Τραγωδία στην Αιτωλοακαρνανία: Νεκρός 25χρονος σε τροχαίο

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο νεαρός οδηγός, κάτω από συνθήκες που ερευνώνται, έχασε τον έλεγχο της μοτοσικλέτας του και εξετράπη της πορείας του

Δημήτρης Δρίζος

Τραγωδία στην Αιτωλοακαρνανία: Νεκρός 25χρονος σε τροχαίο
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Ο 25χρονος οδηγός δικύκλου στα Πηγάδια Ξηρομέρου σκοτώθηκε σε τροχαίο ατύχημα.
  • Ο νεαρός έχασε τον έλεγχο της μοτοσικλέτας του υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες.
  • Η μοτοσικλέτα κατέληξε σε βραχώδες σημείο εκτός οδοστρώματος, προκαλώντας τον θανάσιμο τραυματισμό του.
  • Τα αίτια του δυστυχήματος ερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές.
  • Το περιστατικό προκάλεσε θλίψη στην τοπική κοινωνία.
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Τραγική κατάληξη είχε το τροχαίο που σημειώθηκε στην Αιτωλοακαρνανία, καθώς ο 25χρονος οδηγός του δικύκλου έχασε τη ζωή του.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο νεαρός οδηγός, κάτω από συνθήκες που ερευνώνται, έχασε τον έλεγχο της μοτοσικλέτας του και εξετράπη της πορείας του.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, η μοτοσικλέτα φέρεται να κατέληξε σε βραχώδες σημείο εκτός του οδοστρώματος, με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό του 25χρονου οδηγού.

Τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές, ενώ η είδηση έχει προκαλέσει θλίψη στην τοπική κοινωνία.

Δυτ. Ελλάδα: Νέα τραγωδία στην άσφαλτο - Σκοτώθηκε σε τροχαίο 25χρονος δικυκλιστής (ΦΩΤΟ)
Δυτ. Ελλάδα: Νέα τραγωδία στην άσφαλτο - Σκοτώθηκε σε τροχαίο 25χρονος δικυκλιστής (ΦΩΤΟ)

Πηγή: messolonghivoice.gr

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