Τραγωδία στα Χανιά: Νεκρός 60χρονος στο φαράγγι της Αγίας Ειρήνης

Τραγωδία σημειώθηκε το μεσημέρι της Κυριακής στα Χανιά, όταν 60χρονος άνδρας εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του στο φαράγγι της Αγίας Ειρήνης.

Σύμφωνα με πληροφορίες του patris.gr, ο άνδρας κατέρρευσε κάτω από συνθήκες που μέχρι στιγμής παραμένουν αδιευκρίνιστες, με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του.

Μεγάλη επιχείρηση της Πυροσβεστικής για τη μεταφορά της σορού από το δύσβατο σημείο όπου εντοπίστηκε προς την έξοδο του φαραγγιού.

Στην επιχείρηση συμμετείχαν πυροσβέστες της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Χανίων, καθώς και κλιμάκιο της ΕΜΟΔΕ.

Αναμένεται να διευκρινιστούν τα ακριβή αίτια του θανάτου.

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