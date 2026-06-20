Τραγωδία στην Αιτωλοακαρνανία: Νεκρός 25χρονος σε τροχαίο
Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο νεαρός οδηγός, κάτω από συνθήκες που ερευνώνται, έχασε τον έλεγχο της μοτοσικλέτας του και εξετράπη της πορείας του
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- Ο 25χρονος οδηγός δικύκλου στα Πηγάδια Ξηρομέρου σκοτώθηκε σε τροχαίο ατύχημα.
- Ο νεαρός έχασε τον έλεγχο της μοτοσικλέτας του υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες.
- Η μοτοσικλέτα κατέληξε σε βραχώδες σημείο εκτός οδοστρώματος, προκαλώντας τον θανάσιμο τραυματισμό του.
- Τα αίτια του δυστυχήματος ερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές.
- Το περιστατικό προκάλεσε θλίψη στην τοπική κοινωνία.
Τραγική κατάληξη είχε το τροχαίο που σημειώθηκε στην Αιτωλοακαρνανία, καθώς ο 25χρονος οδηγός του δικύκλου έχασε τη ζωή του.
Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο νεαρός οδηγός, κάτω από συνθήκες που ερευνώνται, έχασε τον έλεγχο της μοτοσικλέτας του και εξετράπη της πορείας του.
Κατά τις ίδιες πληροφορίες, η μοτοσικλέτα φέρεται να κατέληξε σε βραχώδες σημείο εκτός του οδοστρώματος, με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό του 25χρονου οδηγού.
Τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές, ενώ η είδηση έχει προκαλέσει θλίψη στην τοπική κοινωνία.
Πηγή: messolonghivoice.gr
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