Θρίλερ στη Λήμνο: Τουρίστες εντόπισαν ανθρώπινο κρανίο και οστά στην θαλάσσια περιοχή Φαναράκι

Snapshot Τουρίστες εντόπισαν ανθρώπινο κραίο και οστό σε βραχώδη περιοχή του βυθού στη Λήμνο, μεταξύ Μικρού και Μεγάλου Φαναρακίου.

Οι τουρίστες ενημέρωσαν άμεσα τον Λιμενικό Σταθμό Μούδρου, που ανταποκρίθηκε με άμεση κινητοποίηση.

Στελέχη του Λιμεναρχείου και ιδιώτης δύτης έκαναν εκτεταμένη έρευνα στη θαλάσσια περιοχή, χωρίς να βρουν επιπλέον ευρήματα.

Τα οστά μεταφέρθηκαν στο Νοσοκομείο Λήμνου και φυλάσσονται προσωρινά στον νεκροθάλαμο για περαιτέρω εξετάσεις. Snapshot powered by AI

Ανθρώπινο κρανίο και ένα οστό εντόπισαν στον βυθό της θάλασσας, τουρίστες κατά την διάρκεια κατάδυσης στη Λήμνο.

Ο εντοπισμός έγινε ανακάλυψη το μεσημέρι του Σαββάτου (20/6) στην περιοχή ανάμεσα στο Μικρό και το Μεγάλο Φαναράκι.

Όπως αναφέρει το limnoslive.gr, οι δύο τουρίστες εντόπισαν στον βυθό, κοντά σε βραχώδη περιοχή, ένα ανθρώπινο κρανίο και ένα οστό που φαίνεται να ανήκει σε κάτω άκρο. Το ζευγάρι βγήκε αμέσως από τη θάλασσα και ενημέρωσε τον Λιμενικό Σταθμό Μούδρου.

Η κινητοποίηση των αρχών υπήρξε άμεση. Στο σημείο έσπευσαν στελέχη του Λιμεναρχείου Μούδρου μαζί με ιδιώτη δύτη, προκειμένου να πραγματοποιήσουν έρευνα στον βυθό και στην ευρύτερη θαλάσσια περιοχή.

Ο δύτης προχώρησε σε εξονυχιστική επιχείρηση για τον εντοπισμό πιθανών επιπλέον ευρημάτων ή άλλων οστών, χωρίς ωστόσο να εντοπιστεί κάτι πέρα από τα αρχικά ευρήματα.

Τα περισυλλεγμένα οστά παρελήφθησαν από άνδρες του Λιμενικού Σώματος Μούδρου και μεταφέρθηκαν στο Νοσοκομείο της Λήμνου, όπου φυλάσσονται προσωρινά στον νεκροθάλαμο, έως ότου ολοκληρωθούν οι απαραίτητες εξετάσεις.

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