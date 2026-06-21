Νίκος Χαρδαλιάς: «Το Πεδίον του Άρεως καθιερώνεται ως σημείο αναφοράς για τον πολιτισμό»

Στο Πεδίον του Άρεως βρέθηκε το πρωί της Κυριακής 21 Ιουνίου ο Περιφερειάρχης Αττικής Νίκος Χαρδαλιάς, ο οποίος σήμανε την έναρξη της μεγάλης εορταστικής εκδήλωσης «Party in the Park 2 powered by ΔΕΗ» που διοργανώνεται με την υποστήριξη της Περιφέρειας Αττικής από μεγάλους ραδιοφωνικούς σταθμούς, με αφορμή τον εορτασμό της Παγκόσμιας Ημέρας Μουσικής.

«Γιορτάζουμε σήμερα την Παγκόσμια Ημέρα Μουσικής, μαζί με αγαπημένους καλλιτέχνες, στον πιο ζωντανό πνεύμονα πρασίνου της πόλης, σε ένα μεγάλο πάρτι, ανοιχτό για κάθε πολίτη και επισκέπτη, με ελεύθερη είσοδο» δήλωσε ο Περιφερειάρχης και πρόσθεσε: «Η Περιφέρεια Αττικής αυτονόητα στηρίζει το ‘Party in the Park 2 powered by ΔΕΗ’, αυτή τη μεγάλη γιορτή της μουσικής και της χαράς, που συντείνει στην προσπάθειά μας να δημιουργήσουμε μια νέα εποχή για το μεγαλύτερο μητροπολιτικό πάρκο της Αθήνας. Γιατί ο στόχος μας είναι το Πεδίον του Άρεως να γίνει ένας πρότυπος δημόσιος χώρος, ανοικτός σε εκδηλώσεις πολιτισμού και κοινωνικοποίησης. Ένας χώρος απόλυτα προσβάσιμος, χωρίς αποκλεισμούς και εξαιρέσεις - ένα διαρκές κάλεσμα για να έρθουμε πιο κοντά ο ένας στον άλλο, μέσα από δράσεις τέχνης, πολιτισμού και αναψυχής. Το Πάρκο είναι για τους κατοίκους των γύρω περιοχών, είναι για τη γειτονιά, αλλά και για όλη την Αττική. Και στην Περιφέρεια θέλουμε να βγάλουμε τον κόσμο από το σπίτι, να ενώσουμε τις γειτονιές μας, να ενώσουμε όλους τους χώρους πρασίνου, για να δώσουμε μια νέα πνοή στο Λεκανοπέδιο. Οι καλαίσθητες εκδηλώσεις των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς που έγιναν σημείο αναφοράς της εορταστικής περιόδου, ακόμα και εκτός συνόρων - οι ανοικτές εκθέσεις τέχνης, όπως τα Plasmata3 και το Φεστιβάλ «STEGI.RADIO: Live From The Park» σε συνεργασία με τη Στέγη του Ιδρύματος Ωνάση, καθώς και δεκάδες μικρές και μεγάλες δράσεις όλο τον χρόνο, αποδεικνύουν ότι το Πεδίον του Άρεως καθιερώνεται πλέον ως μια όαση πολιτισμού μέσα στον αστικό ιστό. Γιατί η τέχνη και ο πολιτισμός είναι ταυτοτικά στοιχεία της Αττικής μας».

Ο Περιφερειάρχης περιηγήθηκε στους χώρους διεξαγωγής των εορταστικών εκδηλώσεων, ενώ παραχώρησε και μια σύντομη, αλλά εφ΄ όλης της ύλης συνέντευξη στο booth του ραδιοφωνικού σταθμού Athens DeeJay και τον παραγωγό Μάκη Τσαουσόπουλο.

Στη συνέντευξή του, ο κ. Χαρδαλιάς αναφέρθηκε στην συστηματική αξιοποίηση των ευρωπαϊκών πόρων, τονίζοντας ότι η Αττική βρίσκεται στην πρώτη θέση όσον αφορά στην απορρόφηση του ΕΣΠΑ. «Η πρωτεύουσα Περιφέρεια της χώρας πρέπει να δείχνει τον δρόμο» είπε, ενώ διευκρίνισε ότι αυτές οι επιδόσεις αποτελούν το εφαλτήριο για την διεκδίκηση επιπλέον κονδυλίων από την Ε.Ε. Παράλληλα, ο κ. Χαρδαλιάς υπογράμμισε ότι η Περιφέρεια προχωρά με συνεκτικό σχέδιο για την τήρηση των δεσμεύσεων προς τους πολίτες, με την υλοποίηση του προγράμματος 300+1 έργων και 50 παρεμβάσεων στις 66 γειτονιές της Αθήνας. Ανάμεσα σε αυτά, ξεχώρισε το πρόγραμμα αντιπλημμυρικής θωράκισης - «το μεγαλύτερο που έχει μέχρι σήμερα δρομολογηθεί», όπως είπε χαρακτηριστικά, επισημαίνοντας ότι ήδη έχει δρομολογηθεί το 67% των 55 αντιπλημμυρικών έργων και των 9 παρεμβάσεων, ενώ μέχρι το φθινόπωρο του 2027 το σύνολο του προγράμματος θα βρίσκεται σε τροχιά υλοποίησης.

Αναφερόμενος στην ανάγκη για ευρείες και ειλικρινείς συνεργασίες, ο κ. Χαρδαλιάς δήλωσε ικανοποιημένος από τη μέχρι στιγμής συνεργασία με την Κυβέρνηση: «Αυτό βεβαίως, δεν σημαίνει ότι λύνονται αυτόματα όλα τα προβλήματα. Όμως, όσο πιο διεκδικητικοί και σοβαροί είμαστε, τόσο πιο γρήγορα έρχεται το αποτέλεσμα. Κανείς δεν μπορεί να πετύχει μόνος του. Την ιστορία τη γράφουν οι ομάδες, τη γράφουν οι οικογένειες». Σε αυτό το πλαίσιο, ο κ. Χαρδαλιάς επανήλθε στο αίτημα για τη θεσμική κατοχύρωση μητροπολιτικών αρμοδιοτήτων στην Περιφέρεια, για την ολιστική διαχείριση και επίλυση υπερτοπικών ζητημάτων, όπως το κυκλοφοριακό: «Έχουμε διατυπώσει το αίτημα για τη δημιουργία ενός μητροπολιτικού φορέα, υπό την επίβλεψη της Περιφέρειας. Νομίζω ότι το ζήτημα έχει πλέον ωριμάσει, είναι πλέον στα χέρια της κυβέρνησης η όποια απόφαση. Οι τομές γίνονται στην πράξη, ούτε στη θεωρία, ούτε στις προθέσεις» είπε χαρακτηριστικά.

Εξίσου αποδοτική χαρακτήρισε και τη σχέση του με τους 66 Δημάρχους της Αττικής: «Εγώ λειτουργώ πάντα με το σύνδρομο του Δημάρχου» ανάφερε ο Περιφερειάρχης και πρόσθεσε: «Για την επιτυχία του προγράμματός μας σε κάθε γειτονιά, είναι απαραίτητη η συνεργασία όχι μόνο με τις δημοτικές αρχές, αλλά και με τους πολίτες». Επίσης, επανέλαβε τη βούλησή του να διεκδικήσει μία ακόμα θητεία στο τιμόνι της Περιφέρειας για να ολοκληρώσει το έργο του, ενώ απέκλεισε το ενδεχόμενο εμπλοκής του στην κεντρική πολιτική σκηνή. «Στη ζωή μου έχω μάθει να αναλαμβάνω ρόλους και να τους ολοκληρώνω. Η δεύτερη θητεία μου στην Περιφέρεια θα είναι το ‘ταξίδι στα Κύθηρα’ με το οποίο θα κλείσω τον κύκλο μου στην Αυτοδιοίκηση και τα κοινά» είπε χαρακτηριστικά.

Τέλος, ο κ. Χαρδαλιάς αναφέρθηκε στην αξιοποίηση του Πεδίου του Άρεως ως πρότυπο ανοικτού, δημόσιου χώρου: «Το Πάρκο αυτό ανήκει σε όλους τους κατοίκους του Λεκανοπεδίου, είναι τοπόσημο, είναι σημείο αναφοράς. Προσπαθούμε συνεχώς να του δίνουμε ζωή – στα τρία Μητροπολιτικά Πάρκα που ανήκουν στην ευθύνη της Περιφέρειας - για να υπάρχει κίνητρο να βγούμε από τα σπίτια μας, να ξεχυθούμε στις γειτονιές. Ενώνουμε τους χώρους πρασίνου που τόσο χρειάζεται το Λεκανοπέδιο» κατέληξε ο Περιφερειάρχης.

Τον κ. Χαρδαλιά συνόδευσαν η Αντιπεριφερειάρχης Αλσών, Πάρκων και Υγείας Ζώων Ελευθερία Μωραϊτάκη – Πικρού και η Ειδική Γραμματέας της Περιφέρειας Έλενα Ράπτη.

Η μεγαλύτερη γιορτή της μουσικής στην πόλη

Για μια ολόκληρη ημέρα, από τις 10 το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, το Πεδίον του Άρεως φιλοξενεί το «Party in the Park 2powered by ΔΕΗ», ένα από τα μεγαλύτερα ανοιχτά μουσικά πάρτι του καλοκαιριού, με τη στήριξη της Περιφέρειας Αττικής και με απολύτως ελεύθερη είσοδο για όλες και όλους.

Οι δημοφιλείς ραδιοφωνικοί σταθμοί της Αθήνας, 95.2 ATHENS DEEJAY, 92,3 ΛΑΜΨΗ και 969 ROCK FM, ενώνουν τις δυνάμεις τους και παρουσιάζουν μια ξεχωριστή γιορτή για την Παγκόσμια Ημέρα Μουσικής, που συνδυάζει τα ραδιόφωνικά booths με τις ζωντανές εμφανίσεις αγαπημένων καλλιτεχνών, ξεσηκωτικά DJ sets και ποικίλες δραστηριότητες χορού και γυμναστικής για μικρούς και μεγάλους.

Από τις 4 το απόγευμα και μετά, η κεντρική σκηνή του «Party in the Park 2 powered by ΔΕΗ» υποδέχεται αγαπημένους καλλιτέχνες μέσα από live συνεντεύξεις και εμφανίσεις, μεταξύ των οποίων η Ήβη Αδάμου, η Αναστασία, ο Νίκος Απέργης, η Λένα Ζευγαρά, ο Πέτρος Ιακωβίδης, ο Πάνος Κιάμος, η Κατερίνα Λιόλιου, ο Νίνο, ο Γιάννης Πλούταρχος, ο Γιώργος Σαμπάνης, ο Χρήστος Σαντικάι, ο Θοδωρής Φέρρης, ο APON, η Josephine, η Marseaux και ο Ηλίας Βρεττός.

Η κορύφωση της ημέρας έρχεται στις 21:00, με ένα ζωντανό unplugged της Κατερίνας Λιόλιου σε ένα από τα πιο δυνατά μουσικά δρώμενα του αθηναϊκού καλοκαιριού.

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