Τραγωδία στα Χανιά: Νεκρός 28χρονος σε τροχαίο

Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το δυστύχημα διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές

Επιμέλεια - Δημήτρης Δρίζος

Τραγωδία στα Χανιά: Νεκρός 28χρονος σε τροχαίο
Eurokinissi
ΕΛΛΑΔΑ
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Tροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε το πρωί της Κυριακής στον κόμβο του Πλατανιά Χανίων, στην Παλαιά Εθνική Οδό, έπειτα από σύγκρουση δίκυκλου με πεζό.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 28χρονος οδηγός του δικύκλου επιχείρησε ελιγμό προκειμένου να αποφύγει πεζό που κινούνταν στο οδόστρωμα. Κατά τη διάρκεια της προσπάθειας, το δίκυκλο φέρεται να συγκρούστηκε με διερχόμενο όχημα που ερχόταν από το αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και δυνάμεις της Αστυνομίας, ωστόσο για τον νεαρό οδηγό ήταν ήδη αργά.

Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το δυστύχημα διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές.

Πηγή: Neakriti.gr

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