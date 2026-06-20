Τραγωδία στην Αιτωλοακαρνανία: Νεκρός 25χρονος σε τροχαίο

Snapshot Ο 25χρονος οδηγός δικύκλου στα Πηγάδια Ξηρομέρου σκοτώθηκε σε τροχαίο ατύχημα.

Ο νεαρός έχασε τον έλεγχο της μοτοσικλέτας του υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες.

Η μοτοσικλέτα κατέληξε σε βραχώδες σημείο εκτός οδοστρώματος, προκαλώντας τον θανάσιμο τραυματισμό του.

Τα αίτια του δυστυχήματος ερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές.

Το περιστατικό προκάλεσε θλίψη στην τοπική κοινωνία. Snapshot powered by AI

Τραγική κατάληξη είχε το τροχαίο που σημειώθηκε στην Αιτωλοακαρνανία, καθώς ο 25χρονος οδηγός του δικύκλου έχασε τη ζωή του.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο νεαρός οδηγός, κάτω από συνθήκες που ερευνώνται, έχασε τον έλεγχο της μοτοσικλέτας του και εξετράπη της πορείας του.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, η μοτοσικλέτα φέρεται να κατέληξε σε βραχώδες σημείο εκτός του οδοστρώματος, με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό του 25χρονου οδηγού.

Τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές, ενώ η είδηση έχει προκαλέσει θλίψη στην τοπική κοινωνία.

Πηγή: messolonghivoice.gr