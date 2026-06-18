Χαρδαλιάς: Η Αττική αποκτά το δικό της μουσικό φεστιβάλ – Το «Attica Roots» με δωρεάν είσοδο

«Η Αττική αποτελεί μια σύγχρονη μητροπολιτική Περιφέρεια που δημιουργεί, εμπνέει, εξελίσσεται και ανοίγεται στον κόσμο με αυτοπεποίθηση» δήλωσε ο Περιφερειάρχης Αττικής Νίκος Χαρδαλιάς παρουσιάζοντας σε συνέντευξη Τύπου το «Attica Roots Festival», το νέο μουσικό φεστιβάλ που φιλοδοξεί να καταστεί θεσμός, φέρνοντας την παράδοση στο σήμερα μέσα από ένα σύνολο συναυλιών σε εμβληματικούς χώρους του Λεκανοπεδίου.

Η νέα πολιτιστική πρωτοβουλία της Περιφέρειας Αττικής επενδύει στη ζωντανή σχέση με τις ρίζες της μουσικής, διαμορφώνοντας ένα φιλόδοξο πρόγραμμα 9 συναυλιών και live εμφανίσεων από τις 25 Ιουνίου έως και τις 25 Ιουλίου, σε αρχαιολογικούς χώρους, πλατείες και τόπους μνήμης, με όλες τις εκδηλώσεις να είναι ελεύθερες για το κοινό. Από τη Ρωμαϊκή Αγορά και το Σούνιο, μέχρι την Ελευσίνα, τα Λιπάσματα Δραπετσώνας, το Ζάππειο, τη Δεξαμενή και την πλατεία Κοτζιά, το Λεκανοπέδιο γίνεται ένας ανοιχτός μουσικός χάρτης όπου συνδυάζονται τα παραδοσιακά τραγούδια, οι λαϊκές μνήμες, οι μελωδίες της Μεσογείου, οι ήχοι της Ανατολής, της Κρήτης, της Σμύρνης, των Βαλκανίων και της αστικής Αθήνας - δηλαδή ο μουσικός πλούτος, που ανά τους αιώνες «ρίζωσε» και άνθισε στο πολιτιστικό χωνευτήρι της Αττικής.

Εμβληματικοί καλλιτέχνες

Στο πρόγραμμα θα συμμετέχουν η Δήμητρα Γαλάνη με την Εστουδιαντίνα Νέας Ιωνίας και την Ελληνική Βυζαντινή Χορωδία σε έργα του Βασίλη Τσιτσάνη, ο Omar Faruk Tekbilek που μετατρέπει τις μουσικές της Ανατολής και της Μεσογείου σε μια παγκόσμια γλώσσα συναισθήματος, η Ευανθία Ρεμπούτσικα που μας ταξιδεύει σε μνήμες της Ανατολικής Μεσογείου, οι Χαΐνηδες που μετατρέπουν τη μουσική παράδοση σε πράξη ελευθερίας ποίησης και συλλογικής ενέργειας, η Ελένη Τσαλιγοπούλου, μια φωνή βαθιά λαϊκή, ανθρώπινη και βιωματική, οι MODE PLAGAL που μετατρέπουν την παράδοση σε διαρκή μουσικό αυτοσχεδιασμό, η Μάρθα Φριντζήλα με το The Kubara Project που ενώνουν το τραγούδι με την αφήγηση και την τελετουργία, οι Gadjo Dilo που παντρεύουν το ελληνικό τραγούδι με τη gypsy jazz και οι Βarikada που φέρνουν τις ρίζες στο σήμερα με ρυθμό, ενέργεια και πολυπολιτισμικό παλμό.



Όλες οι μουσικές εκδηλώσεις θα είναι ανοικτές και δωρεάν για το κοινό, καθώς «είναι πεποίθησή μας ότι ο πολιτισμός θα πρέπει να είναι ανοικτός, προσβάσιμος και ζωντανός για όλους. Να ανήκει σε κάθε πολίτη, σε κάθε γειτονιά, σε κάθε γενιά που θέλει να έρθει σε επαφή με τη μουσική, την ιστορία και τη συλλογική μας μνήμη. Αυτός ο δημόσιος και ανοιχτός χαρακτήρας είναι στοιχείο της ίδιας της ταυτότητας του φεστιβάλ» όπως επεσήμανε ο κ. Νίκος Χαρδαλιάς κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου που πραγματοποιήθηκε στο αμφιθέατρο του Μουσείου Ιδρύματος Βασίλη και Ελίζας Γουλανδρή.

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Χαρδαλιάς: «Στόχος μας είναι ο πολιτισμός στην Αττική να απλώνεται και στους 12 μήνες του έτους»

Ο Περιφερειάρχης Αττικής ανέφερε επίσης τα εξής:

«Ο πολιτισμός δεν μπορεί να μένει κλεισμένος σε αίθουσες. Πρέπει να βγαίνει στον δημόσιο χώρο. Να συναντά τον πολίτη, να γίνεται εμπειρία κοινή, προσβάσιμη, συμμετοχική. Να ενώνει γενιές, γειτονιές και διαφορετικές διαδρομές. Να γίνει αυτό που ήταν και στην αρχαία Αθήνα: ένα δημόσιο δημοκρατικό αγαθό, για κάθε ελεύθερο άνθρωπο και συνειδητό πολίτη. Το «Attica Roots Festival» αποτελεί πλέον μέρος του ολιστικού μας σχεδίου για τον πολιτισμό στην Αττική που θα απλώνεται σε διάρκεια και τους 12 μήνες του χρόνου και δεν θα περιορίζεται μονάχα στη μουσική. Ενός σχεδίου που θα αναδεικνύει την πολιτιστική μας κληρονομιά, θα στηρίζει τη σύγχρονη δημιουργία, θα δίνει χώρο στους καλλιτέχνες και θα φέρνει τον πολιτισμό πιο κοντά στην καθημερινότητα των πολιτών. Για αρχή, σας προσκαλούμε όλους σε αυτό το μοναδικό μουσικό ταξίδι που ξεκινά».



Από την πλευρά της η μουσικοσυνθέτρια Ευανθία Ρεμπούτσικα ανέφερε στη συνέντευξη Τύπου τα εξής:



«Εύχομαι το Attica Roots Festiνal να καταστεί θεσμός γιατί στην Αττική, καθώς το Λεκανοπέδιο έχει ανάγκη από οάσεις οξυγόνου και μουσικής. Χαίρομαι όταν βλέπω δημιουργούς, και κυρίως νέους δημιουργούς και νέα συγκροτήματα, να επιστρέφουν στις ρίζες. Όταν οι ρίζες «ποτίζονται», δεν μένουν ακίνητες. Μεγαλώνουν και μας δίνουν δύναμη για να ζήσουμε. Η μουσική μας ενώνει, είναι μια πανανθρώπινη γλώσσα και μ’ αρέσει όταν υπάρχει συνεργασία με καλλιτέχνες από το εξωτερικό. Γιατί βλέπουμε πώς μας βλέπουν και αντιστοίχως εκείνοι βλέπουν πώς τους βλέπουμε».





Ο τραγουδιστής και σαξοφωνίστας Θοδωρής Ρέλλος από το συγκρότημα Mode Plagal, που επίσης συμμετέχει στο φεστιβάλ, τόνισε:



«Αντιπροσωπεύω ένα συγκρότημα που παίζει την ίδια σύνθεση εδώ και πάνω από 30 χρόνια, κι ελπίζω να συνεχίσουμε να υπάρχουμε, έχοντας την επίγνωση στο πίσω μέρος του μυαλού μας ότι όλα αυτά κάποια στιγμή θα περάσουν, θα γίνουν παρέλθουν, ωστόσο θα συνεχίζουν να υφίστανται. Φανταστείτε ένα βότσαλο που πέφτει στη λίμνη. Στην αρχή κάνει αυτούς τους κύκλους που βλέπουμε καθαρά στο νερό, μετά φαίνεται να ησυχάζουν αλλά δεν τελειώνουν, συνεχίζουν.

Έτσι αισθανόμαστε κι εμείς κάθε φορά. Έρχονται άνθρωποι και μου λένε «σας θυμάμαι από τη συναυλία που κάνατε στο τάδε μέρος π.χ. το 1995». Ακούγοντας κάτι τέτοιο αλλάζει η οπτική μου για τα πράγματα. Όσο προχωρά κανείς προς τις ρίζες βλέπει ότι πολλά τα οποία επιφανειακά μπορεί να είναι ασύνδετα, υπογείως διακλαδώνονται κι έτσι αυτό το βίωμα του να προχωράς, σου επιτρέπει να ανατρέχεις και σε παλαιότερα ρεύματα, αναφορές και είδη μουσικής. Ελπίζω το Attica Roots Festival να γίνει θεσμός και να δίνει ευκαιρίες σε νέα συγκροτήματα να παίζουν και να παρουσιάζουν τη μουσική τους».



Ο κιθαρίστας Κώστας Μητρόπουλος του συγκροτήματος Gadgo Dilo είπε τα εξής:



«Είμαστε ένα συγκρότημα που παντρεύει το παλιό με το πιο παλιό και φτιάχνει κάτι καινούργιο, δικό μας. Παντρεύεται το ρεμπέτικο ή το λαϊκό, με ένα πιο παλιό στιλ που είναι μια γαλλική jazz της δεκαετίας του ’30. Ό,τι νέο γεννιέται δεν δημιουργείται τίποτα από το μηδέν, αλλά έχει κάποιες ρίζες πίσω του. Το να παίρνουμε πράγματα από την παράδοσή μας και να τα μπλέξουμε με άλλες μουσικές, είναι σημαντικό για εμάς. Χαιρόμαστε που έχουμε την ευκαιρία να παρουσιάζουμε τη μουσική μας, χαιρόμαστε είμαστε μέρος αυτού του νέου φεστιβάλ».

Το αναλυτικό πρόγραμμα των εκδηλώσεων:

MODE PLAGAL



ΡΩΜΑΪΚΗ ΑΓΟΡΑ, ΑΘΗΝΑ – 25 ΙΟΥΝΙΟΥ



Ώρα έναρξης: 20:30



Οι Mode Plagal εκπροσωπούν τις ρίζες ως υλικό διαρκούς μουσικής μετάλλαξης. Από τη δεκαετία του ’90 μέχρι σήμερα, παίρνουν τους ρυθμούς και τις κλίμακες της ελληνικής παράδοσης και τους μεταφέρουν στη jazz, τη funk, τα blues και το afrobeat, δημιουργώντας έναν ήχο που παραμένει βαθιά, σχεδόν ιστορικά, ελληνικός ενώ ακούγεται απολύτως σύγχρονος. Η δική τους σχέση με τη ρίζα ξεπερνά κατά πολύ την αναπαράσταση του παρελθόντος και επικεντρώνεται τη συνεχή ανανέωσή και ανατροφοδότησή του. Στη Ρωμαϊκή Αγορά, οι αρχαίες πέτρες των μνημείων συναντούν έναν ήχο που κινείται αδιάκοπα ανάμεσα στην παράδοση και τον αυτοσχεδιασμό.

Να σημειωθεί πως λόγω της φύσης του χώρου οι θέσεις θα είναι περιορισμένες και θα τηρηθεί απόλυτη σειρά προτεραιότητας για το κοινό.



Line Up:

Θοδωρής Ρέλλος: Σαξόφωνο, τραγούδι

Κλέων Αντωνίου: Κιθάρα, τραγούδι

Florian Mikuta: Πλήκτρα, τραγούδι

Αντώνης Μαράτος: Μπάσο

Τάκης Κανέλλος: Τύμπανα



ΔΗΜΗΤΡΑ ΓΑΛΑΝΗ & ΕΣΤΟΥΔΙΑΝΤΙΝΑ ΜΕ ΕΡΓΑ ΤΟΥ ΤΣΙΤΣΑΝΗ



ΣΟΥΝΙΟ, ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ – 28 ΙΟΥΝΙΟΥ



Ώρα έναρξης: 21:00



Το έργο του Βασίλη Τσιτσάνη βρίσκεται στον πυρήνα της ελληνικής ψυχής όπως εκφράζεται μέσα από τη μουσική του λαού μας. Οι μουσικές του καταβολές, όμως, φτάνουν πολύ βαθύτερα από τα όρια του λαϊκού τραγουδιού. Η Δήμητρα Γαλάνη, η Εστουδιαντίνα Νέας Ιωνίας και η Ελληνική Βυζαντινή Χορωδία εξερευνούν τις υπόγειες συγγένειες ανάμεσα στο βυζαντινό μέλος και σε έναν από τους σημαντικότερους δημιουργούς του 20ού αιώνα. Στο Σούνιο, στο ακρωτήρι που επί αιώνες αγνάντευε τους θαλάσσιους δρόμους του Αιγαίου και της Μεσογείου, η συναυλία αναζητά την κοινή πηγή από την οποία αναβλύζουν διαφορετικά κεφάλαια της ελληνικής μουσικής παράδοσης.



Σύλληψη ιδέας - Καλλιτεχνική Διεύθυνση: ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗΣ

Συμμετέχει η Ελληνική Βυζαντινή Χορωδία, υπό την διεύθυνση του Γιώργου Κωνσταντίνου



Line Up:

Ανδρέας Κατσιγιάννης: Σαντούρι - διεύθυνση ορχήστρας

Βασίλης Προδρόμου: Τραγούδι και κιθάρα

Γιώργος Μάτσικας: Μπουζούκι

Κώστας Γεδίκης: Μπουζούκι

Γιάννης Τσέρτος: Πιάνο

Κυριάκος Γκουβέντας: Βιολί

Δήμος Βουγιούκας: Ακορντεόν

Σταύρος Κουσκουρίδας: Κλαρίνο

Κώστας Μερετάκης: Κρουστά

Κώστας Κωνσταντίνου: Κοντραμπάσο



BARIKADA



ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΠΑΥΛΟΥ, ΑΘΗΝΑ – 30 ΙΟΥΝΙΟΥ



Ώρα έναρξης: 20:30



Οι Barikada αντιμετωπίζουν τις ρίζες ως γιορτή και διαρκή πολιτισμική ανταλλαγή. Το project του Florian Mikuta ξεκινά από το ρεμπέτικο, τη βαλκανική και τη ρομά μουσική και μεταφέρει αυτές τις μουσικές σε ένα σύγχρονο ηχητικό περιβάλλον με ska, dub, drum’n’bass, techno και electronica. Η δική τους παράδοση χορεύει, ηλεκτρίζεται και περνά από την πλατεία στο dancefloor. Στον πεζόδρομο της Αποστόλου Παύλου, κάτω από την Ακρόπολη, οι Barikada ενεργοποιούν τις ρίζες της αστικής λαϊκής κουλτούρας μέσα από έναν ήχο ανοιχτό, πολυρυθμικό και πολυσυλλεκτικό.



Line Up:

Florian Mikuta (Mode Plagal): Πλήκτρα, προγραμματισμός, φωνή

Ειρήνη Γκουτζάκη (ex Banda Entopica): Φωνή

Θάνος Γουντάνος (Baildsa): Κιθάρα, φωνή

Θανάσης Αγγελόπουλος: Τύμπανα



ΜΑΡΘΑ ΦΡΙΝΤΖΗΛΑ & KUBARA PROJECT



ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟΥ ΕΛΕΥΣΙΝΑ – 3 ΙΟΥΛΙΟΥ



Ώρα έναρξης: 21:00



Η Μάρθα Φριντζήλα αναζητά τις ρίζες στα ίδια τα τραγούδια και στην ικανότητά τους να επιβιώνουν αλλάζοντας μορφή. Παραδοσιακές μελωδίες, άγνωστα ρεμπέτικα, ελληνικές και διεθνείς συνθέσεις συναντιούνται σε μια μουσική περιπέτεια όπου ο αυτοσχεδιασμός, το χιούμορ και η συγκίνηση έχουν τον ίδιο χώρο. Για τη Φριντζήλα, τα τραγούδια δεν μένουν ακίνητα στον χρόνο· περνούν από γενιά σε γενιά, μπολιάζονται με νέες φωνές και συνεχίζουν το ταξίδι τους. Στην Ελευσίνα, την πόλη των Μυστηρίων και της διαρκούς αναγέννησης, το Kubara Project φωτίζει τις ρίζες ως μια αέναη διαδικασία μεταμόρφωσης.



Συμμετέχουν οι:

Αντώνης Μαράτος: Κοντραμπάσο

Βασίλης Μαντζούκης: Τύμπανα

Βασίλης Παναγιωτόπουλος: Τρομπόνι, πλήκτρα, τραγούδι

Κώστας Νικολόπουλος: Κιθάρα

Νίκος Παπαϊωάννου: Τσέλο, σάζι, μπάντζο



ΕΛΕΝΗ ΤΣΑΛΙΓΟΠΟΥΛΟΥ



ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ – 7 ΙΟΥΛΙΟΥ



Ώρα έναρξης: 21:00



Η Ελένη Τσαλιγοπούλου εκφράζει τις ρίζες της λαϊκής φωνής. Από τους μουσικούς δρόμους της Μακεδονίας μέχρι τις συνεργασίες της με σύγχρονους δημιουργούς, η πορεία της συνδέεται με μια Ελλάδα συναισθηματική και βαθιά ανθρώπινη. Η φωνή της κουβαλά το ίχνος του λαϊκού τραγουδιού, της γιορτής, της απώλειας και της συλλογικής εμπειρίας. Στα Λιπάσματα Δραπετσώνας, έναν χώρο που διατηρεί τη μνήμη της εργατικής Αθήνας και της προσφυγικής ιστορίας του Πειραιά, οι ρίζες αποκτούν κοινωνικό και ανθρώπινο βάθος με μία φωνή που ανασταίνει κάθε κύτταρο του παρελθόντος.



Line Up:

Σπύρος Χατζηκωνσταντίνου: Κιθάρες / ενορχηστρώσεις

Περικλής Αλιώπης: Τρομπέτα

Νίκος Κόχιλας: Βιολί

Κατερίνα Λιάκη: Πλήκτρα

Κώστας Αρσένης: Μπάσο

Βασίλης Γιασλακιώτης: Τύμπανα



ΕΥΑΝΘΙΑ ΡΕΜΠΟΥΤΣΙΚΑ



ΖΑΠΠΕΙΟ – 10 ΙΟΥΛΙΟΥ



Ώρα έναρξης: 21:00



Η Ευανθία Ρεμπούτσικα προσεγγίζει τις ρίζες μέσα από τη μνήμη του ταξιδιού και της ιστορίες της Ανατολικής Μεσογείου. Οι συνθέσεις της κουβαλούν το άρωμα της Κωνσταντινούπολης, της Σμύρνης και των κινηματογραφικών εικόνων που έχουν σημαδέψει το σύγχρονο ελληνικό συναίσθημα. Το βιολί της λειτουργεί σαν αφηγητής ιστοριών που κινούνται ανάμεσα στις πόλεις, στις γλώσσες και στις γενιές. Στο Ζάππειο, οι ρίζες μετατρέπονται σε μουσική νοσταλγία και σε μια αίσθηση διαρκούς περιπλάνησης.



GADJO DILO



ΠΛΑΤΕΙΑ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ, ΚΟΛΩΝΑΚΙ – 12 ΙΟΥΛΙΟΥ



Ώρα έναρξης: 20:30



Οι Gadjo Dilo (τρελός μπαλαμός) αναζητούν τις ρίζες στις μουσικές διαδρομές που ενώνουν διαφορετικές παραδόσεις. Εμπνευσμένοι από τη gypsy swing του Django Reinhardt, παντρεύουν το ελληνικό τραγούδι του ’50 και του ’60 με τη manouche jazz, δημιουργώντας το ιδιαίτερο μουσικό τους ιδίωμα, το «Manouche De Grec» (μια ελληνική εκδοχή της gypsy jazz παράδοσης). Οι ελληνικές μελωδίες περνούν μέσα από τον αυτοσχεδιασμό της jazz, τις αναφορές στα αμερικανικά jazz standards και την ατμόσφαιρα των γαλλικών τραγουδιών του μεσοπολέμου. Στην Πλατεία Δεξαμενής, οι Gadjo Dilo φωτίζουν τις ρίζες της αστικής μουσικής μέσα από έναν ήχο που κινείται διαρκώς ανάμεσα στην Αθήνα, το Παρίσι και τη swing παράδοση.



Line Up:

Σωτήρης Πομόνης: Κιθάρα

Κώστας Μητρόπουλος: Κιθάρα

Σέργιος Χρυσοβιτσάνος: Βιολί

Γιώργος Τσιατσούλης: Ακορντεόν

Ηλιάνα Τσαπατσάρη: Φωνή

Γιώργος Ρούλος: Κοντραμπάσο



ΧΑΪΝΗΔΕΣ



ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΟΤΖΙΑ, ΑΘΗΝΑ – 18 ΙΟΥΛΙΟΥ



Ώρα έναρξης: 21:00



Οι Χαΐνηδες αντιμετωπίζουν τις ρίζες ως πράξη ελευθερίας και υπαρξιακής αναζήτησης. Η κρητική παράδοση συναντά την ποίηση, τον μυστικισμό, τις μουσικές της Ανατολής και τη διονυσιακή ενέργεια της σκηνής σε συναυλίες που μοιάζουν με συλλογικές τελετουργίες. Από το 1990 μέχρι σήμερα, το συγκρότημα δημιουργεί ένα μουσικό σύμπαν όπου ο μύθος, η φιλοσοφία και η επαναστατική διάθεση συνυπάρχουν. Στην Πλατεία Κοτζιά, στην καρδιά της Αθήνας, οι ρίζες παρουσιάζονται σαν μια άγρια, ανοιχτή δύναμη που συνεχίζει να αμφισβητεί, να ενώνει και να εμπνέει.



Line Up:

Δημήτρη Αποστολάκη: Λύρα, τραγούδι

Δημήτρη Ζαχαριουδάκη: Κιθάρα, τραγούδι

Γιώργο Κωνσταντίνου: Μπάσο

Μιχάλη Γαλάνη: Τύμπανα

Μιχάλη Νικόπουλο: Λαούτο, μαντολίνο, μπουζούκι, τραγούδι

Peter Jacques: Τρομπέτα, φλικόρνο, κλαρίνο, νέι

Αγγελική Σύρκου: Τραγούδι



OMAR FARUK TEKBILEK



ΖΑΠΠΕΙΟ – 25 ΙΟΥΛΙΟΥ



Ώρα έναρξης: 21:00



Ο φημισμένος ανά τον κόσμο Omar Faruk Tekbilek αναζητά τις ρίζες στους κοινούς μουσικούς δρόμους της Ανατολής και της Μεσογείου. Επηρεασμένος από τη σουφική παράδοση, τη μουσική των Δερβίσηδων και τις λαϊκές παραδόσεις πολλών χωρών, δημιουργεί έναν ήχο που ενώνει το νέι, το ούτι και τους αρχαίους τρόπους με μια σύγχρονη παγκόσμια μουσική γλώσσα. Στο Ζάππειο, κάτω από το φως της Ακρόπολης, η συναυλία του φωτίζει τις ρίζες ως έναν κοινό πολιτιστικό ιστό που συνδέει ανθρώπους, τόπους και αιώνες.