Φωτιές: 83 αγροτοδασικές πυρκαγιές το τελευταίο 48ωρο – 7 συλλήψεις για εμπρησμό από αμέλεια

Ποιες ήταν οι σημαντικότερες πυρκαγιές που απασχόλησαν τις δυνάμεις του Πυροσβεστικού Σώματος

Επιμέλεια - Γιάννης Καλύβας

Φωτιές: 83 αγροτοδασικές πυρκαγιές το τελευταίο 48ωρο – 7 συλλήψεις για εμπρησμό από αμέλεια
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Τις τελευταίες 48 ώρες εκδηλώθηκαν 83 αγροτοδασικές πυρκαγιές σε όλη τη χώρα, με σημαντικές επεμβάσεις πυροσβεστικών δυνάμεων σε πολλές περιοχές.
  • Επτά άτομα συνελήφθησαν για εμπρησμό από αμέλεια σε διάφορες περιοχές, μετά από έρευνα των Ανακριτικών Κλιμακίων του Πυροσβεστικού Σώματος.
  • Η πυρκαγιά στον Αλμυροπόταμο Ευβοίας ήταν ιδιαίτερα δύσκολη λόγω των ισχυρών ανέμων και πολλαπλών μετώπων, ενώ αντίστοιχες δυσκολίες καταγράφηκαν και στη Σύρο.
  • Από την αρχή του έτους έως τις 21 Ιουνίου 2026 έχουν επιβληθεί 449 διοικητικά πρόστιμα και έχουν πραγματοποιηθεί 111 συλλήψεις για εμπρησμό, κυρίως από αμέλεια.
  • Το Πυροσβεστικό Σώμα επισημαίνει ότι η πλειονότητα των πυρκαγιών οφείλεται σε ανθρώπινη αμέλεια και καλεί σε τήρηση των μέτρων πυρασφάλειας για την προστασία ζωής και περιουσίας.
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Το τελευταίο 48ωρο εκδηλώθηκαν συνολικά 83 αγροτοδασικές πυρκαγιές σε όλη τη χώρα (41 το Σάββατο 20 Ιουνίου και 42 την Κυριακή 21 Ιουνίου), με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να δίνουν διαρκή μάχη υπό ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες λόγω των ενισχυμένων ανέμων που επικράτησαν σε πολλές περιοχές.

Οι σημαντικότερες πυρκαγιές που απασχόλησαν ισχυρές δυνάμεις του Πυροσβεστικού Σώματος ήταν:

Στην περιοχή Παλαιά Κρωβύλη του Δήμου Μαρωνείας – Σαπών Ροδόπης, όπου η πυρκαγιά εκδηλώθηκε το Σάββατο 20 Ιουνίου και ώρα 11:27 σε δασική έκταση. Επιχείρησαν 42 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 7ης ΕΜΟΔΕ, 10 οχήματα και πέντε αεροσκάφη.

Στο Αγγελόκαστρο Κορινθίας, όπου η πυρκαγιά εκδηλώθηκε το Σάββατο 20 Ιουνίου και ώρα 15:23 σε αγροτοδασική έκταση. Επιχείρησαν 60 πυροσβέστες με τρεις ομάδες πεζοπόρων της 9ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές, 14 οχήματα, τέσσερα αεροσκάφη και δύο ελικόπτερα, ενώ συνέδραμαν υδροφόρες ΟΤΑ.

Στην Άνω Αλμυρή Κορινθίας, όπου λίγα λεπτά αργότερα, στις 15:32, εκδηλώθηκε πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση. Επιχείρησαν 56 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρου της 9ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές και 18 οχήματα, με τη συνδρομή υδροφόρων ΟΤΑ.

Στον Αλμυροπόταμο Καρύστου Ευβοίας, όπου η πυρκαγιά εκδηλώθηκε στις 16:14 του Σαββάτου. Στην επιχείρηση συμμετείχαν 120 πυροσβέστες με πέντε ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 4ης και της 20ής ΕΜΟΔΕ, εθελοντές, 35 οχήματα, εννέα αεροσκάφη και επτά ελικόπτερα, ενώ συνέδραμαν υδροφόρες ΟΤΑ.

Στην περιοχή Σκαλωσιά Περαχώρας του Δήμου Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγίων Θεοδώρων Κορινθίας, όπου η πυρκαγιά εκδηλώθηκε σήμερα Κυριακή 21 Ιουνίου και ώρα 08:58 σε αγροτοδασική έκταση. Επιχείρησαν 47 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων της 9ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές, 14 οχήματα και ένα ελικόπτερο, με τη συνδρομή υδροφόρων ΟΤΑ.

Στην Αμπέλα Σύρου, όπου η πυρκαγιά εκδηλώθηκε σήμερα στις 12:42 σε χορτολιβαδική έκταση. Επιχείρησαν 30 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος, εθελοντές, οκτώ οχήματα, δύο αεροσκάφη και δύο ελικόπτερα, ενώ συνέδραμαν υδροφόρες ΟΤΑ. Προληπτικά εστάλη μήνυμα μέσω του 112 για μετακίνηση πολιτών από την περιοχή Τρία Λαγκώνια προς την Ερμούπολη.

Στην περιοχή Καβησός Φερών του Δήμου Αλεξανδρούπολης, όπου η πυρκαγιά εκδηλώθηκε σήμερα στις 14:23 σε χαμηλή βλάστηση. Επιχείρησαν 30 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρου της 7ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές, 10 οχήματα και τρία αεροσκάφη, ενώ συνέδραμαν υδροφόρες ΟΤΑ.

Ιδιαίτερα δύσκολη ήταν η πυρκαγιά στον Αλμυροπόταμο Ευβοίας, όπου οι επίγειες πυροσβεστικές δυνάμεις έδωσαν πραγματική μάχη για τον περιορισμό των πολλαπλών μετώπων που δημιουργούνταν από συνεχείς κηλιδώσεις, καθώς οι ριπές των ανέμων έφταναν κατά τόπους τα 7 μποφόρ. Την ίδια στιγμή, τα εναέρια μέσα επιχειρούσαν υπό ιδιαίτερα απαιτητικές συνθήκες, καθώς οι ισχυρές αναταράξεις κατά τη λήψη νερού, σε συνδυασμό με την ύπαρξη ανεμογεννητριών και δικτύων υψηλής τάσης στην περιοχή, δυσχέραιναν σημαντικά την πραγματοποίηση στοχευμένων ρίψεων.

Αντίστοιχα δύσκολες ήταν οι συνθήκες και στη Σύρο, όπου οι άνεμοι έντασης 5 έως 6 μποφόρ και κατά τόπους 7 μποφόρ προκάλεσαν αλλεπάλληλες αναζωπυρώσεις, κηλιδώσεις και δημιουργία νέων εστιών.

Οι ενισχυμένοι άνεμοι που επικράτησαν τις τελευταίες ημέρες ευνόησαν την έναρξη και την ταχεία εξάπλωση των πυρκαγιών. Ωστόσο, χάρη στην άμεση κινητοποίηση και την αποτελεσματική επέμβαση των πυροσβεστικών δυνάμεων, όλες οι πυρκαγιές αντιμετωπίστηκαν χωρίς να έχουν καταγραφεί μέχρι στιγμής ζημιές σε κατοικίες ή κρίσιμες υποδομές.

7 συλλήψεις για εμπρησμό από αμέλεια

Παράλληλα, άμεση ήταν η κινητοποίηση των νεοσύστατων Ανακριτικών Κλιμακίων Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού του Πυροσβεστικού Σώματος για τη διερεύνηση έξι πυρκαγιών από αμέλεια που εκδηλώθηκαν το ίδιο διάστημα σε Ροδόπη, Ηράκλειο Κρήτης, Θεσσαλονίκη, Αργολίδα, Φθιώτιδα και Κορινθία.

Συνολικά συνελήφθησαν επτά άτομα στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας.

Στη Ροδόπη συνελήφθη 72χρονος ημεδαπός, καθώς από την προανάκριση προέκυψε ότι η πυρκαγιά στην Παλαιά Κρωβύλη προκλήθηκε κατά τη διάρκεια εργασιών με γεωργικό ελκυστήρα.

Στο Ηράκλειο Κρήτης συνελήφθη 76χρονος ημεδαπός για πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε αγροτική περιοχή της Τ.Κ. Θραψανού του Δήμου Μινώα Πεδιάδας.

Στη Θεσσαλονίκη συνελήφθη 47χρονος αλλοδαπός, ο οποίος προκάλεσε πυρκαγιά σε καλλιέργεια σιτηρών στην περιοχή της Επανομής κατά τη διάρκεια θερμών εργασιών χωρίς τη λήψη των προβλεπόμενων μέτρων πυρασφάλειας. Επιβλήθηκε επίσης διοικητικό πρόστιμο ύψους 1.687,50 ευρώ.

Στην Αργολίδα συνελήφθη 70χρονος ημεδαπός για πυρκαγιά που προκλήθηκε στην περιοχή Κουβέρτα Ερμιονίδας από γεωργικό μηχάνημα, ενώ του επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο ύψους 3.248 ευρώ.

Στη Φθιώτιδα συνελήφθη 74χρονη ημεδαπή, καθώς η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση προκλήθηκε από γεννήτρια οικιακού φωτοβολταϊκού συστήματος.

Τέλος, στην περιοχή Σκαλωσιά Λουτρακίου Περαχώρας συνελήφθησαν δύο ημεδαποί, ηλικίας 58 και 74 ετών. Σύμφωνα με τα στοιχεία της προανάκρισης, κατά τη διάρκεια εργασιών κοπής κλαδιών χαλεπίου πεύκης, κλαδιά ήρθαν σε επαφή με στύλο και εναέριο δίκτυο ηλεκτροδότησης, προκαλώντας σπινθήρες και την εκδήλωση πυρκαγιάς σε παρακείμενη ξηρή βλάστηση.

Από την 1η Ιανουαρίου έως και τις 21 Ιουνίου 2026 έχουν επιβληθεί συνολικά 449 διοικητικά πρόστιμα, συνολικού ύψους 469.906,75 ευρώ, ενώ έχουν πραγματοποιηθεί 111 συλλήψεις στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας. Από αυτές, οι 105 συλλήψεις (94,59%) αφορούν εμπρησμό από αμέλεια και οι 6 (5,41%) εμπρησμό από πρόθεση.

Η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού και οι ανακριτικές υπηρεσίες του Πυροσβεστικού Σώματος παραμένουν σε αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα, διενεργώντας εντατικούς ελέγχους και αποδίδοντας άμεσα ευθύνες όπου διαπιστώνονται παραβάσεις.

Το Πυροσβεστικό Σώμα υπενθυμίζει ότι η συντριπτική πλειονότητα των πυρκαγιών εξακολουθεί να οφείλεται σε ανθρώπινη αμέλεια. Η τήρηση των μέτρων πυρασφάλειας και η αποφυγή εργασιών που μπορούν να προκαλέσουν σπινθήρες ή ανάφλεξη αποτελούν βασική προϋπόθεση για την προστασία της ανθρώπινης ζωής, του φυσικού περιβάλλοντος και των περιουσιών των πολιτών.

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