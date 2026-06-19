Χαρδαλιάς για σχέδιο αποκατάστασης των Προσφυγικών: «Κανένας μόνος – Φροντίδα για όλους»

Σε λειτουργία τίθεται η νέα ψηφιακή πλατφόρμα της Περιφέρειας Αττικής https://frontidaprosf.attica. gov.gr/ μέσω της οποίας καλούνται όσοι διαμένουν σήμερα στα Προσφυγικά της Λεωφόρου Αλεξάνδρας να καταχωρήσουν τα στοιχεία τους, τις ανάγκες, τα αιτήματα και τις επιμέρους προτάσεις τους από τη Δευτέρα 22 Ιουνίου 2026 στις 13:00 έως και την Κυριακή 19 Ιουλίου στις 24:00.

Πρόκειται για μια πρωτοβουλία ουσιαστικού διαλόγου, φροντίδας και κοινωνικής μέριμνας, με κεντρικό μήνυμα: «Κανένας μόνος – Φροντίδα για όλους».

Στόχος της Περιφέρειας Αττικής είναι να υπάρξει πλήρης, οργανωμένη και τεκμηριωμένη εικόνα των ανθρώπων και των οικογενειών που διαμένουν σήμερα στα Προσφυγικά, ώστε να διασφαλιστούν όλες οι απαραίτητες συνθήκες φιλοξενίας, υποστήριξης και μέριμνας κατά την εξέλιξη του σχεδίου αποκατάστασης.

Έως σήμερα δεν έχει υπάρξει επίσημη, επικαιροποιημένη και τεκμηριωμένη εικόνα για τον ακριβή αριθμό και τις πραγματικές ανάγκες των ανθρώπων που ζουν εκεί, πέρα από αόριστους και συχνά αντικρουόμενους ισχυρισμούς που διακινούνται δημόσια. Η συγκεκριμένη πρωτοβουλία αποσκοπεί ακριβώς στη δημιουργία μιας πραγματικής εικόνας, ώστε η μέριμνα και η φροντίδα να βασίζονται σε πραγματικά δεδομένα και όχι σε εκτιμήσεις.

Η καταχώρηση των στοιχείων θα γίνεται με απόλυτο σεβασμό στην προστασία των προσωπικών δεδομένων και με την παρακολούθηση των αρμόδιων κοινωνικών υπηρεσιών της Περιφέρειας Αττικής, της Διεύθυνσης Κοινωνικής Μέριμνας και των συναρμόδιων φορέων.

Παράλληλα με τη λειτουργία της πλατφόρμας, δημιουργείται και ειδική ενότητα διαλόγου, μέσω της οποίας φορείς, συλλογικότητες και πολίτες θα μπορούν να καταθέτουν ηλεκτρονικά προτάσεις, απόψεις και παρατηρήσεις από τη Δευτέρα 22 Ιουνίου 2026 στις 13:00 έως και την Κυριακή 19 Ιουλίου στις 24:00, στο πλαίσιο της ανοικτής διαδικασίας διαβούλευσης που προωθεί η Περιφέρεια για το μέλλον των Προσφυγικών.

Η Περιφέρεια Αττικής επαναλαμβάνει με τον πλέον κατηγορηματικό τρόπο ότι δεν υπάρχει καμία σκέψη κατεδάφισης, καμία σκέψη εμπορευματοποίησης και καμία πρόθεση εγκατάλειψης των Προσφυγικών. Αντίθετα, το σχέδιο αποκατάστασης έχει καθαρό κοινωνικό πρόσημο: την επιστροφή ενός εμβληματικού ιστορικού συγκροτήματος στην κοινωνία, ως χώρου κοινωνικής κατοικίας, αξιοπρέπειας και αλληλεγγύης.

Η νέα ψηφιακή πλατφόρμα ως εργαλείο διαλόγου και φροντίδας για τους σημερινούς διαμένοντες

Τα Προσφυγικά χτίστηκαν, τη δεκαετία του 1930, για να στεγάσουν ανθρώπους που ξεκινούσαν τη ζωή τους από την αρχή. Σήμερα, με σεβασμό στην ιστορία τους και με ευθύνη απέναντι στις ανάγκες της εποχής, η Περιφέρεια Αττικής προχωρά στην αποκατάστασή τους, ώστε να μετατραπούν σε κοινωνικές κατοικίες για ευάλωτους συμπολίτες μας: οικογένειες, νέους ανθρώπους, χαμηλοσυνταξιούχους, άνεργους που επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας, καθώς και συνοδούς ασθενών του γειτονικού αντικαρκινικού νοσοκομείου «Άγιος Σάββας».

Παράλληλα, η νέα πλατφόρμα λειτουργεί ως πρακτικό εργαλείο διαλόγου και φροντίδας για τους σημερινούς διαμένοντες. Η Περιφέρεια Αττικής καθιστά σαφές ότι κανένας άνθρωπος δεν θα μείνει μόνος. Με οργανωμένο σχεδιασμό, σε συνεργασία με την Πολιτεία, τον Δήμο Αθηναίων και τις αρμόδιες κοινωνικές υπηρεσίες, θα υπάρξει μέριμνα για κατάλληλες λύσεις φιλοξενίας, φροντίδας και υποστήριξης για όσους διαμένουν σήμερα στα Προσφυγικά.

Ταυτόχρονα, μέσα από διαφανείς διαδικασίες και σαφή κοινωνικά κριτήρια, όσοι από τους σημερινούς διαμένοντες πληρούν τις προϋποθέσεις θα μπορούν, εφόσον το επιθυμούν, να ενταχθούν στους νέους χώρους κοινωνικής κατοικίας που θα δημιουργηθούν μετά την ολοκλήρωση της αποκατάστασης.

Η Περιφέρεια Αττικής επιμένει ότι η κοινωνική πολιτική δεν μπορεί να γίνεται με κραυγές, ούτε με τοξικότητα. Γίνεται με σχέδιο, θεσμική ευθύνη, διάλογο και πραγματική μέριμνα για τον άνθρωπο. Η ακραία ρητορική, οι προσωπικές επιθέσεις και η προσπάθεια εκφοβισμού δεν έχουν θέση σε έναν σοβαρό δημόσιο διάλογο για ένα τόσο ευαίσθητο κοινωνικό ζήτημα.

Το ζητούμενο είναι να αποφευχθούν οι εντάσεις και να δοθεί μια βιώσιμη, ανθρώπινη και κοινωνικά δίκαιη λύση. Να προστατευθεί η ιστορική ταυτότητα των Προσφυγικών, να αποκατασταθούν τα κτίρια, να διασφαλιστούν αξιοπρεπείς συνθήκες για όσους έχουν ανάγκη και να δημιουργηθεί ένα νέο κοινωνικό τοπόσημο για την Αθήνα.

Με ευρωπαϊκούς πόρους, σχέδιο και σαφές ανθρωπιστικό πρόσημο, η Περιφέρεια Αττικής προχωρά σε μια παρέμβαση που ενώνει την ιστορική μνήμη με τη σύγχρονη κοινωνική πολιτική.

Με αφορμή τη λειτουργία της νέας ψηφιακής πλατφόρμας της Περιφέρειας Αττικής, ο Περιφερειάρχης Νίκος Χαρδαλιάς δήλωσε:

«Τα Προσφυγικά της Λεωφόρου Αλεξάνδρας είναι κομμάτι της ιστορίας της Αθήνας, σύμβολο μνήμης, προσφυγιάς, αξιοπρέπειας και ανθρωπιάς. Και ακριβώς έτσι τα αντιμετωπίζουμε.

Θέλω να το πω ξανά, καθαρά: καμία κατεδάφιση, καμία εμπορευματοποίηση. Τα Προσφυγικά δεν θα γίνουν προϊόν εκμετάλλευσης. Θα επιστρέψουν στην κοινωνία, ως χώροι κοινωνικής κατοικίας και στήριξης για ανθρώπους που έχουν πραγματική ανάγκη.

Με τη νέα πλατφόρμα κάνουμε ένα ακόμη βήμα ευθύνης. Καλούμε όσους διαμένουν σήμερα στα Προσφυγικά να καταγράψουν τα στοιχεία, τις ανάγκες και τις σκέψεις τους, ώστε να μπορέσουμε να σχεδιάσουμε σωστά τη φροντίδα που απαιτείται. Κανένας δεν θα μείνει μόνος. Θα υπάρξει μέριμνα, διάλογος και συνεργασία με όλους τους αρμόδιους φορείς.

Ξέρω ότι μιλάμε για ανθρώπινες ζωές, αγωνίες και φόβους. Γι’ αυτό και δεν θα απαντήσουμε στην ένταση με ένταση, ούτε θα μπούμε στη λογική της πόλωσης και των ακροτήτων. Οι κραυγές δεν δίνουν λύσεις. Οι λύσεις έρχονται με σχέδιο, ευαισθησία και πράξεις.

Η Περιφέρεια Αττικής αναλαμβάνει τις ευθύνες που της αναλογούν και προχωρά με συγκεκριμένο οδικό χάρτη. Είναι όμως σαφές ότι ένα τόσο σύνθετο κοινωνικό ζήτημα απαιτεί τη συνδρομή και τη συνεργασία όλων των εμπλεκόμενων θεσμών. Κανείς δεν μπορεί να κρύβεται ή να κωφεύει μπροστά σε ένα πρόβλημα που παραμένει άλυτο εδώ και δεκαετίες και επί χρόνια μετατίθεται χωρίς ουσιαστική λύση.

Προχωράμε με κοινωνικό πρόσημο. Για να διασώσουμε την ιστορία των Προσφυγικών, να προστατεύσουμε τους ανθρώπους και να κάνουμε την κοινωνική συνοχή πράξη».

Η νέα ψηφιακή πλατφόρμα της Περιφέρειας Αττικής, στην οποία οι σημερινοί διαμένοντες μπορούν να καταχωρήσουν τα στοιχεία τους και να υποβάλλουν τις προτάσεις τους, λειτουργεί στον εξής σύνδεσμο:

https://frontidaprosf.attica. gov.gr/

https://frontidaprosf.attica. gov.gr/user/login



Η ειδική ενότητα διαλόγου μέσω της οποίας φορείς, συλλογικότητες και πολίτες θα μπορούν να καταθέτουν ηλεκτρονικά τις προτάσεις, απόψεις και παρατηρήσεις τους, λειτουργεί στον εξής σύνδεσμο:

https://frontidaprosf.attica. gov.gr/contact-us



Επισημαίνεται ότι η ψηφιακή πλατφόρμα λειτουργεί στην ελληνική και την αγγλική γλώσσα.