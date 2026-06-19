Θεσσαλονίκη: 17χρονος διέρρηξε σπίτι και ζήτησε 700 ευρώ για να επιστρέψει τα κλοπιμαία

Συνελήφθη 17χρονος Αιγύπτιος ο οποίος έκλεψε χρήματα και αντικείμενα από διαμέρισμα στην Θεσσαλονίκη και ζήτησε 700 ευρώ για να... επιστρέψει τα κλοπιμαία.

Σύμφωνα με πληροφορίες του voria.gr, ο νεαρός διέρρηξε ένα διαμέρισμα στην περιοχή του Ωραιοκάστρου, όπου διαμένει συνομήλικός του με καταγωγή από τη Συρία και έκλεψε χρηματικό ποσό, ένα κινητό τηλέφωνο και προσωπικά του έγγραφα.

Το απόγευμα της ίδιας ημέρας, ο 17χρονος συναντήθηκε με τον συνομήλικο του και κρατώντας ένα μαχαίρι τον εκβίασε, ζητώντας 700 ευρώ για να επιστρέψει τα κλοπιμαία.

Κατά τη σύλληψή του ο 17χρονος αντιστάθηκε σθεναρά, ενώ στην κατοχή του βρέθηκε και κατασχέθηκε ένα μαχαίρι, το οποίο πιθανότατα χρησιμοποίησε για να απειλήσει τον συνομήλικο του.