Γιώργος Μαζωνάκης: Η άγνωστη συνάντηση με την Μαρινέλλα - «Είμαστε συνάδελφοι...»

Snapshot Ο Γιώργος Μαζωνάκης ξεκίνησε από τη Νίκαια με στόχο να γίνει τραγουδιστής, δείχνοντας από μικρός θάρρος και αυτοπεποίθηση.

Στην πρώτη του συνάντηση με τη Μαρινέλλα, την αντιμετώπισε ως συνάδελφο, γεγονός που προκάλεσε το γέλιο και την αποδοχή της.

Μεγαλώνοντας, ο Μαζωνάκης πέρασε από τις νυχτερινές πίστες και αναζήτησε γνώμες για τις φωνητικές του ικανότητες πριν καταφέρει την επιτυχία.

Αρκετά χρόνια αργότερα, ο Μαζωνάκης έγινε ένα από τα μεγάλα ονόματα της νυχτερινής διασκέδασης στην Ελλάδα.

Το 2019 συζητήθηκε η πιθανότητα συνεργασίας του με τη Μαρινέλλα σε νυχτερινό κέντρο, αλλά δεν προχώρησε σε συμφωνία. Snapshot powered by AI

Πολύ πριν γίνει ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα ονόματα του ελληνικού τραγουδιού, ο Γιώργος Μαζωνάκης ήταν ένα παιδί από τη Νίκαια με ένα πολύ συγκεκριμένο όνειρο: να γίνει τραγουδιστής. Και φαίνεται πως από μικρός δεν του έλειπε ούτε το θάρρος ούτε η αυτοπεποίθηση.

Μια από τις ιστορίες που έχουν μείνει από εκείνα τα πρώτα χρόνια είναι η πρώτη του συνάντηση με τη Μαρινέλλα. Ο Μαζωνάκης, στα πρώτα του βήματα, όταν βρέθηκε απέναντι στη μεγάλη κυρία του ελληνικού τραγουδιού και, αντί να σταθεί σαν ένας θαυμαστής απέναντι σε ένα μεγάλο είδωλο, της μίλησε σαν να ήταν ήδη επαγγελματίας του χώρου.

«Είμαστε συνάδελφοι», φέρεται να της είπε με την αφοπλιστική σιγουριά ενός παιδιού που δεν είχε καμία αμφιβολία για το μέλλον του.

Η Μαρινέλλα, σύμφωνα με την αφήγηση που έχει δημοσιευτεί, γέλασε με την αυθόρμητη ατάκα του μικρού Γιώργου και του απάντησε: «Πέρασε μέσα εσύ».

Από τη Νίκαια στη νυχτερινή ζωή

Ο Μαζωνάκης μεγάλωσε στη Νίκαια, σε ένα σπίτι όπου το λαϊκό τραγούδι είχε σημαντική θέση. Από μικρός άκουγε καλλιτέχνες όπως ο Στέλιος Καζαντζίδης και η Μαρινέλλα, ενώ είχε ήδη εκφράσει την επιθυμία να γίνει τραγουδιστής.

Η πορεία του, ωστόσο, δεν ήταν αποτέλεσμα μιας στιγμιαίας επιτυχίας. Πριν φτάσει στην κορυφή, πέρασε από τα πρώτα του βήματα στις νυχτερινές πίστες και από τις αναζητήσεις ενός νέου ανθρώπου που προσπαθούσε να βρει τη θέση του στο τραγούδι.

Χαρακτηριστικό είναι ότι, πριν κάνει τα πρώτα του επαγγελματικά βήματα, είχε αναζητήσει ακόμη και τη γνώμη ανθρώπων του χώρου για τις φωνητικές του δυνατότητες. Η αποφασιστικότητά του, πάντως, φαίνεται πως ήταν δεδομένη.

Η ειρωνεία της ιστορίας είναι ότι αρκετά χρόνια αργότερα ο πιτσιρικάς που έλεγε στη Μαρινέλλα ότι είναι «συνάδελφοί» της είχε πλέον γίνει ένα από τα μεγάλα ονόματα της νυχτερινής διασκέδασης.

Η σχέση των δύο καλλιτεχνών απέκτησε με τα χρόνια και επαγγελματική διάσταση, καθώς το 2019 είχε συζητηθεί το ενδεχόμενο να συνεργαστούν σε νυχτερινό κέντρο, χωρίς τελικά να υπάρξει συμφωνία.

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