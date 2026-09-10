Γιώργος Μαζωνάκης: Είχαν δηλωθεί τα μηχανήματα, λέει ο Αγαπηνός -Κακώς υπήρχαν εκεί, λέει ο Πατούλης

Snapshot Ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών (ΙΣΑ) δηλώνει πως δεν έχει δώσει άδεια για πλασμαφαίρεση στην Stem Cell Clinic όπου πέθανε ο Γιώργος Μαζωνάκης.

Ο δικηγόρος του επικεφαλής ιατρού της κλινικής υποστηρίζει ότι όλα τα μηχανήματα είχαν δηλωθεί κανονικά στον ΙΣΑ και το ιατρείο λειτουργεί νόμιμα.

Ο πρόεδρος του ΙΣΑ, Γιώργος Πατούλης, αναφέρει πως τα μηχανήματα για πλασμαφαίρεση δεν έπρεπε να υπάρχουν στο ιατρείο και χαρακτηρίζει τη χρήση τους παράνομη.

Ο ΙΣΑ επιχειρεί να συγκροτήσει επιτροπή για να ελέγξει το ιατρείο και τη νομιμότητα των μηχανημάτων που χρησιμοποιούνται.

Δεν έχει απαγγελθεί καμία δίωξη προς τους ιατρούς που κατέθεσαν ως μάρτυρες στην υπόθεση μέχρι στιγμής. Snapshot powered by AI

Στο επίκεντρο της συζήτησης που ακολουθεί τη θλίψη από τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη το απόγευμα της Τετάρτης 9 Σεπτεμβρίου τίθεται η κλινική, όπου ο αγαπημένος καλλιτέχνης άφησε την τελευταία του πνοή.

Ο Γιώργος Μαζωνάκης πέθανε ενώ βρισκόταν στο Κολωνάκι, στην οδό Καρνεάδου, στην Stem Cell Clinic, όπου υποβαλλόταν σε πλασμαφαίρεση, κατά δήλωση της ιατρού Ιωάννας Γάκα, που φέρεται να τον επικουρούσε. Η ίδια μάλιστα, στην κατάθεσή της ως μάρτυρας στην Ασφάλεια το ίδιο βράδυ, φέρεται να είπε πως «ήταν σε υπερδιέγερση την ώρα της θεραπείας» και πως η ίδια γνώριζε το γιατί.

Ο Νίκος Αγαπηνός, δικηγόρος του ιατρού Ηλία Θεοδωρόπουλου που είναι ο επικεφαλής του ιδιωτικού ιατρείου The Stem Cell Clinic, δήλωσε έξω από την Ασφάλεια το βράδυ της Τετάρτης, πως όλα τα μηχανήματα είχαν δηλωθεί από τη δική του δικηγορική εταιρεία στον Ιατρικό Σύλλογο της Αθήνας και πως το ιατρείο είναι απολύτως νόμιμο.«Δεν μιλάμε για κανένα παράνομο ιατρείο, όλα τα μηχανήματα είχαν δηλωθεί στον ΙΣΑ από τη δική μου δικηγορική εταιρεία», είπε χαρακτηριστικά μιλώντας στους δημοσιογράφους. Ο ίδιος επισήμανε πως «δεν υπάρχει καν δίωξη» εναντίον των δύο ιατρών οι οποίοι κατέθεσαν ως μάρτυρες. «Εγώ έχω έρθει πρωτίστως ως φίλος, γιατί όταν καταθέτει ως μάρτυρας κάποιος δεν δικαιούται δικηγόρο και αν κατόπιν τους απαγγελθούν κατηγορίες, οι καταθέσεις αυτές των μαρτύρων, δεν θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν στην υπόθεση», είπε ο κ. Αγαπηνός.

Το πρωί της Πέμπτης όμως, ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Αθήνας Γιώργος Πατούλης, υποστήριξε πως τα μηχανήματα αυτά κακώς υπάρχουν στο ιατρείο αυτό και πως είναι παράνομα. Υποστήριξε πως ο Ιατρικός Σύλλογος δεν έχει δώσει άδεια στο συγκεκριμένο ιατρείο ώστε να εκτελούνται αυτού του είδους οι ιατρικές πράξεις. «Χθες θελήσαμε να ελέγξουμε αυτό το ιατρείο, το οποίο από τον Ιατρικό Σύλλογο έχει πάρει άδεια παθολογικού ιατρείου, συστεγαζόμενο με γιατρό παθολόγο. Προφανώς σε ένα παθολογικό ιατρείο γίνονται παθολογικές εξετάσεις και θεραπείες», είπε ο κ. Πατούλης. Όπως ανέφερε, εφόσον στον χώρο υπήρχαν μηχανήματα που χρησιμοποιούνταν για άλλες ιατρικές πράξεις, οι οποίες δεν επιτρέπεται να πραγματοποιούνται σε ένα παθολογικό ιατρείο, τότε το ζήτημα θα πρέπει να διερευνηθεί: «Αν εκεί υπήρχαν θέματα και, από ό,τι αντιλαμβανόμαστε, μηχανήματα τα οποία μπορεί να έκαναν άλλες πράξεις, οι οποίες δεν μπορούν να γίνουν σε παθολογικό ιατρείο, όπως η πλασμαφαίρεση, είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να ελεγχθεί», σημείωσε.

Σε ερώτηση για το εάν το συγκεκριμένο ιατρείο διέθετε άδεια για την πραγματοποίηση πλασμαφαίρεσης, ο Γιώργος Πατούλης απάντησε κατηγορηματικά ότι δεν είχε. «Αν μιλάμε ότι κάνει πλασμαφαίρεση με μηχάνημα, προφανώς δεν μπορεί να γίνεται σε ένα τέτοιο ιατρείο. Δεν είχε δηλωθεί», ανέφερε, προσθέτοντας ότι, σύμφωνα με όσα γνωρίζει, ούτε το συγκεκριμένο μηχάνημα είχε δηλωθεί.

Ο πρόεδρος του ΙΣΑ εξήγησε ότι για τον λόγο αυτό επιχειρήθηκε άμεσα να συγκροτηθεί επιτροπή, προκειμένου να πραγματοποιηθεί έλεγχος στον χώρο. «Προφανώς δεν έχει δηλωθεί και γι’ αυτό ακριβώς εμείς αυτό το οποίο επιδιώξαμε χθες το βράδυ ήταν επιτροπή να συγκροτηθεί επειγόντως και να μεταβεί εκεί στον χώρο», είπε.

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