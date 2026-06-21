Τρίκαλα: «Θα σε σκοτώσω, πώς είσαι έτσι;»- Άγριος ξυλοδαρμός 16χρονου σε πανηγύρι από συνομήλικό του

Snapshot Ένας 16χρονος δέχθηκε άγριο ξυλοδαρμό από συνομήλικό του σε πανηγύρι στα Τρίκαλα λόγω των ρούχων που φορούσε.

Ο δράστης απομάκρυνε το θύμα από τις κάμερες, τον απείλησε και τον χτύπησε βαριά στο κεφάλι και το πρόσωπο.

Το θύμα υπέστη διάσειση, κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις και απώλεια μνήμης, και νοσηλεύτηκε σε νοσοκομεία Τρικάλων και Λάρισας.

Η οικογένεια υπέβαλε μήνυση για bullying ρατσιστικού χαρακτήρα, ενώ οι Αρχές διέταξαν ιατροδικαστική εξέταση για την καταγραφή των τραυμάτων.

Το θύμα παραμένει σε κατάσταση σοκ και προσπαθεί να συνέλθει από το περιστατικό. Snapshot powered by AI

Σοβαρό περιστατικό βίας μεταξύ ανηλίκων σημειώθηκε σε πανηγύρι στην περιοχή τςη Φαρκαδόνας στα Τρίκαλαόπου 16χρονος δέχθηκε επίθεση από συνομήλικό του με αφορμή τα ρούχα που φορούσε.

Σύμφωνα με τα όσα μετέδωσε το Star, που επικαλείται μαρτυρίες γονιών του θύματος, ο δράστης φρόντισε να απομακρύνει το θύμα του από το οπτικό πεδίο καμερών και αφού τον απείλησε του επιτέθηκε βάναυσα.

«Άρχισε ο δράστης να τον βρίζει. Του είπε “όχι εδώ που έχει κάμερες, πάμε πιο πέρα να τα πούμε, εγώ εσένα θα σε σκοτώσω, πώς είσαι έτσι” και άρχισε να τον βρίζει, να του λέει για την εμφάνισή του, για τα ρούχα του», περιέγραψε αρχικά η μητέρα του θύματος, συμπληρώνοντας στη συνέχεια: «Του λέει, “έλα να σε πάμε βόλτα”, τον πιάνει κεφαλοκλείδωμα, ο δικός μου αντιστάθηκε. Του ρίχνει μπουνιές, το μάτι του είχε μαυρίσει. Τον περνάει στον απέναντι δρόμο και άρχισε να του κοπανάει το κεφάλι σε ένα σταθμευμένο όχημα».

Αφού τον χτύπησε στο πρόσωπο, του χτύπησε επανειλημμένα το κεφάλι σε ένα σταθμευμένο αυτοκίνητο, μέχρι που επενέβησαν περαστικοί για να σταματήσουν τον ξυλοδαρμό.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ το θύμα υπέστη διάσειση και κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις. Μεταφέρθηκε αρχικά στο νοσοκομείο Τρικάλων και έπειτα στης Λάρισας, ενώ παραμένει σε κατάσταση σοκ, έχοντας αντιμετωπίσει στην αρχή και απώλεια μνήμης.

«Έχει διάσειση, κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις. Δόξα τω Θεώ στην αρχή δεν τα θυμόταν όλα. Εμφανισιακά τον ήξερε, είναι από διπλανά χωριά», είπε η μητέρα του παιδιού,με τον πατέρα του να σημειώνει: «Είναι σοκαρισμένος ακόμα, προσπαθεί να συνέλθει».

Σημειώνεται ότι η οικογένεια του παιδιού κινήθηκε άμεσα υποβάλλοντας μήνυση στο τοπικό αστυνομικό τμήμα. Ο δικηγόρος της οικογένειας τόνισε ότι η μήνυση περιλαμβάνει αδικήματα για bullying ρατσιστικού χαρακτήρα.

Οι Αρχές έχουν ήδη διατάξει τη διενέργεια ιατροδικαστικής εξέτασης του ανήλικου θύματος, τα αποτελέσματα της οποίας αναμένονται για την επίσημη καταγραφή των τραυμάτων του.

Δείτε το βίντεο του Star:

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