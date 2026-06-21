Καλάβρυτα: Άγρια συμπλοκή ανηλίκων σε δομή φιλοξενίας – Τρεις συλλήψεις

Snapshot Πέντε ανήλικοι ενεπλάκησαν σε βίαιη συμπλοκή στη δομή φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων στα Καλάβρυτα.

Τρεις ανήλικοι αιγυπτιακής καταγωγής επιτέθηκαν σε δύο ανηλίκους από το Κονγκό και την Υεμένη.

Η αστυνομία συνέλαβε τους τρεις Αιγύπτιους, οι οποίοι κατηγορούνται για άσκηση βίας και πρόκληση σωματικών βλαβών.

Κατά τη συμπλοκή τραυματίστηκε και εργαζόμενος της δομής που προσπάθησε να παρέμβει.

Οι συλληφθέντες κρατούνται και θα απολογηθούν ενώπιον ανακριτή και εισαγγελέα έως την Τρίτη. Snapshot powered by AI

Ένα εξαιρετικά σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες της Κυριακής (21/6) στη δομή φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων προσφύγων του Ερυθρού Σταυρού στα Καλάβρυτα, όταν πέντε ανήλικοι ενεπλάκησαν σε βίαιη συμπλοκή.

Όπως αναφέρει το kalavrytanews.com, τρεις ανήλικοι αιγυπτιακής καταγωγής επιτέθηκαν σε έναν ανήλικο από το Κονγκό και έναν από την Υεμένη. Η ένταση κλιμακώθηκε επικίνδυνα, με αποτέλεσμα να κληθεί η Αστυνομία.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα αστυνομικοί του Αστυνομικού Τμήματος Καλαβρύτων, καθώς και άνδρες της Διμοιρίας Υποστήριξης από την Πάτρα, οι οποίοι βρίσκονταν στην περιοχή για την ενίσχυση των αστυνομικών δυνάμεων λόγω του φεστιβάλ που διεξάγεται στα Καλάβρυτα. Οι αστυνομικοί προχώρησαν στη σύλληψη των τριών Αιγυπτίων. Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα για άσκηση βίας και πρόκληση επικίνδυνων σωματικών βλαβών, ενώ εξετάζεται και η φερόμενη κατοχή μαχαιριού κατά τη διάρκεια του επεισοδίου.

Από τη συμπλοκή πληροφορίες αναφέρουν ότι τραυματίστηκε και εργαζόμενος της δομής, ο οποίος επιχείρησε να παρέμβει προκειμένου να χωρίσει τους ανηλίκους και να αποτρέψει την περαιτέρω κλιμάκωση της έντασης.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν το μεσημέρι της Κυριακής (21/6) ενώπιον ανακριτή και εισαγγελέα, με τους κατηγορουμένους να παίρνουν προθεσμία έως την Τρίτη για να απολογηθούν και μέχρι τότε θα παραμένουν κρατούμενοι.

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