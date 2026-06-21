Κίνηση στους δρόμους: Στο «κόκκινο» η Αθηνών- Κορίνθου λόγω επιστροφής των εκδρομέων
Τα αυτοκλίνητα σχηματίζουν ουρές χιλιομέτρων στο ρεύμα προς Αθήνα
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- Σημαντική αύξηση της κίνησης παρατηρείται στην Εθνική Οδό Αθηνών
- Κορίνθου προς Αθήνα.
- Η κίνηση στο τμήμα από τους Αγίους Θεοδώρους έως τα διόδια Ελευσίνας είναι ιδιαίτερα αυξημένη λόγω επιστροφής εκδρομέων.
- Η κατάσταση επιδεινώθηκε από το απόγευμα της Κυριακής με μεγάλες ουρές οχημάτων.
- Ο συνδυασμός τέλους σχολικής χρονιάς και καλού καιρού οδήγησε σε αυξημένη κίνηση τόσο στην έξοδο όσο και στην επιστροφή προς την Αθήνα.
Αυξημένη κίνηση παρατηρείται αυτήν την ώρα στην Εθνική Οδό Αθηνών- Κορίνθου στο ρεύμα με κατύθυνση προς Αθήνα.
Το πρόβλημα παρατηρείται στο τμήμα από τους Αγίους Θεοδώρους έως και τα διόδια της Ελευσίνας, λόγω επιστροφης των εκδρομέων του Σαββατοκύριακου.
Η κίνηση ξεκίνησε από νωρίς το απόγευμα της Κυριακλής και όσο η ώρα περνούσε η κατάσταση επιδεινώθηκε με μεγάλες ουρές να σχηματίζονται στο ρεύμα προς Αθήνα.
Όπως φαίνεται το τέλος της σχολικής χρονιάς σε συνδυασμό με τον καλό καιρό του ΣΔαββατοκύριακο που ήταν ιδανικός για εξορμήσεις στις παραλίες δημιύργησαν ένα «κοκτέιλ» τόσο στην στην έξοδο όσο και στην επιστροφή στο κλεινόν άστυ.
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