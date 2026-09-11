«Κύριε Πατούλη, θα τρελαθούμε πραγματικά;» - Άγριος καβγάς στον «αέρα» Κεφαλογιάννη - Πατούλη

Snapshot Ο Γιώργος Πατούλης αρνήθηκε ότι η αρμοδιότητά του περιλαμβάνει τον έλεγχο και την παρακολούθηση διαφημίσεων υπηρεσιών ιατρείων στο διαδίκτυο.

Ο Μιχάλης Κεφαλογιάννης κατηγόρησε τον Ιατρικό Σύλλογο ότι δεν ελέγχει επαρκώς και ζήτησε να ζητηθεί βοήθεια από το υπουργείο.

Η έντονη αντιπαράθεση επικεντρώθηκε στην υποτιθέμενη λειτουργία παράνομων υπηρεσιών σε ιατρείο στο Κολωνάκι.

Ο Πατούλης τόνισε ότι δεν υπάρχουν επαρκείς υπηρεσίες για τέτοιους ελέγχους και ότι δεν είναι αρμοδιότητα του Ιατρικού Συλλόγου να λειτουργεί ως αστυνομία ή εισαγγελία.

Τέθηκε το ζήτημα της δυσκολίας ελέγχου των 15.000 ιατρείων και των διαφημίσεών τους στα social media από τις αρμόδιες αρχές. Snapshot powered by AI

Έντονη αντιπαράθεση είχαν ο Γιώργος Πατούλης και ο Μιχάλης Κεφαλογιάννης κατά τη διάρκεια της εκπομπής «Αταίριαστοι», με τους Χρήστο Κούτρα και Γιάννη Ντσούνο, με αφορμή την υπόθεση της υποτιθέμενης κλινικής στο Κολωνάκι και τις υπηρεσίες που φέρεται να διαφημίζει.

Η συζήτηση ανέβηκε σε ένταση, όταν ο Μιχάλης Κεφαλογιάννης έθεσε στον Γιώργο Πατούλη το ζήτημα της διαφήμισης των συγκεκριμένων υπηρεσιών στο διαδίκτυο.

«Κύριε Πατούλη, θα τρελαθούμε πραγματικά; Δεν βλέπετε ότι ένα site διαφημίζει ένα ιατρείο που διαφήμιζε τέτοιες υπηρεσίες; Δεν το ελέγχετε;», ήταν η χαρακτηριστική ερώτηση του δημοσιογράφου.

Ο Γιώργος Πατούλης απάντησε σε έντονο ύφος: «Εγώ να το βλέπω; Έχουμε καμία υπηρεσία να ψάχνουμε όλη μέρα; Εσείς γιατί δεν το είδατε, κύριε Κεφαλογιάννη, που κάνετε και ιατρικό ρεπορτάζ; Ένα ιατρείο που διαφημίζει όλα αυτά; Και το είδατε; Γιατί δεν το καταγγείλατε στον Ιατρικό Σύλλογο;».

«Τι υπηρεσίες έχουμε εμείς; Έχουμε βάλει κάμερες για να ελέγχουμε; Δεν υπάρχει τέτοια υπηρεσία. Δηλαδή τώρα θέλετε να μας τρελάνετε για να μην τρελαθείτε εσείς;», συνέχισε ο κ. Πατούλης.

Ο Μιχάλης Κεφαλογιάννης επανήλθε, λέγοντας «Δεν είναι κακό να πείτε πως η υπηρεσία δεν αρκεί και να ζητήσετε τη βοήθεια του υπουργείου. Υπάρχει ασηδοσία», σημείωσε ο δημοσιογράφος.

«Μα εμείς δεν είμαστε αστυνομία, δεν είναι δική μας αρμοδιότητα», απάντησε ο Γιώργος Πατούλης.

«Δεν είμαστε εισαγγελείς», παρενέβη ο παρουσιαστής, με τους τόνους στη συνέχεια να πέφτουν.

Ωστόσο, η συζήτηση συνεχίστηκε με τον Μιχάλη Κεφαλογιάννη να θέτει το ζήτημα της λειτουργίας των ιατρείων και των υπηρεσιών που παρέχουν.

«Παλιά λέγατε η ταμπέλα του ιατρείου εξασφαλίζει την άδεια. Δεν γίνεται μέσα να κάνουν άλλα τόσα;», ρώτησε ο δημοσιογράφος.

«Αν τα ξέρετε, γιατί δεν κάνετε καταγγελία; Κακώς δεν έχετε κάνει, αν τα γνωρίζετε», απάντησε ο κ. Πατούλης.

Κλείνοντας, ο Γιώργος Πατούλης υπογράμμισε: «Δεν γίνεται στα 15.000 ιατρεία που έχουμε δώσει άδειες να κάνουμε έλεγχο στα social media», θέτοντας επί της ουσίας το ζήτημα των αρμοδιοτήτων και των δυνατοτήτων ελέγχου των αρμόδιων φορέων.

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