Ρόδος: «Μαϊμού» λογιστές άρπαξαν 132.000 ευρώ σε μετρητά και κοσμήματα από δύο ηλικιωμένες

Snapshot Δύο άνδρες, ένας Έλληνας 22 ετών και ένας αλλοδαπός 25 ετών, εξαπάτησαν δύο ηλικιωμένες γυναίκες στη Ρόδο προσποιούμενοι λογιστές και απέσπασαν 57.000 ευρώ και κοσμήματα αξίας 75.000 ευρώ.

Οι δράστες έπεισαν τις γυναίκες να παραδώσουν χρήματα και κοσμήματα με πιεστικές τηλεφωνικές κλήσεις και ψευδείς ισχυρισμούς για τραπεζικά ζητήματα και πρόστιμα από την εφορία.

Οι δύο άνδρες διέφυγαν στην Κάρπαθο, όπου εντοπίστηκαν και συνελήφθησαν από την αστυνομία στις 8 Σεπτεμβρίου, χωρίς να βρεθούν τα κλεμμένα αντικείμενα στην κατοχή τους.

Οι υποθέσεις διερευνήθηκαν από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ρόδου και οι συλληφθέντες παραπέμφθηκαν στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Ρόδου. Snapshot powered by AI

Για σοβαρές περιπτώσεις απάτης κατηγορούνται Έλληνας και αλλοδαπός που εξαπάτησαν ηλικιωμένες γυναίκες στη Ρόδο καταφέρνοντας να αρπάξουν 57.000 ευρώ και κοσμήματα αξίας 75.000 ευρώ.

Όπως αναφέρει το rodiaki.gr, τα δύο περιστατικά σημειώθηκαν το μεσημέρι του Σαββάτου (5/9) και είχαν κοινό τρόπο δράσης. Άγνωστος άνδρας επικοινώνησε τηλεφωνικά με τις δύο γυναίκες, προσποιούμενος τον λογιστή και με πιεστικό και ιδιαίτερα πειστικό τρόπο κατάφερε να τις παραπλανήσει και να τις πείσει να παραδώσουν μεγάλα χρηματικά ποσά και κοσμήματα.

Η πρώτη περίπτωση αφορά μία 75χρονη γυναίκα στη Ρόδο, την οποία κάλεσε άγνωστος άνδρας, παρουσιάζοντάς της τον εαυτό του ως λογιστή. Σύμφωνα με την καταγγελία, ο άγνωστος άνδρας άσκησε έντονη πίεση στη γυναίκα, λέγοντάς της ότι τα χρήματα που είχε στην τράπεζα έπρεπε να τα αποσύρει, καθώς διαφορετικά θα έχαναν την αξία τους.

Η 75χρονη πείστηκε και έβαλε σε μία σακούλα απορριμμάτων το ποσό των 50.000 ευρώ σε μετρητά, καθώς και χρυσά κοσμήματα αξίας περίπου 60.000 ευρώ. Στη συνέχεια άφησε τη σακούλα έξω από το σπίτι της, απ’ όπου, σύμφωνα με τα στοιχεία που προέκυψαν από την αστυνομική έρευνα, φέρεται να πέρασε λίγη ώρα αργότερα ο 22χρονος και να την παρέλαβε. Ο 22χρονος στη συνέχεια επιβιβάστηκε σε ενοικιαζόμενο Ι.Χ. επιβατικό αυτοκίνητο που τον περίμενε ο 25χρονος και τράπηκαν σε φυγή.

Η δεύτερη περίπτωση σημειώθηκε επίσης το μεσημέρι της ίδιας ημέρας με θύμα εξαπάτησης μία 69χρονη γυναίκα.

Άγνωστος άνδρας επικοινώνησε μαζί της και, εμφανιζόμενος και πάλι ως λογιστής, επιχείρησε να την πείσει ότι της είχε επιβληθεί πρόστιμο από την εφορία. Της είπε μάλιστα ότι για τον λόγο αυτό όλα τα χρήματα και τα κοσμήματα που είχε, είτε στην τράπεζα είτε στο σπίτι της, έπρεπε να τα δώσει για να καταμετρηθούν και να εκτιμηθούν από εφοριακό. Προκειμένου να την πείσει ακόμη περισσότερο, φέρεται να της είπε ότι παρακολουθείται και ότι οι κινήσεις της βρίσκονται υπό επιτήρηση ακόμη και από drones.

Η 69χρονη πείστηκε και τοποθέτησε σε μία σακούλα το ποσό των 7.000 ευρώ σε μετρητά, καθώς και κοσμήματα αξίας περίπου 15.000 ευρώ, τα οποία άφησε έξω από την αυλή του σπιτιού της. Σύμφωνα με την αστυνομία, από το σημείο πέρασε ο 22χρονος και παρέλαβε τη σακούλα και στη συνέχεια έφυγε με το αυτοκίνητο που τον περίμενε ο 25χρονος αλλοδαπός. Αξίζει να σημειωθεί ότι η 69χρονη φέρεται να μετέβη σε τραπαεζικό κατάστημα από όπου έκανε ανάληψη 2.800 ευρώ, τα οποία προορίζονταν επίσης για τους δράστες. Ευτυχώς, όμως, αντιλήφθηκε εγκαίρως ότι επρόκειτο για απάτη και δεν παρέδωσε το συγκεκριμένο ποσό.

Και οι δύο περιπτώσεις καταγγέλθηκαν στην Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ρόδου, αστυνομικοί της οποίας ξεκίνησαν άμεσα έρευνα για τον εντοπισμό των δραστών.

Οι αστυνομικοί μετά από έρευνα κατάφεραν το μεσημέρι της Δευτέρας (7/9) να ταυτοποιήσουν την εμπλοκή του 22χρονου Έλληνα και του 25χρονου αλλοδαπού στις δύο υποθέσεις. Παράλληλα, διαπίστωσαν ότι οι δύο άνδρες είχαν ήδη αναχωρήσει από τη Ρόδο, έχοντας επιβιβαστεί σε πλοίο της γραμμής με προορισμό την Κάρπαθο.

Αμέσως υπήρξε συνεννόηση με αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Αστυνομίας Καρπάθου και οι δύο άνδρες εντοπίστηκαν και συνελήφθησαν το απόγευμα του Σαββάτου (8/9).

Κατά τη σύλληψή τους, ωστόσο, δεν βρέθηκε στην κατοχή τους κάτι από τα χρήματα ή τα κοσμήματα που είχαν αφαιρεθεί από τις δύο γυναίκες.

Οι δύο συλληφθέντες μεταφέρθηκαν στη Ρόδο, προκειμένου να παραπεμφθούν ενώπιον της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Ρόδου.

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