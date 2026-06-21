Τραγωδία στη Θεσσαλονίκη - Απανθρακώθηκε ηλικιωμένος από φωτιά στο διαμέρισμά του

Snapshot Φωτιά ξέσπασε σε διαμέρισμα στην οδό Διός στη Θεσσαλονίκη το πρωί της Κυριακής 21 Ιουνίου.

Κατά την κατάσβεση, εντοπίστηκε απανθρακωμένη η σορός ενός ηλικιωμένου άνδρα μέσα στο διαμέρισμα.

Στην επιχείρηση συμμετείχαν 19 πυροσβέστες με έξι οχήματα, και η φωτιά τέθηκε υπό μερικό έλεγχο.

Τα αίτια της πυρκαγιάς παραμένουν άγνωστα και διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές. Snapshot powered by AI

Τραγωδία σημειώθηκε το πρωί της Κυριακής 21 Ιουνίου στη Θεσσαλονίκη, όταν πυρκαγιά ξέσπασε σε διαμέρισμα στην περιοχή της οδού Διός.

Όπως αναφέρει το Thestival.gr, η φωτιά εκδηλώθηκε λίγο μετά τις 7:00 το πρωί, με την Πυροσβεστική Υπηρεσία να κινητοποιείται άμεσα μετά από σχετική ειδοποίηση. Κατά τη διάρκεια των επιχειρήσεων κατάσβεσης, οι πυροσβέστες εντόπισαν μέσα στο διαμέρισμα τη σορό ενός ηλικιωμένου άνδρα.

Σορός ηλικιωμένου εντοπίστηκε κατά τη διάρκεια κατάσβεσης #πυρκαγιάς σε διαμέρισμα, επί της οδού Διός στη Θεσσαλονίκη. Επιχειρούν 19 #πυροσβέστες με 6 οχήματα. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) June 21, 2026

Στο σημείο έσπευσαν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής, με 19 πυροσβέστες και έξι οχήματα να συμμετέχουν στην επιχείρηση. Η πυρκαγιά τέθηκε υπό μερικό έλεγχο, ενώ οι αρχές διερευνούν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες εκδηλώθηκε.

Τα ακριβή αίτια της φωτιάς παραμένουν μέχρι στιγμής άγνωστα και αναμένεται να εξεταστούν από τις αρμόδιες υπηρεσίες.

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