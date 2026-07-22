Τέλος στην ανθρωποκυνηγητό: Συνελήφθη ο 29χρονος που είχε αποδράσει από το Νοσοκομείο Τρικάλων

Snapshot Συνελήφθη στην Αθήνα ο 29χρονος που είχε αποδράσει από το Νοσοκομείο Τρικάλων.

Ο 29χρονος είχε αποδράσει από ειδικό κελί νοσηλείας μετά τη μεταφορά του από τις φυλακές.

Ο συνεργός του 29χρονου είχε ήδη συλληφθεί λίγες ημέρες μετά την απόδραση.

Η σύλληψη του 29χρονου έβαλε τέλος στην εκτεταμένη κινητοποίηση των αστυνομικών αρχών.

Η υπόθεση προκάλεσε αναστάτωση και προβληματισμό στις αστυνομικές και σωφρονιστικές αρχές. Snapshot powered by AI

Τέλος στην υπόθεση της επεισοδιακής απόδρασης από το Γενικό Νοσοκομείο Τρικάλων έδωσαν οι αστυνομικές αρχές, καθώς τη Δευτέρα συνελήφθη στην Αθήνα ο 29χρονος κρατούμενος που διέφευγε της σύλληψης.

Σύμφωνα με πληροφορίες του trikalaopinion.gr, ο 29χρονος είχε καταφέρει να αποδράσει από το ειδικό κελί νοσηλείας του Νοσοκομείου Τρικάλων, όπου είχε μεταφερθεί από τις τοπικές φυλακές. Μαζί του είχε αποδράσει ένας ακόμη κρατούμενος, ο οποίος όμως είχε εντοπιστεί και συλληφθεί από την ΕΛ.ΑΣ. μόλις λίγες ημέρες μετά το περιστατικό.

Ο 29χρονος παρέμενε ασύλληπτος, προκαλώντας μια εκτεταμένη κινητοποίηση των διωκτικών αρχών για τον εντοπισμό του. Με τη σύλληψή του στην πρωτεύουσα πέφτει οριστικά η αυλαία της υπόθεσης που είχε προκαλέσει αναστάτωση και έντονο προβληματισμό στις αστυνομικές και σωφρονιστικές αρχές.

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