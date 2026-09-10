Γιώργος Μαζωνάκης: «Δεν αντιμετώπιζε κανένα πρόβλημα υγείας» λέει ο δικηγόρος του

Ο δικηγόρος επεσήμανε πως οι αποφάσεις για τις νομικές ενέργειες μετά τον θάνατο του τραγουδιστή ανήκουν στην οικογένειά του

Δημήτρης Δρίζος

Γιώργος Μαζωνάκης: «Δεν αντιμετώπιζε κανένα πρόβλημα υγείας» λέει ο δικηγόρος του
ΕΛΛΑΔΑ
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Λίγες ώρες μετά τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη σε ιδιωτική κλινική στο Κολωνάκι, ο δικηγόρος και στενός φίλος του, Χαράλαμπος Λυκούδης, ξεκαθάρισε ότι ο γνωστός τραγουδιστής δεν είχε κάποιο πρόβλημα υγείας.

Σε δηλώσεις του στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» στον ΑΝΤ1, τόνισε πως οι τελευταίες τους συναντήσεις δεν έδειχναν κανένα σημάδι ασθένειας.

Ο κ. Λυκούδης ανέφερε πως είδε τον Γιώργο Μαζωνάκη περίπου μία εβδομάδα πριν τον θάνατό του και δεν υπήρχε κανένα εμφανές πρόβλημα υγείας. «Δεν είχε κανένα μα κανένα πρόβλημα υγείας», δήλωσε χαρακτηριστικά. Παράλληλα, τόνισε πως ο προσωπικός γιατρός και κουμπάρος του τραγουδιστή, κ. Ζαφειρίου, που τον γνώριζε πολλά χρόνια, έχει την πληρέστερη εικόνα για την κατάσταση της υγείας του.

Επιπλέον, απαντώντας σε ερώτηση σχετικά με το αν ο Μαζωνάκης είχε καρδιολογικά προβλήματα, ο κ. Λυκούδης διευκρίνισε πως, σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχει, δεν υπήρχε τέτοιο ζήτημα.

Ο δικηγόρος επεσήμανε πως οι αποφάσεις για τις νομικές ενέργειες μετά τον θάνατο του τραγουδιστή ανήκουν στην οικογένειά του. «Σήμερα θα έρθω σε επαφή με την οικογένεια για να συζητήσουμε τα επόμενα βήματα», ανέφερε, συμπληρώνοντας πως μεταξύ άλλων μπορεί να προχωρήσουν στον ορισμό τεχνικού συμβούλου για περαιτέρω διερεύνηση.

Παράλληλα, ο Χαράλαμπος Λυκούδης αναφέρθηκε και στις κινήσεις που μπορεί να ακολουθήσει η οικογένεια του Γιώργου Μαζωνάκη μετά τον θάνατό του. Όπως εξήγησε, οι συγγενείς του είναι εκείνοι που έχουν το δικαίωμα να αποφασίσουν για τις επόμενες νομικές ενέργειες, μεταξύ των οποίων και ο ορισμός τεχνικού συμβούλου.

«Τα δικονομικά δικαιώματα μπορεί να τα ασκήσει η οικογένεια. Θα έρθω σήμερα σε επαφή μαζί τους. Δεν ξέρω εάν θα σεβαστεί την επιλογή του Γιώργου στο πρόσωπό μου ή θα έχει κάποια άλλη επιλογή συνηγόρου», ανέφερε ο κ. Λυκούδης.

Και πρόσθεσε: «Η οικογένεια είναι αυτή που θα μπορεί να ορίσει τεχνικό σύμβουλο και να κάνει όλες αυτές τις κινήσεις προκειμένου να διαλευκανθούν και να πέσει άπλετο φως στις συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασε τη ζωή του ο Γιώργος Μαζωνάκης [...] Δεν θα πρέπει να αφήσουμε ευθύνες δίχως να διερευνηθούν».

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