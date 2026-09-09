Θηριωδία στην Ηλεία: Άγνωστος σκότωσε με καραμπίνα αδέσποτο γάτο

Θλίψη και απέραντη οργή προκαλεί η θηριωδία που σημειώθηκε σε χωριό του Νομού Ηλείας καθώς επιτήδειος σκότωσε με φρικτό τρόπο έναν αδέσποτο γάτο που ζούσε στην ευρύτερη περιοχή.

Σύμφωνα με καταγγελία της φιλοζωικής ομάδας «Αδέσποτες Πατούσες» στον Πύργο μια κοπέλα άκουσε πυροβολισμούς το πρωί στη γειτονιά και λίγο αργότερα αντίκρυσε το άψυχο σώμα του άτυχου ζώου, γεμάτο σκάγια.

Κάποιος επιτήδειος σήκωσε το όπλο του και πυροβόλησε πολλές φορές τον γάτο που δεν μπορούσε να υπερασπιστεί τον εαυτό του απέναντι στον δολοφόνο.

Δείτε την καταγγελία: