλικού παρουσιάζουν καθίζηση λόγω της διέλευσης φορτηγών, με αποτέλεσμα οι καμάρες τους να έχουν κλείσει, εμποδίζοντας την ανακυκλοφορία του νερού και τη διέλευση των σκαφών, γεγονός που επιτείνει τη μόλυνση.

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