Εφετείο: Παραμένει άφαντος ο 26χρονος δραπέτης - Πληθαίνουν οι φωνές για πλημμελή έλεγχο

Snapshot Ο 26χρονος δραπέτης από το Εφετείο Αθηνών παραμένει άφαντος, αναδεικνύοντας προβλήματα στα μέτρα ασφαλείας του κτηρίου.

Αναμένεται να διαταχθεί Ένορκη Διοικητική Εξέταση (ΕΔΕ) για να αποδοθούν ευθύνες στη δικαστική Αστυνομία.

Υπάρχουν σοβαρές αμφιβολίες για την επάρκεια της φύλαξης τόσο των δικαστηρίων όσο και των κρατουμένων.

Στις 28 Απριλίου, ένας 89χρονος με όπλο είχε εισβάλει στο Εφετείο προκαλώντας πανικό και αποδεικνύοντας περαιτέρω αδυναμίες στην ασφάλεια.

Η σύλληψη του δραπέτη παραμένει κύριο μέλημα των αρχών. Snapshot powered by AI

Χαμένα παραμένουν τα ίχνη του 26χρονου που απέδρασε από το Εφετείο Αθηνών, εκθέτοντας τα μέτρα ασφαλείας του συγκεκριμένου κτηρίου για μία ακόμα φορά το τελευταίο διάστημα.

Δεν έχουν γίνει γνωστές οι συνθήκες κάτω από τις οποίες κατάφερε να ξεφύγει υπό την ευθύνη της δικαστικής Αστυνομίας, ωστόσο, αναμένεται να διαταχθεί ΕΔΕ για να αποδοθούν ευθύνες. Κύριο μέλημα παραμένει ωστόσο ο εντοπισμός και η σύλληψη του δραπέτη.

Η φύλαξη των δικαστηρίων έχει απασχολήσει ξανά στο πρόσφατο, προκαλώντας ερωτήματα για την επάρκεια των αστυνομικών που απασχολούνται τόσο στην υπηρεσία των κτηρίων όσο και για τους κρατούμενους.

Ήταν στις 28 Απριλίου όταν ένας 89χρονος είχε μπει με όπλο στο Εφετείο στη Λουκάρεως σπέρνοντας τον πανικό και πυροβολώντας προς τους δικαστικούς υπαλλήλους, ενώ κατάφερε να διαφύγει ανενόχλητος για να συλληφθεί πολλές ώρες αργότερα στην Πάτρα.