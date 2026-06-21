Τραγωδία στα Χανιά: Νεκρός 60χρονος στο φαράγγι της Αγίας Ειρήνης
Μεγάλη επιχείρηση της Πυροσβεστικής για τη μεταφορά της σορού από το δύσβατο σημείο όπου εντοπίστηκε προς την έξοδο του φαραγγιού
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Τραγωδία σημειώθηκε το μεσημέρι της Κυριακής στα Χανιά, όταν 60χρονος άνδρας εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του στο φαράγγι της Αγίας Ειρήνης.
Σύμφωνα με πληροφορίες του patris.gr, ο άνδρας κατέρρευσε κάτω από συνθήκες που μέχρι στιγμής παραμένουν αδιευκρίνιστες, με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του.
Μεγάλη επιχείρηση της Πυροσβεστικής για τη μεταφορά της σορού από το δύσβατο σημείο όπου εντοπίστηκε προς την έξοδο του φαραγγιού.
Στην επιχείρηση συμμετείχαν πυροσβέστες της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Χανίων, καθώς και κλιμάκιο της ΕΜΟΔΕ.
Αναμένεται να διευκρινιστούν τα ακριβή αίτια του θανάτου.
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