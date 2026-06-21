Παραλίγο τραγωδία στο Κορωπί: Ανήλικος ποδηλάτης συγκρούστηκε με ποδήλατο – Βίντεο ντοκουμέντο

Snapshot Στο Κορωπί, ανήλικος ποδηλάτης συγκρούστηκε με αυτοκίνητο στη διασταύρωση Παύλου Μελά και Γεωργά, καθώς η παρέα του δεν σταμάτησε να ελέγξει τον δρόμο.

Η σύγκρουση προκάλεσε πτώση του παιδιού στο οδόστρωμα, αλλά υπέστη μόνο ελαφρά τραύματα, όπως αμυχές και μώλωπες.

Η οδηγός του αυτοκινήτου ακινητοποίησε άμεσα το όχημα και παρείχε βοήθεια στον ανήλικο.

Κάτοικοι της περιοχής συγκεντρώθηκαν στο σημείο και βοήθησαν μετά το περιστατικό.

Ο ανήλικος, παρά τον σοκ, σηκώθηκε και αποχώρησε με τους φίλους του χωρίς σοβαρό τραυματισμό. Snapshot powered by AI

Μεγάλη αναστάτωση προκλήθηκε το απόγευμα της Παρασκευής (19/6) στο Κορωπί όπου ένας ανήλικος ποδηλάτης την ώρα που έκανε βόλτα με τους φίλους του συγκρούστηκε με διερχόμενο αυτοκίνητο.

Το περιστατικό σημειώθηκε στην οδό Παύλου Μελά, στη συμβολή με την οδό Γεωργά. Η παρέα των παιδιών κινούνταν με τα ποδήλατά τους και φτάνοντας στη διασταύρωση δεν σταμάτησαν να ελέγξουν τον δρόμο.

Το μοιραίο αποφεύχθηκε για κλάσματα του δευτερολέπτου καθώς το ποδήλατο του ενός χτύπησε στο πίσω μέρος του οχήματος με αποτέλεσμα ο ανήλικος να βρεθεί στο οδόστρωμα.

Παρά τη σύγκρουση, το παιδί στάθηκε εξαιρετικά τυχερό, καθώς υπέστη μόνο ελαφρά τραύματα, με μερικές αμυχές και μώλωπες, αποφεύγοντας τα χειρότερα.

Δείτε το βίντεο από το δελτίο ειδήσεων του Alpha:

Η οδηγός του οχήματος ακινητοποίησε αμέσως το αυτοκίνητο και έσπευσε να προσφέρει βοήθεια, ενώ στο σημείο συγκεντρώθηκαν και κάτοικοι της περιοχής που αντιλήφθηκαν το περιστατικό.

Ο ανήλικος, εμφανώς σοκαρισμένος, σηκώθηκε μετά από λίγο και, αφού διαπιστώθηκε ότι δεν είχε σοβαρό τραυματισμό, αποχώρησε μαζί με την παρέα του.

Διαβάστε επίσης