Εφετείο Αθηνών: Συναγερμός στις Αρχές με την απόδραση 26χρονου κρατούμενου

Snapshot Κρατούμενος 26 ετών απέδρασε από τα δικαστήρια του Εφετείου Αθηνών την Τρίτη 8 Σεπτεμβρίου.

Ο κρατούμενος βρισκόταν υπό τη φύλαξη της δικαστικής αστυνομίας χωρίς να έχει γίνει γνωστός ο λόγος της δίκης του.

Οι αστυνομικές αρχές ξεκίνησαν άμεσα έρευνες για τον εντοπισμό του και ζητούν πληροφορίες από το κοινό.

Η απόδραση επανέφερε τα ερωτήματα σχετικά με την επάρκεια της φύλαξης στα δικαστήρια και τη διαχείριση των κρατουμένων. Snapshot powered by AI

Συναγερμός σήμανε στις Αρχές το μεσημέρι της Τρίτης 8 Σεπτεμβρίου, καθώς ένας κρατούμενος που βρισκόταν στα δικαστήρια του Εφετείου Αθηνών, κατάφερε να αποδράσει.

Πρόκειται για έναν άνδρα ηλικίας 26 ετών, ο οποίος βρισκόταν στο Εφετείο της οδού Λουκάρεως, χωρίς να είναι γνωστός ο λόγος για τον οποίο δικαζόταν. Ο κρατούμενος βρισκόταν υπό τη φύλαξη της δικαστικής αστυνομίας, όταν με άγνωστο τρόπο, κατάφερε να αποδράσει και να φύγει από τον χώρο των δικαστηρίων.

Οι αστυνομικές δυνάμεις ξεκίνησαν άμεσα έρευνες για τον εντοπισμό του και καλούν όποιον διαθέτει σχετικές πληροφορίες να επικοινωνήσει άμεσα με τις αρμόδιες υπηρεσίες.

Υπενθυμίζεται ότι η φύλαξη των δικαστηρίων έχει απασχολήσει ξανά, προκαλώντας ερωτήματα για την επάρκεια των αστυνομικών που απασχολούνται τόσο στην υπηρεσία των κτηρίων όσο και για τους κρατούμενους

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