Τραγωδία στη Θεσσαλονίκη - Απανθρακώθηκε ηλικιωμένος από φωτιά στο διαμέρισμά του
Οι πυροσβέστες εντόπισαν τον ηλικιωμένο χωρίς τις αισθήσεις του
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- Φωτιά ξέσπασε σε διαμέρισμα στην οδό Διός στη Θεσσαλονίκη το πρωί της Κυριακής 21 Ιουνίου.
- Κατά την κατάσβεση, εντοπίστηκε απανθρακωμένη η σορός ενός ηλικιωμένου άνδρα μέσα στο διαμέρισμα.
- Στην επιχείρηση συμμετείχαν 19 πυροσβέστες με έξι οχήματα, και η φωτιά τέθηκε υπό μερικό έλεγχο.
- Τα αίτια της πυρκαγιάς παραμένουν άγνωστα και διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές.
Τραγωδία σημειώθηκε το πρωί της Κυριακής 21 Ιουνίου στη Θεσσαλονίκη, όταν πυρκαγιά ξέσπασε σε διαμέρισμα στην περιοχή της οδού Διός.
Όπως αναφέρει το Thestival.gr, η φωτιά εκδηλώθηκε λίγο μετά τις 7:00 το πρωί, με την Πυροσβεστική Υπηρεσία να κινητοποιείται άμεσα μετά από σχετική ειδοποίηση. Κατά τη διάρκεια των επιχειρήσεων κατάσβεσης, οι πυροσβέστες εντόπισαν μέσα στο διαμέρισμα τη σορό ενός ηλικιωμένου άνδρα.
Στο σημείο έσπευσαν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής, με 19 πυροσβέστες και έξι οχήματα να συμμετέχουν στην επιχείρηση. Η πυρκαγιά τέθηκε υπό μερικό έλεγχο, ενώ οι αρχές διερευνούν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες εκδηλώθηκε.
Τα ακριβή αίτια της φωτιάς παραμένουν μέχρι στιγμής άγνωστα και αναμένεται να εξεταστούν από τις αρμόδιες υπηρεσίες.