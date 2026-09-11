Ζάκυνθος: Έκλεισε προσωρινά το δημοτικό Αγίου Λέοντα λόγω ψύλλων- Ξεκίνησαν καθημερινές απεντομώσεις

Snapshot Το δημοτικό σχολείο Αγίου Λέοντα στη Ζάκυνθο έκλεισε προσωρινά λόγω προσβολής από ψύλλους.

Οι ψύλλοι εντοπίστηκαν από τον Αύγουστο στο προαύλιο και προέρχονταν από δεσποζόμενα ζώα που κυκλοφορούσαν ελεύθερα κοντά στο σχολείο.

Η απεντόμωση καθυστέρησε και χρειάστηκαν τουλάχιστον τρεις ψεκασμοί για να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα.

Ο δήμος ξεκίνησε καθημερινές απεντομώσεις και απολύμανση σε σχολείο και γειτονικές ιδιοκτησίες, με στόχο την εξάλειψη των ψύλλων σε 2-3 ημέρες.

Η ομαλή λειτουργία του σχολείου αναστέλλεται μέχρι να αντιμετωπιστεί πλήρως η παρουσία αβγών και ψύλλων. Snapshot powered by AI

Το κουδούνι χτύπησε για πρώτη φορά σε όλα τα σχολεία της Ελλάδας, με εξαίρεση το δημοτικό του Αγίου Λέοντα στη Ζάκυνθο, το οποίο κλείνει προσωρινά λόγω...ψύλλων.

Όπως ανέφερε η ΕΡΤ Ζακύνθου, οι ψύλλοι είχαν εντοπιστεί από τα τέλη Αυγούστου στο προαύλιο του σχολείου από εργάτη του δήμου είχε πάει για να κόψει χόρτα. Αμέσως ενημερώθηκε η διεύθυνση και ο δήμος και ξεκίνησαν διαδικασίες απεντόμωσης, όπως ανέφερε ο αρμόδιος αντιδήμαρχος, Νίκος Ακτύπης.

Ωστόσο, πληροφορίες από το σχολείο ανέφεραν ότι η απεντόμωση καθυστέρησε τουλάχιστον μία εβδομάδα. Μάλιστα, επειδή ο πρώτος ψεκασμός δεν ήταν αποτελεσματικός, έγιναν άλλοι δύο επαναληπτικοί, στις 7 Σεπτέμβρη και στις 10 Σεπτέμβρη. Όπως έγινε γνωστό, οι ψύλλοι προέρχονταν από δεσποζόμενα σκυλιά και γάτες που βρίσκονται σε χώρο κοντά στο σχολείο, αλλά ο ιδιοκτήτης τους τα αφήνει ελεύθερα, με αποτέλεσμα να μπαίνουν στο προαύλιο.

Σύμφωνα με τον αντιδήμαρχο Ζακύνθου, τα ζώα αυτά απομακρύνθηκαν από το χώρο και έγινε απολύμανση και απεντόμωση – εκτός από το σχολείο – και στις ιδιοκτησίες που συνορεύουν με αυτό.

Καθώς το πρόβλημα ήταν εκτεταμένο, ενώ υπάρχουν και αβγά που πρέπει να καταπολεμηθούν, δεν ήταν δυνατόν να ξεκινήσει η ομαλή λειτουργία του σχολείου και έτσι ο δήμος ξεκινά ψεκασμούς σε καθημερινή βάση, με στόχο το πρόβλημα να έχει εξαλειφθεί σε δύο έως τρεις μέρες.

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