Άκτιο: Συνελήφθησαν δύο Τούρκοι με πλαστά ταξιδιωτικά έγγραφα πριν από πτήση για Ιταλία

Η αντίστροφη μέτρηση για τη σύλληψή τους ξεκίνησε επί τόπου, με τα πλαστά έγγραφα να κατάσχονται

Επιμέλεια - Σωτήρης Σκουλούδης

Άκτιο: Συνελήφθησαν δύο Τούρκοι με πλαστά ταξιδιωτικά έγγραφα πριν από πτήση για Ιταλία
ΕΛΛΑΔΑ
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Στη σύλληψη δύο νεαρών Τούρκων υπηκόων, ηλικίας 25 και 26 ετών, οι οποίοι επιχείρησαν να χρησιμοποιήσουν τον αερολιμένα του Ακτίου ως «γέφυρα» για την Ευρώπη, προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές.

Οι δύο αλλοδαποί εμφανίστηκαν στο αεροδρόμιο προκειμένου να επιβιβαστούν σε πτήση με προορισμό την Ιταλία, σύμφωνα με το epiruspost.gr.

Ωστόσο, λογάριαζαν χωρίς την εμπειρία των αστυνομικών του Αστυνομικού Τμήματος Ακτίου – Βόνιτσας.

Κατά τη διάρκεια του καθιερωμένου διαβατηριακού ελέγχου, οι αστυνομικοί εντόπισαν αμέσως τις «κακοτεχνίες» στα ταξιδιωτικά έγγραφα που επέδειξαν οι δύο νεαροί, διαπιστώνοντας πως ήταν πλαστά.

Η αντίστροφη μέτρηση για τη σύλληψή τους ξεκίνησε επί τόπου, με τα πλαστά έγγραφα να κατάσχονται.

Σε βάρος των δύο συλληφθέντων σχηματίστηκε δικογραφία για πλαστογραφία και για παράβαση του νόμου περί αλλοδαπών.

Οι νεαροί άνδρες οδηγούνται στον αρμόδιο Εισαγγελέα Πρωτοδικών για τα περαιτέρω.

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