Πρέβεζα: Συνελήφθη Γερμανίδα συνταξιούχος που κυκλοφορούσε με πτυσσόμενο γκλοπ

Snapshot Μια Γερμανίδα συνταξιούχος συνελήφθη στην Πρέβεζα για κατοχή πτυσσόμενου γκλοπ μήκους 54 εκατοστών.

Η μεταλλική ράβδος κατασχέθηκε ως παράνομο όπλο σύμφωνα με τη νομοθεσία περί όπλων.

Η συλληφθείσα δήλωσε ότι είχε το γκλοπ για λόγους προστασίας και αυτοάμυνας.

Η προανάκριση διενεργείται από το Αστυνομικό Τμήμα Πρέβεζας για τη σύνταξη δικογραφίας και τις περαιτέρω νομικές ενέργειες. Snapshot powered by AI

Αντιμέτωπη με το νόμο περί όπλων βρέθηκε μία αλλοδαπή γυναίκα στην Πρέβεζα.

Όπως αναφέρει το epiruspost.gr, κατά τη διάρκεια αστυνομικού ελέγχου που διενεργήθηκε από αστυνομικούς στην Πρέβεζα, διαπιστώθηκε ότι η αλλοδαπή γυναίκα κατείχε και μετέφερε μια πτυσσόμενη μεταλλική ράβδο (γκλοπ) συνολικού μήκους 54 εκατοστών.

Το αντικείμενο κατασχέθηκε άμεσα ως εμπίπτον στις διατάξεις της νομοθεσίας περί όπλων, ενώ η ίδια συνελήφθη.

Όπως αποδείχθηκε στη συνέχεια, η συλληφθείσα είναι μια Γερμανίδα συνταξιούχος που βρισκόταν στην περιοχή.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η ηλικιωμένη γυναίκα υποστήριξε ότι είχε μαζί της τη μεταλλική ράβδο αποκλειστικά για λόγους προστασίας και αυτοάμυνας.

Η προανάκριση για το περιστατικό διενεργείται από το Αστυνομικό Τμήμα Πρέβεζας, προκειμένου να σχηματιστεί η σχετική δικογραφία και να ακολουθηθούν οι νόμιμες διαδικασίες.

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