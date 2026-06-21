Σαντορίνη: Ακυρώθηκαν για τη Δευτέρα (22/6) όλες οι αφίξεις κρουαζιερόπλοιων

Snapshot Οι ιδιοκτήτες τουριστικών λεωφορείων της Σαντορίνης προχώρησαν σε καθολική αποχή την 22η Ιουνίου, ακυρώνοντας όλες τις αφίξεις κρουαζιερόπλοιων εκείνη την ημέρα.

Η αποχή προκλήθηκε από τη διαμαρτυρία για το νέο μέτρο «70

30» του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Θήρας, που διαχειρίζεται τις αφίξεις επιβατών κρουαζιέρας σε διαφορετικά λιμάνια.

Το μέτρο προβλέπει 70% αποβίβαση στον Όρμο Φηρών και 30% στον λιμένα Αθηνιού, όπου γίνονται οργανωμένες μεταφορές με τουριστικά λεωφορεία, με στόχο τη βελτίωση της κυκλοφορίας και της ασφάλειας.

Οι επαγγελματίες του κλάδου υποστηρίζουν ότι το μέτρο δυσχεραίνει την εξυπηρέτηση των επισκεπτών, επιβαρύνει το σύστημα μεταφοράς μέσω τελεφερίκ και δημιουργεί σοβαρά λειτουργικά προβλήματα χωρίς προηγούμενη διαβούλευση.

Η κινητοποίηση επηρέασε χιλιάδες επιβάτες και δημιούργησε αρνητικές επιπτώσεις στην τοπική οικονομία που εξαρτάται από την κρουαζιέρα. Snapshot powered by AI

Σε μία πρωτοφανή απόφαση για τον τουρισμό και την κρουαζιέρα της Σαντορίνης, οι ιδιοκτήτες και επαγγελματίες των τουριστικών λεωφορείων του νησιού προχωρούν τη Δευτέρα 22 Ιουνίου σε καθολική αποχή από την εξυπηρέτηση των επιβατών κρουαζιέρας, αντιδρώντας στην εφαρμογή του νέου μέτρου «70-30» που θέσπισε το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Θήρας για τη διαχείριση των αφίξεων κρουαζιερόπλοιων.

Η κινητοποίηση είχε άμεσες και σοβαρές συνέπειες για τη λειτουργία της κρουαζιέρας στο νησί, καθώς όλες οι προγραμματισμένες προσεγγίσεις κρουαζιερόπλοιων για τη Δευτέρα ακυρώθηκαν, έπειτα από σχετική ενημέρωση των εταιρειών και των τοπικών φορέων. Η εξέλιξη αυτή επηρεάζει χιλιάδες επιβάτες που είχαν προγραμματίσει να επισκεφθούν τη Σαντορίνη, ενώ δημιουργεί σημαντικές αναταράξεις στην τοπική οικονομία, η οποία στηρίζεται σε μεγάλο βαθμό στην κρουαζιέρα και στις υπηρεσίες που συνδέονται με αυτή.

Στο επίκεντρο της αντιπαράθεσης βρίσκεται το μέτρο «70-30», το οποίο προβλέπει ότι το 70% των επιβατών των κρουαζιερόπλοιων θα αποβιβάζεται στον Όρμο Φηρών (παλιό λιμάνι) και μόλις το 30% στον λιμένα Αθηνιού, απ’ όπου πραγματοποιούνται οι οργανωμένες μεταφορές με τουριστικά λεωφορεία προς τους δημοφιλείς προορισμούς του νησιού. Σύμφωνα με το Λιμενικό Ταμείο, η ρύθμιση αποσκοπεί στην καλύτερη διαχείριση των τουριστικών ροών και στην αντιμετώπιση ζητημάτων κυκλοφορίας και ασφάλειας. Ωστόσο, οι επαγγελματίες του κλάδου υποστηρίζουν ότι η συγκεκριμένη κατανομή δημιουργεί σοβαρές δυσλειτουργίες στην εξυπηρέτηση των επισκεπτών, επιβαρύνει το ήδη κορεσμένο σύστημα μετακίνησης μέσω του τελεφερίκ και δυσχεραίνει τον προγραμματισμό των οργανωμένων εκδρομών.

Οι επαγγελματίες των τουριστικών λεωφορείων υποστηρίζουν ότι το νέο καθεστώς μεταβάλλει ριζικά τον τρόπο διαχείρισης της κρουαζιέρας χωρίς να έχει προηγηθεί ουσιαστική διαβούλευση με τους άμεσα εμπλεκόμενους φορείς. Όπως αναφέρουν, η εφαρμογή του μέτρου δημιουργεί σοβαρά λειτουργικά προβλήματα, περιορίζει τη δυνατότητα αποτελεσματικού προγραμματισμού των μεταφορών και θέτει σε κίνδυνο την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους επισκέπτες.

Με πληροφορίες από cyclades24.gr

Διαβάστε επίσης